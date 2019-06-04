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 Політичний боулінг, нові обличчя, "Служниця народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Щоразу з чистого аркуша...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Із чистого аркуша": в Росії запропонували Україні почати відносини спочатку

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія". ВIДЕО

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Покаяння

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес виступив за прямі переговори з РФ: "Ми мусимо передовсім покаятися, що ми звинувачуємо один одного"

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нові обличчя в політиці

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Скоро на каналі Г+Г

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співачка Полякова заявила про створення жіночої партії: "Набридло голосувати за якогось дядька". ВIДЕО

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Полювання на краба

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Важлива думка...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції, але можна ж домовитися, - співвласник "Кварталу-95" Борис Шефір

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Весна пройшла, настало літо...

Політичний боулінг, нові обличчя, Служниця народу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Політичний боулінг

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130545
 
   
 Топ коментарі
 
І тут заколот проти шостого? Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3295
Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8770
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Просто у них є мозок. Таке трапляється. Не часто, приблизно у чверті населення. Забий, це вроджене, тобі воно не загрожує.
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нормальні фото-жаби, порошкам платять за інерцією, чи вони по інерції фото-*******?! Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3343
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Богданов зі своєю служанкою, ой.. "пресс-аташе"?))
завдяки його сторінці у фейсбуці ми тепер знаємо, чим зараз зайнятий голова адміністрації Зеленського Андрій Богдан😂
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а они здесь каким боком? Цензор им не принадлежит, а может просто это и есть злободневным....
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та невже, ти ж з них, чи ти вже на зелю настроїлось?
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я не ношу зеленые кеды, не мой цвет, а вот сына с Украины забрала назад.Много неправды и нарушения законов нынче в моде....
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ну так давай, допобачення), шо парашка, шо ти на впн, мені пофігу,
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Просто у них є мозок. Таке трапляється. Не часто, приблизно у чверті населення. Забий, це вроджене, тобі воно не загрожує.
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ну ти пояснив))), а то я вважав шо це чоколят, у вас, а це моск))), ну ок 1\4)), гуляй вася Политический боулинг, новые лица, "Служанка народа". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7935
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Політичний боулінг, нові обличчя, "Служниця народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 603

теперь я знаю кто придумывает ФОТОжабы для "Цензор.НЕТ"
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Презедент повернув Леоніда Кучму на посаду представника України в триконтактній групі по Донбасу в Мінську, яку він покинув за власним бажанням 28 вересня 2018 року.
А скільки бруду було вилито на Петра Порошенка через знаходження Кучми на цій посаді..
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ты попутал, там за его друга - Медведчука "було вилито". И эта дружба соевого с Ахметовыми, Фирташами, Вилкулами, Кернесами, пуйлом и т.д. еще вылезет боком украинскому народу.
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В Українській МОВІ СЛУГА ,СЛУЖАНКА ТАКИХ СЛІВ НЕ МАЄ,ТАК КОМУ ЦЯ ПАРТІЯ СЛУГУЄ, ЗЕНЕПРИТОМННИМ УКРАЇНЦЯМ,
ДІЙСНО НАМАЛЮЙТЕ КОЗУ ЗЕ І ВОНИ ПРОГОЛОСУЮТЬ!!!
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Как не крути, а служанка походу тока с Окружной Політичний боулінг, нові обличчя, "Служниця народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5927
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолітичний боулінг, нові обличчя, "Служниця народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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