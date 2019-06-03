 "Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Десятки людей зібралися під МВС.

Акція почалася з хвилини мовчання по загиблій дитині.

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Під час акції було розбито вивіску міністерства.



















Відео, фото- Олег Богачук