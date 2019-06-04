 Масштабна пожежа спалахнула на птахофабриці у Василькові, вогонь охопив 15 тис. кв. м, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За оперативними даними, на цей момент площа пожежі цеху, розташованого окремо, у м.Васильків на території птахофабрики становить 15 тис. м кв. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 50 рятувальників особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 30 осіб, під час пожеж - 21, - ДСНС







Фото: прес-служба ДСНС