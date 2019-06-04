EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  8252  107
Все про:брифінг (9) Зеленський (1558)

 5-хвилинне розчарування: багато журналістів не змогли потрапити на перший брифінг Зеленського через посилену перевірку, - DW. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зібрав журналістів на свій перший брифінг в Адміністрації президента, але більшість представників ЗМІ потрапити на нього не змогли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Перший брифінг нещодавно обраного президента України Володимира Зеленського був анонсований як відкритий захід для всіх охочих журналістів. Він мав проходити на ґанку Адміністрації президента (АП) на вулиці Банковій у Києві, яку нещодавно відкрили для вільного проходу. Брифінг мав бути спільним разом з колишнім президентом України Леонідом Кучмою. Як зазначає видання, жодних акредитацій для представників ЗМІ не передбачалося. Це все, що анонсувалося. Більше жодної інформації.

Така відкритість до журналістів і присутність на першому брифінгу Леоніда Кучми настільки заінтригувала, що на ґанок до Адміністрації президента на перший офіційний брифінг Зеленського зібралося дуже багато журналістів з українських та міжнародних видань і телеканалів. Утім, стіл на ґанку, який технічні працівники Адміністрації президента встановили для мікрофонів ЗМІ, так і залишився порожнім. Перед початком заходу журналістам повідомили, що брифінг перенесли всередину будівлі.

5-хвилинне розчарування: багато журналістів не змогли потрапити на перший брифінг Зеленського через посилену перевірку, - DW 01

Також читайте: Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, - Зеленський. ВIДЕО

Оскільки АП - це режимний об'єкт, куди можна потрапити, лише пройшовши через систему металошукачів та сканування співробітниками Управління державної охорони, то відразу на вході сформувалася довжелезна черга з журналістів, які поспішали встановити камери та технічне оснащення до його початку. Черга рухалася досить повільно. Усі нервували.

"Та без нас же не почнуть. Нас же навіщось покликали!?" - жартували працівники ЗМІ, очікуючи своєї черги.

5-хвилинне розчарування: багато журналістів не змогли потрапити на перший брифінг Зеленського через посилену перевірку, - DW 02
Фото: DW

Протягом години всередину адміністрації президента вдалося потрапити лише половині журналістів, які прийшли на перший брифінг нового президента. Дехто з журналістів не витримував і після вимоги державної охорони здати мобільні телефони, аби потрапити на брифінг, нервово виходив з черги, вигукуючи: "А як же ж країна у смартфоні? Як працювати? Як передавати новини?".

Як пише DW, через годину стояння у черзі стало зрозуміло, що свій брифінг Володимир Зеленський вже почав і за п'ять хвилин одразу ж закінчив. Під час брифінгу Зеленський повідомив, що повернув до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, яка покликана знайти рішення конфлікту на Донбасі, другого президента України Леоніда Кучму, який представляв у ній офіційний Київ до 2018 року. Про це повідомили ті журналісти, у кого охоронці не забрали смартфони і вони змогли подивитися у YouTube пряму трансляцію брифінгу телеканалами-щасливчиками, яким вдалося таки потрапити в середину будівлі. Разом з тим, їм не вдалося на брифінгу поставити жодного запитання ні нинішньому, ні колишньому президенту. Кореспондентка DW так і не змогла зайти до будівлі. Журналісти були обуреними та розчарованими.

"Той випадок, коли хочеться аплодувати... Браво! А навіщо відповідати на запитання журналістів", - відразу написала на сторінці Facebook журналістка білоруської служби "Радіо Свобода" Алена Літвінава.

В Інституті масової інформації (ІМІ) збентежені таким ставленням до журналістів. Директор ІМІ Оксана Романюк, зазначає, що новий Президент мав бути відкритим для суспільства.

"Це означає, що він має системно зустрічатися з медійниками, проводити прес-конференцій та регулярно звітувати перед суспільством за свої дії на вищій державній посаді, а не просто постити милі приватні відео в соцмережах. Хотілося б, щоб прозорість і підзвітність стали ключовими принципами для нової влади", - сказала виданню Оксана Романюк.

DW також звернулася за коментарями до Ірина Побєдоносцевої, соратниці Зеленського, яка відповідає тепер за інформаційну політику в Адміністрації президента. За її словами, брифінг на ґанку АП з міркувань безпеки в останній момент заборонило Управління державної охорони, тому перший брифінг президента вийшов саме таким.

"Я вибачилась перед усіма. Це технічний оргмомент. Ми планували проводити на вулиці, але служба безпеки переформатувала нашу подію, тому сталася така прикра ситуація. Ми врахуємо, аби надалі такого не відбувалося", - зазначила Побєдоносцева.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130409
 
   
 Топ коментарі
 
Вот оно, истинное лицо Клоуна и Зебилов!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Как там любили над Петей издеваться... Гражданских отсечь? Ну-ну... зебилье.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Смотрю сейчас на пену от порохнявых и диву даюсь, как же быстро вы забыли, что творил Педро со своими охранниками..И это незабвенное "Гражданских отсечь!"
 показати весь коментар
 
 
ну вы же знаете что холопам нравится когда барин самый крутой - они гордятся 5-хвилинне розчарування: багато журналістів не змогли потрапити на перший брифінг Зеленського через посилену перевірку, - DW - Цензор.НЕТ 1662 5-хвилинне розчарування: багато журналістів не змогли потрапити на перший брифінг Зеленського через посилену перевірку, - DW - Цензор.НЕТ 1662
 показати весь коментар
 
 
АП самогО Владимира Александровича Бесстрашного - это вам не передовая, за 400 метров от оккупанта, вооруженного до зубов, - на Банковой и ножом могут пырнуть или бомбу подложить..
журналюгам, задающим вопросы несогласованные с зекомандОй, особенно с "прямого" или "свобода", доверия от президента-смартфона совсем нет
 показати весь коментар
 
 
А що буде після виборів в Раду, коли слугі слугі наберуть більше 50 відсоків і влада стане безмежна? Він зараз кладе на четверту владу, а тоді на всіх...
 показати весь коментар
 
 
Отношение Зеленского и к журналистам и к народным депутатам откровенно хамское и если сейчас не дать отпор, оно будет еще более хамским.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України5-хвилинне розчарування: багато журналістів не змогли потрапити на перший брифінг Зеленського через посилену перевірку, - DW. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору