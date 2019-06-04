 "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені. ФОТО

Про це з посиланням на "Гордон" повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вам, юному мандрівникові в часі, випала нагода зустрітися з найбільшим диктатором усіх часів – Сталіним. А що далі? Усе у ваших руках! Діліться порадами і допоможіть вождю прийти до світового панування. Або... покажіть вусатому, що таке справжня любов!" – ідеться в описі.



На скриншотах анімованого Сталіна зображено як у парадному мундирі, так і голим.









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Гравцям запропоновано альтернативний сюжет: "Ударте вождя в живіт, під’єднайте електрику до його сосків! Пострибайте на його чоботях!"



Розробником і видавцем зазначено компанію Boobs Dev.



Голова партії "Комуністи Росії" Максим Сурайкін заявив, що звернеться до прокуратури з вимогою заборонити гру.



"Лише назва вже звучить епатажно-викривлено. Мені здається, таке могло спасти на думку тільки людині з дуже хворою психікою. Хоч як би хто ставився до Сталіна, це державний діяч, що уособлює велику епоху в нашій країні. Опускатися до такого бруду недозволено нікому... Така гра, найімовірніше, підпадає під пропаганду порнографії, це кримінальна стаття. Це просто знущання над нашою радянською історією і над великим лідером", – сказав він 4 червня у коментарі радіостанції "Говорит Москва".





