 "Поліція вбиває дітей", - сотні громадян пікетують будівлю МВС після резонансного вбивства хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Десятки людей зібралися під МВС.
Акція почалася з хвилини мовчання по загиблій дитині.
Під час акції було розбито вивіску міністерства.
Відео, фото- Олег Богачук
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Десятки людей зібралися під МВС.
Акція почалася з хвилини мовчання по загиблій дитині.
Під час акції було розбито вивіску міністерства.
Відео, фото- Олег Богачук
Наказать нужно все руководство мвд,чтобы другие помнили об этом
Не подобаются кой кому твои утверждения
Хотя коломойский не разрешит конечно...
П.С - вітання від Голубана ..((
2 - вбивство Лісника (хоча там і СБУ було замішане) .. і ще багато іншого
Аваков дійсно забезпечив більш-менш чесні вибори , але лише з почуття самозахисту . Він розумів , що 2-й термін Пеці гарантує йому швидке звільнення .
Разбитая вывеска - это пиар на крови за деньги налогоплательщиков Украины.