 Україна екстрадувала до Польщі громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві, - Аброськін. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Сьогодні в аеропорту Бориспіль закінчилися епопея з екстрадиції громадянина Грузії обґрунтовано підозрюваного у вбивстві та ґвалтуванні громадянки Польщі, яке мало місце 20 жовтня 2018 року у місті Лодзь.

Ще 1 листопада минулого року під час проведення Національною поліцією України комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих, за зверненням поліції Польщі, на розшук злочинця, у Голосіївському району Києва ця особа була затримана.

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Але потім був тривалий час боротьби: ну ніяк він не хотів їхати до Польщі, оскаржував рішення Генеральної прокуратури України щодо своєї екстрадиції, потім мав велике бажання отримати статус біженця та т.д. Це ж і є зрозумілим: там на нього чекає можливо пожиттєве позбавлення волі.

Сьогодні за ним особисто з Польщі прибув військовий літак, який і доставить його до Варшави.

За скоєним злочином завжди повинно слідувати покарання. Ми всі разом, поліцейські Національної поліції України, поліції Польщі, Генеральна прокуратура, судді, ДКВС, Національна гвардія, зробили все, щоб саме так завжди і було".







