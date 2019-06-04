 Прикордонники не пустили в Україну москвичку через пропаганду та розпалювання сепаратизму в соцмережах. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Так, напередодні в понеділок під час оформлення пасажирів авіарейсу "Мінськ-Одеса" прикордонники Одеського загону зупинили уродженку Москви - громадянку Російської Федерації.
"Стосовно неї охоронці кордону мали інформацію, згідно з якою ця особа здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України, публічно висловлювала сепаратистські погляди, про що свідчать публікації на її сторінках у соцмережах", - йдеться в повідомленні.
Громадянці РФ 1985 року народження відмовлено в перетині держкордону України, відповідну інформацію передано СБУ.
Ах, эти нежные масквички.
У них глаза как у лисички
и губки бантиком у них".
Пошли на *ер, коровы имперские!
Прямой убыток Зе-команде...
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я не понимаю, а что у нас статьи за это нет? почему эту кобылу отпустили?
у них же там за паребриком сплошь одни гомосеки
начиная с главного
- как вы вообще здесь живете? фу
- да-да! хреново... не приезжайте.
«На рейсе из Питера в Минск пассажирки смеялись над белорусским языком, я вызвала милицию»... Эти две гражданки РФ пели песни, размахивали руками, кричали, пытались доставать багаж других пассажиров с полок. Далее начали выкрикивать оскорбительные шутки в адрес всей Беларуси, смеялись над белорусским языком, когда бортпроводник делал объявления.
"Потом открылась дверь, зашел какой-то сотрудник аэропорта с вопросом: «Ну так что делать будем? Их ждет самолет на Киев, багаж транзитный, в самолете уже. Снимать багаж? Или летят?»