 "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені. ФОТО

Про це з посиланням на "Гордон" повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вам, юному мандрівникові в часі, випала нагода зустрітися з найбільшим диктатором усіх часів – Сталіним. А що далі? Усе у ваших руках! Діліться порадами і допоможіть вождю прийти до світового панування. Або... покажіть вусатому, що таке справжня любов!" – ідеться в описі.
На скриншотах анімованого Сталіна зображено як у парадному мундирі, так і голим.
Гравцям запропоновано альтернативний сюжет: "Ударте вождя в живіт, під’єднайте електрику до його сосків! Пострибайте на його чоботях!"
Розробником і видавцем зазначено компанію Boobs Dev.
Голова партії "Комуністи Росії" Максим Сурайкін заявив, що звернеться до прокуратури з вимогою заборонити гру.
"Лише назва вже звучить епатажно-викривлено. Мені здається, таке могло спасти на думку тільки людині з дуже хворою психікою. Хоч як би хто ставився до Сталіна, це державний діяч, що уособлює велику епоху в нашій країні. Опускатися до такого бруду недозволено нікому... Така гра, найімовірніше, підпадає під пропаганду порнографії, це кримінальна стаття. Це просто знущання над нашою радянською історією і над великим лідером", – сказав він 4 червня у коментарі радіостанції "Говорит Москва".
Бляха, хоть поржать с краснопузых можно.
легко понять абиду расеян)
по их мнению секс может быть только с путеным))
уже пятый год пошёл как всё гавно с них наружу поперло
"братья" ******
знак вопроса в этом случае не уместен........
ОС: Windows 7 (64-bit) or Windows 10 (64-bit)
Процесор: Intel Core i5 @ 3.4 GHz / AMD Phenom II X4 @ 3.6 GHz
Оперативна пам'ять: 8 GB ОП
Відеокарта: nVidia GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7990
Это шутка чтоли?
Или ты думал для этой поделки они свой движок клепали?
Взяли какой-нибуть Юни или Анреал и на нем склепали.
И власти, и оппозиция той власти, и простой народ.
Психиатры давно убеждены, что сумасшествие - заразная болезнь. И имеют к этому много доказательств.
"Как долго продлится брак по расчёту?"
дед долго слушал как внучек режется в стрелялки... подходит и спрашивает
- вот тут у тебя все время орут - за Родину...за сталина!...ты хоть знаешь кто такой сталин?
- сталин? какой сталин? я думал они орут - "достали на"...
Окремо верещу від Сраліна на фоні килима - це взагалі зачіт!
попробую отослать эту ссылку на ФБ Кернеса с Харькова....
Может его кондрашка наконец схватит...
Будем ждать результата....
Может это последняя капля будет...
Вот так все неудачно сложилось....
А что Харьков?
На 50% состоит их завезенной когда то ваты...
Россия будущего в одном фото...
у Украинцев Метро
а у кацапов...вот это вот...
Так что вопрос остаётся открытым, сами понимаете
Покласти особою в стать
Попрыгайте на его сапогах!"\\\\\\\
Олег Мудко на Цензор устроился переводчиком?
Лец хи ту транслите зисис ньюс виз Гугл.)
Действительно Сралин величайший диктатор - столько миллионов завоеванных народов выгноил, а до сих пор миллионы скота бьют наклоно-поклоны этому чудовищу. С Яхве правда он не сравнится, но тоже ведь ничего, а?
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