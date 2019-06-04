 ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.
"Йдеться про інцидент за участі водія квадроцикла, який трапився на столичному масиві Осокорки. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник поліції, разом зі своїм братом, якому також повідомлено про підозру, знаходячись в зоні відпочинку Дарницького району м. Києва, з хуліганських мотивів, що супроводжувались особливою зухвалістю, із застосуванням пістолету для відстрілу патронів, споряджених еластичними снарядами травматичної (несмертельної) дії, вчинили хуліганські дії, які виразились у нанесенні тілесних ушкоджень водію квадроцикла", - йдеться в повідомленні.
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У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Нагадаємо, в Києві троє чоловіків, серед яких співробітник Нацполіції, погрожуючи зброєю, побили водія квадроцикла: "Ти шо, сука, ох#їв !!! Ліг, нах#й, на землю!".
знаешь, был бы у меня пистоль, может и замочил бы пару-тройку гонщиков на квадрах в дачном поселке своем
а вот быдло-гопники, при погонах и с оружием - выпимши, решило "пострелять"...
но видать в кацапии ютуб уже запретили?))
ты еще и текст статьи смотри - в которой есть ссылка на видео, в котором отлично видно что чел ехал со скоростью 30-40 км по ПУСТОЙ дороге.. а не гоняет под сотню..
Но с видом полного.. зебила .. - рассуждаешь о том, что на видео , браво!)
"не читал, но осуждаю"..
А ты "Брат-2" не смотрел ?
Если б такой агрегат на скорости 60 пронесся вплотную к вашим детям, то визжащих за обиженного мажора на квадроцикле не было б!
И пока что не подстрелившие ребенка - решили (по факту) дорваться до обычного человека.
Который ехал МЕДЛЕННО (видео, зебил!) и ОБЪЕЗЖАЕТ прохожишь далеко в стороне (видео, зебил!))
впрочем. ты даже вчерашних - убивших ребенка, станешь оправдывать словами "а если этот ребенок до этого гасал на байке!?"
все это возня мышинная
ГБР начинает щемить мусаров - аплодирую стоя!
Пора расчищать эти авгиевы конюшни нашего МВД. Там стоко мусорского навоза уже накопилось!.. Шо так не ясно, как они в этом море говна живут, кушают, передвигаются...
в методичках зебилов сказано по любым прежним делам - хватить вазелина?))
Такое впечатление, что менты 5 лет держались, по струнке ходили, а теперь сорвались, свободу почуяли.
" из хулиганских побуждений, сопровождающиеся особой дерзостью, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического ( несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла",Источник: https://censor.net.ua/p3130508 " Это уже слишком. Причина одна, за рулем был мажор. Им можно все. Жалко что не убили