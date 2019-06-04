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 ДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Харкова встановлює обставини ДТП, у якому постраждало 15 осіб. Усіх постраждалих доставлено в Харківську міську лікарню швидкої та невідкладної допомоги з травмами різної тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Харківській області.

"Подія сталася близько 8:30 на проспекті Тракторобудівників. На проїжджій частині зіштовхнулися автомобілі "Рено Мастер" та маршрутний мікроавтобус "Рута". Попередньо, внаслідок аварії травм зазнали два пасажири іномарки та 13 пасажирів маршрутки. Зараз лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

ДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція 01

Повідомляється, що на місці події працює слідчо-оперативна група Немишлянського відділу поліції та слідчі відділу СУ ГУНП у Харківській області.

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ДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція 02

Причини і обставини ДТП встановлюються.

ДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція 03
Фото: Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130417
 
 
 Топ коментарі
 
нелегальный маршрут, который находится по Гепой уже года 3, сколько жалоб написано, все до лампочки, недоторканна влада, а теперь еще и крышу от своего патрона на булаве получил.
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"...маршрутный микроавтобус "Рута" . Судя по фото, это "полуторка" оббитая профнастилом ? ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция - Цензор.НЕТ 3434
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Ето не автобус а Петемобиль типа *скотовоз*. Да-да. На нем в Европу и поедем.
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"...маршрутный микроавтобус "Рута" . Судя по фото, это "полуторка" оббитая профнастилом ? ДТП с маршруткой в Харькове: травмированы 15 человек, все доставлены в больницу, - полиция - Цензор.НЕТ 3434
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Ето не автобус а Петемобиль типа *скотовоз*. Да-да. На нем в Европу и поедем.
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нелегальный маршрут, который находится по Гепой уже года 3, сколько жалоб написано, все до лампочки, недоторканна влада, а теперь еще и крышу от своего патрона на булаве получил.
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В Харкові більш менш безпечне тільки метро.Оці "богданчики" як домовина на колесах,особливо коли переповнені,трамваї як їдуть то враження ніби от-от з рейок злетить.
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Рено виноват.Рута -черепаха. Там поворот,а рено пошёл на обгон.Там всегда стоял знак обгон запрещён и ограничение скорости.Потому рено и опрокинулся.
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На харьковских страницах фейсбука проскакиваа инфа что один человек скончался в скорой помощи ((((
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на проспекте Тракторобудивныкив .Это *****, какой язык?
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Людей должны возить автобусы с кондиционерами, местами для инвалидов, ведосипедов и т.д. , а не эти сраные аквариумы
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да не вопрос. а люди готовы платить по 3 евро за разовую поездку?
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Хороший вопрос. Правильный.
Да готов ,но по 3 евро то перегиб , а вот 25-30 гр. самое оно. Только платит должны все.Какая рентабельность маршрута ,если я еду 7 остановок на работу или с работы , то как минимум 10 льготных пассажиров. Перевозчики прогибаются под местную власть,а та не хочет потерять пенсионеров ,как избирателей, поэтому им бесплатно,а мне 3 раза за 1,5 года повышение проезда.
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Цензор.НЕТФотоПодіїДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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