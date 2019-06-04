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Все про:Росія (17340) Сталін (67) гра (19)

 "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені. ФОТО

Російський онлайн-сервіс відеоігор Steam анонсував вихід у жовтні гри під назвою "Секс зі Сталіним".

Про це з посиланням на "Гордон" повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вам, юному мандрівникові в часі, випала нагода зустрітися з найбільшим диктатором усіх часів – Сталіним. А що далі? Усе у ваших руках! Діліться порадами і допоможіть вождю прийти до світового панування. Або... покажіть вусатому, що таке справжня любов!" – ідеться в описі.

На скриншотах анімованого Сталіна зображено як у парадному мундирі, так і голим.

Покажіть вусатому, що таке справжня любов! - в РФ анонсували вихід компютерної гри Секс зі Сталіним. Комуністи обурені 01
Покажіть вусатому, що таке справжня любов! - в РФ анонсували вихід компютерної гри Секс зі Сталіним. Комуністи обурені 02
Покажіть вусатому, що таке справжня любов! - в РФ анонсували вихід компютерної гри Секс зі Сталіним. Комуністи обурені 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моральні виродки і дегенерати, - правнук Сталіна про 46% росіян, які виправдали репресії

Гравцям запропоновано альтернативний сюжет: "Ударте вождя в живіт, під’єднайте електрику до його сосків! Пострибайте на його чоботях!"

Розробником і видавцем зазначено компанію Boobs Dev.

Голова партії "Комуністи Росії" Максим Сурайкін заявив, що звернеться до прокуратури з вимогою заборонити гру.

"Лише назва вже звучить епатажно-викривлено. Мені здається, таке могло спасти на думку тільки людині з дуже хворою психікою. Хоч як би хто ставився до Сталіна, це державний діяч, що уособлює велику епоху в нашій країні. Опускатися до такого бруду недозволено нікому... Така гра, найімовірніше, підпадає під пропаганду порнографії, це кримінальна стаття. Це просто знущання над нашою радянською історією і над великим лідером", – сказав він 4 червня у коментарі радіостанції "Говорит Москва".


Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130513
 
 
 Топ коментарі
 
Английская карикатура 1939 г. После раздела Польши и начала второй мировой войны.
"Как долго продлится брак по расчёту?"
"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 705
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"Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 8001
легко понять абиду расеян)
по их мнению секс может быть только с путеным))
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ждемс продолжения! - "Покажите ботоксному *****, что такое настоящая любовь!"
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Кстати, все эти игры на кацапском языке русифицируют нашу молодёжь ещё больше, чем в предыдущие 300 лет.
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а говно музыка не русифицирует? Идешь по улице малолетки с блютуз-колонками такую парашу слушают шо рыгать охота. Вотето поколение кторое сейчас растет - 10-16 лет потерянное навсегда...
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Не сгущай краски. Слушали лет 30 назад ("Утренняя почта" такая передача была) все эти ласковые маи, электроклубы, скляров с глызиными - и как-то не окацапились.
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****** как интересно, что там свинопсарня придумала...
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Лучший способ убить авторитет - это превратить в посмешище. Браво за идею ))
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Да, нельзя же поклоняться тому над чем смеёшься
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Надо было брать Зюганова в соавторы и никаких претензий не было бы... "Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 5652
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Вот Зюганыч там бы насоветовал по ходам игры....
Бляха, хоть поржать с краснопузых можно.
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Тьху, вони дійсно зайвохромосомні. "Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 9818
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"Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 8001
легко понять абиду расеян)
по их мнению секс может быть только с путеным))
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а что не видно
уже пятый год пошёл как всё гавно с них наружу поперло
"братья" ******
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Стрелок,
знак вопроса в этом случае не уместен........
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С каких это пор американский Steam стал "российским онлайн-сервисом видеоигр"? К сведению редакторов ЦЕНЗОР.НЕТ Steam может работать и офлайн!
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РЕКОМЕНДОВАНІ СИТЕМНІ ВИМОГИ:
ОС: Windows 7 (64-bit) or Windows 10 (64-bit)
Процесор: Intel Core i5 @ 3.4 GHz / AMD Phenom II X4 @ 3.6 GHz
Оперативна пам'ять: 8 GB ОП
Відеокарта: nVidia GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7990

Это шутка чтоли?
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А что тебя тут удивляет?
Или ты думал для этой поделки они свой движок клепали?
Взяли какой-нибуть Юни или Анреал и на нем склепали.
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так можт там можно и пострелять фошиздов будет бонусом? или с берией на самотыках как на мечах помахаться? "Покажите усатому, что такое настоящая любовь!" - в РФ анонсировали выход компьютерной игры "Секс со Сталиным". Коммунисты возмущены - Цензор.НЕТ 9229
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Буквальне втілення вислову "дилды воевали"
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Там наверное награда за прохождение игры - возможность отсосать у Сталина ) мечта каждого ватника
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На самом деле, это показатель того, что на Рассии СВИХНУЛИСЬ ВСЕ:
И власти, и оппозиция той власти, и простой народ.
Психиатры давно убеждены, что сумасшествие - заразная болезнь. И имеют к этому много доказательств.
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Так это у них скрепы и духовность присутствуют. Без них вообще страшно представить, что бы придумали😀
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Не понимаю,куда смотрит Голливуд)) Там же ленина в зомбака превратить офигенный шанс. Начать с того,что молодой курсант -охранник решил пожать ночью ленину руку и тот на него накинулся.И экщин в геометрической прогрессии пошел по всей маскве ))
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Английская карикатура 1939 г. После раздела Польши и начала второй мировой войны.
"Как долго продлится брак по расчёту?"
"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 705
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Интересно, сколько продлится медовый месяц.
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Я знал, что там вна Россеи все поголовно питорасы"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 6394, но даже такого от этих дегенератов не ожидал... Браво! "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 4451
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***
дед долго слушал как внучек режется в стрелялки... подходит и спрашивает
- вот тут у тебя все время орут - за Родину...за сталина!...ты хоть знаешь кто такой сталин?
- сталин? какой сталин? я думал они орут - "достали на"...
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Вiдправив картинку колезi "ватяному совкодрочеру" .Тепер на роботу страшнувато з'являтись.
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Ліл! Іржу неначе Лавров
Окремо верещу від Сраліна на фоні килима - це взагалі зачіт!
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"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 8294

попробую отослать эту ссылку на ФБ Кернеса с Харькова....
Может его кондрашка наконец схватит...
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Да там наверное Гепа с Допой участники анимации. Так что, ты их не шокируешь... "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 6525
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phantom4 - уже положил ему в ФБ...

Будем ждать результата....
Может это последняя капля будет...
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Плохой стрелок был в 2014 г. Чучело отделалось легким испугом. Как его в Ха терпят, хрен его знает.
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phantom4 - снайпер плохой, врачи в Израиле хорошие были....

Вот так все неудачно сложилось.... "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 4669
А что Харьков?
На 50% состоит их завезенной когда то ваты...
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Все равноэто крысиное падло своей смертью не подохнет. Хотя вариант медленно подыхать в памперсах не исключается.
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Игра должна транслироваться по каналам "Звезда", "Победа", всяким НТВ, ОРТ, Первый и обязательно обсудить у Соловьева и Скабеевой..... "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 3795
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Дико извиняюсь. Это у нее дупа или рот? "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 661
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Це треба в сантехніків спитати - про тонкощі конструкції змивних бачків
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Ну а перший - це так називають ботоксне ***** (хоча, чесно кажучи, до Адольфича йому як до Плутона космо-рачки).
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анекдот про деда-коммуниста который мог Сталина спасти аж вспомнился.
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у Поляков Ведьмак
у Украинцев Метро
а у кацапов...вот это вот...
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Дальше лучше промолчать. Там просто поручик Ржевский из могилы откапывается, так в сторонке покурить.... "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 9497
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Интересно, игра для мальчиков или для девочек 😁
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Леди, вы своим вопросом поставили в тупик весь форум. У коммуняк фиг разберешь кто из ху"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 7917
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думаю, игрокам необязательно быть членом партии
Так что вопрос остаётся открытым, сами понимаете
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Можна припустити, що перед початком гри буде запропоновано вказати підлогу персонажа "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 8280
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Можна припустити, що перед початком гри буде запропоновано покласти на підлогу персонажа "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 8385
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То вже в процесі.
Покласти особою в стать "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 6767
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jump on his back!\\\\\\
Попрыгайте на его сапогах!"\\\\\\\

Олег Мудко на Цензор устроился переводчиком? "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 1320
Лец хи ту транслите зисис ньюс виз Гугл.)

Действительно Сралин величайший диктатор - столько миллионов завоеванных народов выгноил, а до сих пор миллионы скота бьют наклоно-поклоны этому чудовищу. С Яхве правда он не сравнится, но тоже ведь ничего, а? "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені - Цензор.НЕТ 2970
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Цензор.НЕТФотоСуспільство"Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені. ФОТО
 
 
 
 
 
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