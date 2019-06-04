 Масштабна пожежа спалахнула на птахофабриці у Василькові, вогонь охопив 15 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"За оперативними даними, на цей момент площа пожежі цеху, розташованого окремо, у м.Васильків на території птахофабрики становить 15 тис. м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
До гасіння залучено 50 рятувальників особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.
а как же утятки и гусятки
Невже сам придумав?
На фабрике смерти...итог у живого существа один....это ваш ненасытный аппетит!
Человеку повезло...
(интересно как и куда это все будут утилизировать?)...(не на гриль...надеюсь)
а оті з "пташиним грипом"... скорее всего задохнулись в дыму
Жертвами только люди могут быть?
Если в зоопарке сгорел слон, он - жертва? А если шимпанзе? Или дельфин?
+ ЗЕ теперь в опасности!!!)))
Шаурму могут разбадяжить Васильковскими потрохами...
Только курицы у него двуногие...