 Політичний боулінг, нові обличчя, "Служниця народу". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Полювання на краба
Важлива думка...
Весна пройшла, настало літо...
Політичний боулінг
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завдяки його сторінці у фейсбуці ми тепер знаємо, чим зараз зайнятий голова адміністрації Зеленського Андрій Богдан😂
теперь я знаю кто придумывает ФОТОжабы для "Цензор.НЕТ"
А скільки бруду було вилито на Петра Порошенка через знаходження Кучми на цій посаді..
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11941
ДІЙСНО НАМАЛЮЙТЕ КОЗУ ЗЕ І ВОНИ ПРОГОЛОСУЮТЬ!!!