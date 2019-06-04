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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:діти (1541) МВС (1212) Переяслав-Хмельницький (15) вбивство (1788)

 З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис "вбивці". ФОТОрепортаж

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ прибрали імпровізований меморіал вбитому поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому 5-річному хлопчику і замалювали написи "вбивці" та "Аваков".

Про це на своїй сторінці в Facebook сповідомила кореспондентка ТСН Наталія Нагорна і оприлюднила відповідні фотографії, передає Цензор.НЕТ

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 01

"Іграшки прибрали. Свічки теж. При нас вивезли шини", - зазначила вона.

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 02

Крім цього, на асфальті також замалювали написи "Аваков" і "Вбивці", які напередодні зробили активісти.

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 03

Також фотографію, як вивозили іграшки, оприлюднила активістка Ольга Решетилова в Facebook.

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 04

Як повідомлялося, увечері 3 червня десятки людей зібралися під будівлею МВС, вимагаючи справедливого покарання для поліцейських, які підозрюються у вбивстві п'ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 05
З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис вбивці 06

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130406
 
 
 Топ коментарі
 
Где нац корпус Еблецкого? Чего молчат? Где НацЖены того же Белого Вождя? Схрена все наркоботы засунули языки в задницы и никто не требуют отставки глав бандюка Авакова?
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Хрен там он уйдет. Денег им было положено немало...
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Какое "на выход"?
Ему еще парламентские выборы перед блаЗЕнем отработать надо!
А то, не дай бог, блаЗЕнь вспомнит, что обещал бороться с коррупцией и пересажать всех чиновников "времен Порошенко".
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Вовчик Наркоз, обещал ему позицию министра, готов спорить на ящик вискаря, что и пальцем Аваковскую мразину не тронут, а наркоботы будут кукарекать "ну он же не сам на курок нажимал"
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Дожили. бывший гаишник и беркут убили ребенка. Вот тебе и реформа по аваковски.
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Я так и думал, что не патрульные, а бывшие. Это в их стиле.
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идете в Евро?! Тогда Аваков должен и просто обязан уйти в отставку! И не надо, что он не при чем, это не первый случай такого поведения его персонала..
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Тобто зебіли вважають що все норм. З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис "вбивці" - Цензор.НЕТ 4821
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Навіщо ви мені чипляєте свої вигадки?
Я пишу від себе і ви пишіть від себе.
Одна пише за всіх німців, інший за якихось зебілів...
Може досить?
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Ви підписались під 100-25=75%. Ніхто вас за язика не тягнув.
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Где нац корпус *********? Чего молчат? Где НацЖены того же Белого Вождя? Схрена все наркоботы засунули языки в задницы и никто не требуют отставки глав бандюка Авакова?
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барига зеленштейн покриває авакособак! зебіли, я правильно сформулював мантру?
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обережно мни свою мантру, відвалиться ще...
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Вот Зе и докомандовался.....

Где отставки, где оргвыводы?

Зе, это не сцена и здесь не поскачешь....... Ты не справляешься. Уходи.
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Потому что нац жёны это аваковские прихвостни кто ж будет против своего хозяина, все что нужно знать про "патриотов" почему они так быстро забыли про свинарчуков и не орут,почему их не было на 9 мая,теперь все ясно кто они
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Зеленскому нужно убирать авакава. Иначе авторитет упадет.
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Два пьяных копа в нерабочее время из неслужебного ствола по неосторожности застрелили ребенка.
Сядут надолго в тюрьму, руководство покаялось и полетело с должностей, общественный резонанс, никто ничего не скрывает.

Но нет, быдло хочет восстаний, массовых беспорядков, поджогов, мордобоя и покалеченных нацгвардейцев.
Люди, вы сами дикие обезяны и достойны того болота в котором живете.
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Тільки витончене бидло могло таке написати. Ти часом не опущений беркуток? З-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис "вбивці" - Цензор.НЕТ 6725
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лучше готовь коктейли молотова, *****. Тебе только в лесу жить
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Когда не подчиненные Полторака, а российские диверсанты взорвали склад, то "общественность" почему-то требовала отставки Полторака, а не *****.
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У полицейских нет "нерабочего времени", они на СЛУЖБЕ!
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полетело с должностей\\\\\\\\

это лишнее(ты написал), сам знаешь что им пофиг. "покаяться" тоже в общем то - просто прочитали что им написали по бумажке и все
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Сутність від приховування напису не зміниться. Ось влада геть як не хоче надавати правослухняним, осудним та притомним громадянам права володіти зброєю. Щоб не могли захистити своїх дітей від кнурів рогатих? А кнурам рогатим, значить, тягати зброю поза роботою можна?
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На жаль, я сильно підозрюю, що абсолютно твереза ініціатива про відповідальність за "підписування" (оформлення та видачу) водійських прав виникла саме зараз лише для того, щоб покращити людську думку про "поліцію". Наліпити янгольські крильця, щоб вони відвертали нашу увагу від рогів та пик кабанячих.
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неможливо без сліз дивитися на це все...на фото убитого малюка. такий гарненький .маленький чоловічок. жила собі надія батьків..і два покидька.дві тварини неадекватні мерзотні обірвали життя малюка пострілом в голову....(( на його місці могла бути дитина кожного з нас .та і ми самі теж.довічне ***** покарання...реформа непроведена до кінця....бо були звільнені грузинські дівчата які і розпочали реформу...але їм не дали довести до логічного кінця...і ось вам результат...шкода дитинку((
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Вот сейчас с трибуны Рады выступает Юлькин Соболев, Упомянул в "гневной"речи всех- Луценко,Князева и даже Трубу... .. но не поверите, всех. КРОМЕ Авакова. А как же,ведь Аваков же должен проследить за выборами Голобородька и примазавшуюся к нему жЮльку. А ребенка больше нет. и никто его родителям уже не вернет На фото мальчик просто белокурый ангел.Плачу. Но зато Аваков молчит, в отставку не подает ,Закончит как Захарченко.
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Врадиевку кто помнит???
Очень действенный метод.
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мусора не люди - ось і все, вони просто ****** ********!
І нажаль - чухраїнці - вже не НАРОД ((((
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЗ-під будівлі МВС прибрали імпровізований меморіал 5-річному хлопчику і замалювали напис "вбивці". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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