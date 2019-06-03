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Все про:діти (1536) МВС (1210) Переяслав-Хмельницький (15) пікет (206) Олег Богачук (840)

 "Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері десятки людей зібралися під будівлею МВС, вимагаючи справедливого покарання для поліцейських, яких підозрюють у вбивстві п'ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Десятки людей зібралися під МВС.

Акція почалася з хвилини мовчання по загиблій дитині.

Читайте також: Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому

Під час акції було розбито вивіску міністерства.

Поліція вбиває дітей, - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому 01
Поліція вбиває дітей, - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому 02
Поліція вбиває дітей, - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому 03
Поліція вбиває дітей, - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому 04
Поліція вбиває дітей, - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому 05
Поліція вбиває дітей, - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому 06
Поліція вбиває дітей, - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому 07
Поліція вбиває дітей, - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому 08
Поліція вбиває дітей, - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому 09

Відео, фото- Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130374
 
 
 Топ коментарі
 
ну и гиде нац дружины белохо фоштя ?
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Аваков несе відповідальність за провал реформи поліції та повний бардак в рядах МВС! Алкоголики та наркомани зі зброєю в руках так і не стали служити та захищати, а продовжили пиячити та вживати наркотики! Аваков провальний міністр і має бути звільнений і відданий під суд за всі махінації та злочини! Княжичи це страшна трагедія про яку ми досі не знаємо правди! За переховування правди, за злочинну змову та фальсифікацію розслідування Аваков має йти під суд!
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а нац дружинам не оплатили-только свинарчуки
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Может раньше скрывали тщательнее. Во Врадиевке что творили забыл?
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Насколько я помню была изнасилована и убита девушка. Но не ребёнок во время пьяного развлекалова. Это как то сильно разные вещи.
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Не хотел на эту тему ничего писать, но этот случай сильно трогает, за детей душа болит, уверен что умысла не было у любителей пострелять, но мозги им зачем, бухаете... бухайте, но оружие брать в руки под алкоголем это и есть тот самый злостный умысел с логичными последствиями, и имеем убитого ребенка... нет слов, одни ругательства.
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А на трезвую голову можно устраивать в людном месте стрельбу по банкам?
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Вроде по закону алкоголь усугубляет преступление
Наказать нужно все руководство мвд,чтобы другие помнили об этом
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а коменти прикольні ... доки Аваков вірно служив Офшоренку - розганяв блокадників , заарештовував добровольців і активістів , захищав владу від народу .. - тоді боти його вилизували ! Але - як тільки Аваков не дав Свині , за допомогою махінацій , переобратися - на нього одразу полився весь потік бруду з ольгінських ботоферм ! ..))
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да по моему вообще похрен кого там назначат руководителем мусоров, там по жизни одни лентяи и дебилы служат, ты хоть шварцнегра им назначь, все равно как были дебилами, так дебилами и останутся
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в українських "правоохоронців" , ще з часів совдепії , єдина функція - охороняти владу від народу ! А все інше , дійсно - "похрен кого там назначат руководителем .."
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Так получается, что теперь все против него? Те, кто раньше + те, кто сейчас? Или это не совсем так? А, может быть, это совсем не так?.. "Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 1921 На Цезоре просто оппозиция поменялась...И кто-то к нему вдруг стал лоялен, а кто-то - наоборот. Форумчане, в принципе, ничем особо не отличаются друг от друга. Просто сначала ярлыки развешивали одни, а теперь - другие.
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"Форумчане, в принципе, ничем особо не отличаются друг от друга..." - в тім то і річ ... просто , на жаль , правда нікому не цікава .
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Почитала сейчас ниже Ваш комментарий. Вижу: Вы остались при прежнем мнении. Хорошо, что так. А то эти переобувания.../с любой стороны/ как-то не то.....
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Ясное дело,ты прав и тому подтверждение спам...
Не подобаются кой кому твои утверждения
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Авакова в отставку!
Хотя коломойский не разрешит конечно...
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А что только авакова, давайте всю верхушку органов в отставку.
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В цивілізованій країні очільник відповідного відомства подав би у відставку
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а давайте ещё раз поговорим о разрешении на огнестрел..............
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Отследить "моральные качества" каждого урода на местах министр, вне всякого сомнения, не может. Зато принять решение не брать на службу беркутов, а отправить их на нары (через суд, естественно) - очень даже запросто. По крайней мере, провести РЕАЛЬНУЮ люстрацию по своей линии- в его компетенции. Так что если у меня и есть предъявы к Авакову, то именно такие.
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на Авакова "предъявы" починаються з самого початку його діяльності , з лютого 2014 - коли він виводив беркутню з Києва , почав заарештовуати і вбивати активістів , допомагав сєпарам ... Але , як не дивно - навіть зараз його відставки , в голос , ніхто не вимагає !
П.С - вітання від Голубана ..((
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Ну, о том, что Аваков "убивал активистов" я первый раз слышу и не думаю, что это правда. Голубаны и всякая подобная нечисть- из серии "беркута в "обновленном" МВД", о чем я уже писал. Но я не могу не признать, что только благодаря Авакову (точнее, в большей мере благодаря ему) мы имеем нового президента. Обеспечил (на сколько это было возможно) честные выборы и предотвратил то, о чем мы, думаю, еще узнаем. "Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 6837
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1 - вбивство Музичка
2 - вбивство Лісника (хоча там і СБУ було замішане) .. і ще багато іншого
Аваков дійсно забезпечив більш-менш чесні вибори , але лише з почуття самозахисту . Він розумів , що 2-й термін Пеці гарантує йому швидке звільнення .
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а где 25%-е? это-ж наследие рехформ вашего мародера!
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Явно разбитая вывеска помогла и ребёнку, которого нет и его родителям и следствию. Теперь дело пойдёт как по маслу, ведь в вывеске преступники хранили такие важные вещественные доказательства.
Разбитая вывеска - это пиар на крови за деньги налогоплательщиков Украины.
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Любой кто хоть каким то боком имеет отношение к "Народному фронту" это гниль - левая рука Вальцмана, а полиция это "детище" инородцев - от грузинки и армянина.
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Ну Бєня, як ми бачимо, вважає інакше і дуже цінує Авакова... Хоча от кого-кого, а Бєню порохоботом назвати не можна))
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Цензор.НЕТФотоПодії"Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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