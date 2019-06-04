 ДБР повідомило оперуповноваженому Нацполіції і його братові про підозру в побитті із застосуванням пістолета водія квадроцикла в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

"Йдеться про інцидент за участі водія квадроцикла, який трапився на столичному масиві Осокорки. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник поліції, разом зі своїм братом, якому також повідомлено про підозру, знаходячись в зоні відпочинку Дарницького району м. Києва, з хуліганських мотивів, що супроводжувались особливою зухвалістю, із застосуванням пістолету для відстрілу патронів, споряджених еластичними снарядами травматичної (несмертельної) дії, вчинили хуліганські дії, які виразились у нанесенні тілесних ушкоджень водію квадроцикла", - йдеться в повідомленні.

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У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, в Києві троє чоловіків, серед яких співробітник Нацполіції, погрожуючи зброєю, побили водія квадроцикла: "Ти шо, сука, ох#їв !!! Ліг, нах#й, на землю!".