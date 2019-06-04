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Все про:Польща (1806) екстрадиція (219) Аброськін (407)

 Україна екстрадувала до Польщі громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві, - Аброськін. ФОТО

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив про те, що громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві, екстрадували до Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Сьогодні в аеропорту Бориспіль закінчилися епопея з екстрадиції громадянина Грузії обґрунтовано підозрюваного у вбивстві та ґвалтуванні громадянки Польщі, яке мало місце 20 жовтня 2018 року у місті Лодзь.

Ще 1 листопада минулого року під час проведення Національною поліцією України комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих, за зверненням поліції Польщі, на розшук злочинця, у Голосіївському району Києва ця особа була затримана.

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Але потім був тривалий час боротьби: ну ніяк він не хотів їхати до Польщі, оскаржував рішення Генеральної прокуратури України щодо своєї екстрадиції, потім мав велике бажання отримати статус біженця та т.д. Це ж і є зрозумілим: там на нього чекає можливо пожиттєве позбавлення волі.

Сьогодні за ним особисто з Польщі прибув військовий літак, який і доставить його до Варшави.

За скоєним злочином завжди повинно слідувати покарання. Ми всі разом, поліцейські Національної поліції України, поліції Польщі, Генеральна прокуратура, судді, ДКВС, Національна гвардія, зробили все, щоб саме так завжди і було".

Україна екстрадувала до Польщі громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві, - Аброськін 01
Україна екстрадувала до Польщі громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві, - Аброськін 02
Україна екстрадувала до Польщі громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві, - Аброськін 03
Україна екстрадувала до Польщі громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві, - Аброськін 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130514
 
 
 Топ коментарі
 
у каждой национальности есть убийцы и неадекваты,так что тут не в национальности лишь вина
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ой, а я подумав на міхо... Ну, наступним разом!
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у каждой национальности есть убийцы и неадекваты,так что тут не в национальности лишь вина
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потому надо всегда проверять кого ты впускаешь в свою страну.
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ой, а я подумав на міхо... Ну, наступним разом!
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що то йому й дообідати не дали, так з-за столу з серветкою і забрали
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Цензор.НЕТФотоПодіїУкраїна екстрадувала до Польщі громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві, - Аброськін. ФОТО
 
 
 
 
 
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