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 Із померлим ексзаступником командира "Азова" із застосування артилерії Ігорем Прозапасом (позивний Кіхот) попрощаються завтра в Запоріжжі. ФОТО

Життя колишнього воїна полку "Азов" Ігоря Прозапаса, позивний Кіхот, передчасно обірвалося, ймовірно, від серцевого нападу.

Про це повідомив його старший брат Валерій Прозапас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на forpost.

У середу, 5 червня, об 11.00 на Майдані Героїв в Запоріжжі навпроти Запорізької ОДА відбудеться прощання з Ігорем Прозапасом (Кіхотом).

"3 червня, ймовірно, від серцевого нападу, дуже несподівано для всіх Ігор помер. Всі його знали як сильного, вольового і сміливого, тому раптова смерть є великою втратою для багатьох, а найперше для України. Ігор Прозапас багато років захищав Україну від російських окупантів, мріяв про вільну і незалежну Україну", - зазначає видання.

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Із померлим ексзаступником командира Азова із застосування артилерії Ігорем Прозапасом (позивний Кіхот) попрощаються завтра в Запоріжжі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130413
 
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоІз померлим ексзаступником командира "Азова" із застосування артилерії Ігорем Прозапасом (позивний Кіхот) попрощаються завтра в Запоріжжі. ФОТО
 
 
 
 
 
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