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Все про:аеропорт (369) Держприкордонслужба (2123) Одеса (1916) Росія (17340) сепаратизм (607)

 Прикордонники не пустили в Україну москвичку через пропаганду та розпалювання сепаратизму в соцмережах. ФОТО

У Міжнародному аеропорту "Одеса" співробітники Державної прикордонної служби України не пропустили громадянку Росії, яка публічно висловлювала сепаратистські погляди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Так, напередодні в понеділок під час оформлення пасажирів авіарейсу "Мінськ-Одеса" прикордонники Одеського загону зупинили уродженку Москви - громадянку Російської Федерації.

"Стосовно неї охоронці кордону мали інформацію, згідно з якою ця особа здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України, публічно висловлювала сепаратистські погляди, про що свідчать публікації на її сторінках у соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники не пустили в Україну москвичку через пропаганду та розпалювання сепаратизму в соцмережах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала в Києві проросійського пропагандиста, який закликав до масових заворушень 8-9 травня. ФОТО

Громадянці РФ 1985 року народження відмовлено в перетині держкордону України, відповідну інформацію передано СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130475
 
   
 Топ коментарі
 
Человек прошел конкурс в АП, а тупые пограничники не пускают.
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минус одна поклонница Сватов и Квартала 95.... Пограничники не пустили в Украину москвичку из-за пропаганды и разжигания сепаратизма в соцсетях - Цензор.НЕТ 9476
Прямой убыток Зе-команде...
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Да это же мама твоя прилетела на свиноферму, твое свиноботоксное рыло заплыло жиром и ты не узнал ее?!
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Ну как, мудрый нарид скинул проклятую бендеровскую власть, пацаки едут дружить с младшими братьями
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А может колбасу по 2.20 приехала искать. Этих москвичей не поймешь.
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Ну теперь её вообще порвало на немецкие кресты! Ото вони в одноглазниках будет! Пограничники не пустили в Украину москвичку из-за пропаганды и разжигания сепаратизма в соцсетях - Цензор.НЕТ 5643
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"Ах, эти милые масквички,
Ах, эти нежные масквички.
У них глаза как у лисички
и губки бантиком у них". Пограничники не пустили в Украину москвичку из-за пропаганды и разжигания сепаратизма в соцсетях - Цензор.НЕТ 3775

Пошли на *ер, коровы имперские! Пограничники не пустили в Украину москвичку из-за пропаганды и разжигания сепаратизма в соцсетях - Цензор.НЕТ 6061
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минус одна поклонница Сватов и Квартала 95.... Пограничники не пустили в Украину москвичку из-за пропаганды и разжигания сепаратизма в соцсетях - Цензор.НЕТ 9476
Прямой убыток Зе-команде...
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Человек прошел конкурс в АП, а тупые пограничники не пускают.
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Припхалась влаштувати рускімір? Нафіг за паребрік.
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Вона припхалась дупла свої відпарити в Чорному морі бо на крисмЄ нЄ каміфлю та й дорогувато кацапам стало.... Прикордонники не пустили в Україну москвичку через пропаганду та розпалювання сепаратизму в соцмережах - Цензор.НЕТ 9224
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пограничники по акуратней там - а то зеля может с цапами помириться ,а вы будете потом виноваты
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пропаганды лесбиянства и разжигания проституции Пограничники не пустили в Украину москвичку из-за пропаганды и разжигания сепаратизма в соцсетях - Цензор.НЕТ 1311
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знатоки говорят что самый высокий коэффициент расширения у непрофессиональной пены. да и стоит она дешевле - так что, зачем платить больше?
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а лицо зачем замазали и ФИО???? смысл такой новости в чом?
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"В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой это лицо осуществляло информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях"

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я не понимаю, а что у нас статьи за это нет? почему эту кобылу отпустили?
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В нашей стране судят лишь патриотов, а сепаров любят, и не в коем случае не трогают. Вывод о том кто правит страной очевиден.
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Не правит, а правил, новая команда ещё не сформирована, по инерции идёт старая система.
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можна було б її зачепити для "обмінного фонду" але ж вона на кацапщині всерівно нікому не потрібна. Тож просто утримувати її в Україні за рахунок платників податків... тоді від бажаючих кацапів не відіб,єшся.
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Треба було в міжнародну базу даних і в закордонний паспорт внести штамп "Персона нон грата", щоб цю гниду і в інші цивілізовані країни не пускали!
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может секстуристка?
у них же там за паребриком сплошь одни гомосеки
начиная с главного
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Нужно было арестовать,что б годик в тюрьме посидела.
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Или вообще объявив террористкой, как на Россее Гриба сделали, посадить лет на пятнадцать.
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Конечно.Что б знали-будут срать на Украину,значит посадят
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***
- как вы вообще здесь живете? фу
- да-да! хреново... не приезжайте.
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Одна из этих?
«На рейсе из Питера в Минск пассажирки смеялись над белорусским языком, я вызвала милицию»... Эти две гражданки РФ пели песни, размахивали руками, кричали, пытались доставать багаж других пассажиров с полок. Далее начали выкрикивать оскорбительные шутки в адрес всей Беларуси, смеялись над белорусским языком, когда бортпроводник делал объявления.
"Потом открылась дверь, зашел какой-то сотрудник аэропорта с вопросом: «Ну так что делать будем? Их ждет самолет на Киев, багаж транзитный, в самолете уже. Снимать багаж? Или летят?»
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Вже летить в зворотньому напрямку - зустрічайте!
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в одессе кроме ривьеры и мафии и моря еще и аэродром есть..шок..
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Да херово что у нас статьи нет за это. А то б ее за белыи рученьки и к бандеровцам на субботник.
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На хрен заретешували мордень, щоб ми не могли її на вулиці впізнати? Якого хрена тоді розмістили її??? фото? Прикордонники не пустили в Україну москвичку через пропаганду та розпалювання сепаратизму в соцмережах - Цензор.НЕТ 133
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПрикордонники не пустили в Україну москвичку через пропаганду та розпалювання сепаратизму в соцмережах. ФОТО
 
 
 
 
 
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