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 ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту карного розшуку Національної поліції України за вчинення хуліганських дій 06.04.2019 в Дарницькому районі м. Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

"Йдеться про інцидент за участі водія квадроцикла, який трапився на столичному масиві Осокорки. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник поліції, разом зі своїм братом, якому також повідомлено про підозру, знаходячись в зоні відпочинку Дарницького району м. Києва, з хуліганських мотивів, що супроводжувались особливою зухвалістю, із застосуванням пістолету для відстрілу патронів, споряджених еластичними снарядами травматичної (несмертельної) дії, вчинили хуліганські дії, які виразились у нанесенні тілесних ушкоджень водію квадроцикла", - йдеться в повідомленні.

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У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві 01

ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві 02

Нагадаємо, в Києві троє чоловіків, серед яких співробітник Нацполіції, погрожуючи зброєю, побили водія квадроцикла: "Ти шо, сука, ох#їв !!! Ліг, нах#й, на землю!".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130508
 
   
 Топ коментарі
 
Долго собирались сообщить о подозрении. И видео есть , и свидетели есть, и признательные показания есть, а доказать не могут. После случая с убийством мальчика вдруг появилась возможность сообщить о подозрении. Кстати, как себя чувствуют начальники это полициянта?
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о и до тех гопничков добрались, а если б не мальчик, то их бы никто не тронул...
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только тот - НЕ гонщик.. и ехал спокойно. На видео все видно.
а вот быдло-гопники, при погонах и с оружием - выпимши, решило "пострелять"...
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о и до тех гопничков добрались, а если б не мальчик, то их бы никто не тронул...
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да там не все так однозначно было и х...р на квадре тот еще мудило был
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это не повод направлять оружие на человека, причем табельное и не при исполнении
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? при исполнении чего?
знаешь, был бы у меня пистоль, может и замочил бы пару-тройку гонщиков на квадрах в дачном поселке своем ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве - Цензор.НЕТ 866
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мусор бухал со своими приятелями, не при исполнении пользовался табельным оружием. И ваще, что это я перед каким-то кацапом тут распинаюсь... ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве - Цензор.НЕТ 3581
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только тот - НЕ гонщик.. и ехал спокойно. На видео все видно.
а вот быдло-гопники, при погонах и с оружием - выпимши, решило "пострелять"...
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да? Ты, вероятно, счастливый обладатель начала видоса
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ага.. как и 7 млрд.чел.. На ютубе)
но видать в кацапии ютуб уже запретили?))
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ты не брат той, что сказала, что на расеи 4 млрд кацапов?
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дурик, ты НЕ только заголовки читай и сестру ищи)
ты еще и текст статьи смотри - в которой есть ссылка на видео, в котором отлично видно что чел ехал со скоростью 30-40 км по ПУСТОЙ дороге.. а не гоняет под сотню..
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это только маленькие питушки смотрят видео, которому уже не первый месяц, на цензоре ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 2821
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и поэтому ты, как типичный зебил, его не посмотрел за ДВА месяца...
Но с видом полного.. зебила .. - рассуждаешь о том, что на видео , браво!)
"не читал, но осуждаю"..
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в интернете полно видео по изготовлению самоделок.

А ты "Брат-2" не смотрел ?
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поддерживаю! у нас кто гопоту обломает, потом в суде не отмоется.Ментам - уажуха и респект.Попадут на порядочного судью с совестью - оправдает!!!
Если б такой агрегат на скорости 60 пронесся вплотную к вашим детям, то визжащих за обиженного мажора на квадроцикле не было б!
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а если он ехал на 30 км и проехал далеко от детей, а мусора бухали, стреляли ( и решили понтанутся (с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического) и решили "продолжить веселье" - дорвавшись до обычного человека, потому что ЕЩЕ не успели подстрелить ребенка..?
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тут, надо заметить, ключевое слово "если". А "если" это чмо летало до этого возле отдыхающих семей, то, типа, не в счет?
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а если - НЕТ.. но есть бухие мусора с "левым" стволом - решившие "побухать и пострелять"?
И пока что не подстрелившие ребенка - решили (по факту) дорваться до обычного человека.
Который ехал МЕДЛЕННО (видео, зебил!) и ОБЪЕЗЖАЕТ прохожишь далеко в стороне (видео, зебил!))
впрочем. ты даже вчерашних - убивших ребенка, станешь оправдывать словами "а если этот ребенок до этого гасал на байке!?"
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Если бы ты был таким мудаком, что не следил за своими детьми, то пенять бы в таком случае пришлось на себя. Квадроцикл ехал ПО ДОРОГЕ, где детей быть НЕ ДОЛЖНО. Если они там бегают - значит, родители мудаки. Ты такой? Поздравляю!
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Ахаха! Ты замочить можешь только унитаз когда сцышься мимо)
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так зелебоба тут не при чем.. это еще при Порохе было
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Ще одне придурушне мурло, яке в стані алкогольного сп'яніння витягувало вогнепальну зброю і погрожувало її застосуванням з одночасним нанесенням тілесних ушкоджень випадковим людям. Таке враження що в поліцію зібрали всіх неадекватів України, які ще не втікли за кордон!
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по даче такие ондоны при бабле гоняют каждый день - можно отстреливать спокойно
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а ты пробей их - наверняка они при погонах ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 178
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очень надеюсь петуха посадят, жаль что до семи и жаль, что такое вообще нужно доказывать...
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Характерная поза для бандюга...оперуполномоченного.
ГБР сообщило оперуполномоченному Нацполиции и его брату о подозрении в избиении с применением пистолета водителя квадроцикла в Киеве - Цензор.НЕТ 6923
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Долго собирались сообщить о подозрении. И видео есть , и свидетели есть, и признательные показания есть, а доказать не могут. После случая с убийством мальчика вдруг появилась возможность сообщить о подозрении. Кстати, как себя чувствуют начальники это полициянта?
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оо и этих петухов вспомнили на общую зону мусора как на курорте побывает)))
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пока авакова не снимут
все это возня мышинная
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Стоило поменять президента и потихоньку начинают работать службы и институты государства.
ГБР начинает щемить мусаров - аплодирую стоя!
Пора расчищать эти авгиевы конюшни нашего МВД. Там стоко мусорского навоза уже накопилось!.. Шо так не ясно, как они в этом море говна живут, кушают, передвигаются...
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ржака)) это дело ведется с апреля и в УСТАНОВЛЕННЫЕ сроки мусорам выдвинули обвинения.. или ты думаешь на сбор доказательств - времени не нужно?))
в методичках зебилов сказано по любым прежним делам - хватить вазелина?))
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Уверен что эти двое голосовали за соевого мародера и вообще за порядок и честность ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 817
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Там на відео троє агрессивних. Третьому нічого?
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То пневмат фраера, колись нарвуться шо хтось достане бойовий, тоді побігають в підприжку як зайчики.
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На крутелыка наехали полицаи,помешали наслаждаться скоростью. Думали Закон для всех одинаков...Едет барин, сними шляпу и поклон отвесь.
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Ось вам приклад поведінки нових,свіжайших ментів.Вбивають дітей,погрожують пістолетом і бьють водія квадроциклу.Так селфі з ними вже закінчились,тепер бачимо їх "роботу". ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 2259
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В любой непонятной ситуации нападающего с пистолетом убивай, от греха подальше.
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А вот вам еще свежачок
Такое впечатление, что менты 5 лет держались, по струнке ходили, а теперь сорвались, свободу почуяли.

ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 778
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Посмотрите полностью видео. ОН чуть не сбил детей,потому за ним и погнались. Водитель квадроцикла сам это признает, лишь мямлит что мол , случайно. Полицаи на эмоциях,это факт. Но
" из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического ( несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла",Источник: https://censor.net.ua/p3130508 " Это уже слишком. Причина одна, за рулем был мажор. Им можно все. Жалко что не убили
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Дети, которые бегают по дороге - это дети мудаков, которые за детьми не следят. Этих мудаков надо лишать родительских прав! А не сваливать вину на водителей, которые едут... почему-то ПО ДОРОГЕ, а не про тротуару или детской площадке. Дорога для машин, а дети не должны там быть! Это надо объяснять?
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Дети могли и резко выскочить на дорогу. У меня было подобное ехал на велосипеде, и на малого чуть не наехал потому что он резко выскочил. Для объективности и полноты картины конечно не хватает полного видео. Ну это всё равно не даёт права этим мусорам так себя вести.
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Ни кто ни когда не имеет права подымать свои кривые ручки на другого человека. Ни кто не может нападать и угрожать другому человеку оружием. Особенно если ты мент и должен дружить с уголовным кодексом. Всё что должен сделать этот полупетух ментовской, это предпринять действия для предотвращения правонарушения, не прибегая к правонарушению. Посему, размышления о детях чуть не задавленных, и жабах чуть не раздавленных, это всё херня. На видео зафиксирован факт хулиганского нападения с применением огнестрельного оружия. Всем сочувствующим из Дарницкой ментовки предлагаю ехать на хер. Трёшку влепят, через полтора года выйдет за хорошее поведение и пойдёт супермаркет охранять. Мозгов у него как у дохлой селёдки. Какие особоважные дела может расследовать этот неуравновешенный упырь? Ещё старший упал намоченный, тьфу дебил) ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві - Цензор.НЕТ 6975
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Это разве полицейский? Да это обычный гопник, бычара, у них даже сленг гопников, к тому же ещё бухие. У них вообще оружие нужно у всех позабирать пусть с баллончиками ходят. А лучше вообще разогнать эту быдлоту к чёртвой матери. Возможно пацан на квадроцикле что-то и нарушил. Но ведь это совсем не так делается.
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Цензор.НЕТФотоПодіїДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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