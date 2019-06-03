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Все про:лобіювання (33) Мін'юст (591) Пінчук (70) США (5063)

 Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США. ДОКУМЕНТ

Зареєстрований американський лобіст Даг Шоен подав до Мін'юсту США документи, згідно з якими надавав послуги українському олігарху Віктору Пінчуку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, метою переказів коштів, як заявлено, було "наукове збагачення, навчання і повторення офіційної і застосовуваної англійської мови, яка використовується в наукових дослідженнях, а також проведення тестування знань сім'ї іноземного замовника", йдеться в документах.

"Нові документи подано відповідно до FARA (Закону про реєстрацію іноземних агентів США. - Ред.) лобістом Дагом Шоеном - іноземним агентом Віктора Пінчука, який, за повідомленнями приніс скандально відомий звіт, пов'язаний із Манафортом щодо України, Грегу Крейгу - показує проходження сотень тисяч доларів від українського олігарха за... "репетиторство", - звернула увагу у своєму Twitter дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія.

Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 01
Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель. ВIДЕО


Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 03
Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 04
Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за уроки англійської, - Мінюст США 05

Йдеться про звіт 2012 року стосовно ув'язнення Юлії Тимошенко, яка на той час була одним із основних політичних конкурентів колишнього президента-утікача Віктора Януковича.

Віктор Пінчук працює з Дагом Шоеном для просування філантропічних проектів і персонального бізнесу з 2011 року, вказують документи, подані раніше в Міністерство юстиції США. Даг Шоен близький до Демократичної партії США, він працював у кампанії з обрання президента Білла Клінтона в 1996 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130367
 
   
 Топ коментарі
 
Це той Пінчук що шостого перЗЕдента з чорного входу відвідує? Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 9558 Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 6917
Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 1283
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Поборов нарешті жидівську владу Вальцмана до нас прийшли Шифер, Мендель і Зеленський
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Видно совсем плохо с языком у семьи зятя Кучмы, раз тестируют с 2011 года за такие деньги.
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Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 1314 А то зпт что -
Вилла Елены Франчук попала в ТОП-10 самых дорогих домов мира. ФОТО
Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/19157-villa_eleny_franchuk_popala_v_top-10_samyh_dorogih_domov_mira._foto

Ее пятиэтажная вилла в викторианском стиле была названа самой дорогой в Лондоне.Стоимость дома $1.58 млн . долларов.
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Кем был этот Пинчук до женитьбы на

дочери Кучмы (вопрос).
И где взяла Елена Франчук она эти миллионы на виллы и дворцы по всему миру (вопрос).
Кучма - красный директор - создавший совместные израильско -финансовые группы с 1995 - 99 г . г .пустили на лом всю промышленность Украины и

успешные "хозяйственники " Пинчуки со товарищами стали за счет Граждан Украины миллионерами .
А , ваучеры ( вопрос) Где наша 52 миллионная часть...
Зато Украина к 2019 году стала самой нищей страной в Е В Р О П Е !
Это победа толерантных.
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Это мизер по понятиям миллионеров USA !
А в Украине это в

1996 году были большие деньги зпт

если считать гривню к доллару 1.8 .
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Стоимость дома $1.58 млн . долларов Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 9671

По информации Evening Standard, ремонт в доме стоил 10 миллионов фунтов и включал создание подземного бассейна, спортзалы, сауны и кинотеатра.
Хреново антикоррупционеры работают, невнимательно.
При чём здесь вилла и лоббирование интересов в США? Даже не известно что именно он там лоббировал.


В 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается:
- Там революция, барыня!
- О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?
- Они хотят, чтобы не было богатых.
- Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных

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К слову: Здание (на фото) на Трафальгарской площади, 1, Лондон, 173 млн. фунтов. Боголюбов отдал Пинчуку в рамках мирового соглашения.


Ринат Ахметов купил себе дом в престижном районе Лондона, новость взорвала рынок. За пентхаус с личным кинотеатром, 21-метровым бассейном, площадкой для гольфа и другими прелестями украинский миллиардер заплатил 136 млн фунтов стерлингов.

Вы таки предлагаете их раскулачить??? Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 8044 У Вас не получится! Знаете почему? Они Вам $1.58 млн . долларов отдадут! Потом....может быть....
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А мы ведь можем не деньгами, а органами взять... будем лучше видеть и алкоголь перерабатывать... Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 2365
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наверное миллиардов - полтора миллиона - дом в Юрмале)))
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Ну вот платить америкосам за обучение сотни тысяч пинчук как то находит, а платить достойную зарплату украинцам нет.
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Це той Пінчук що шостого перЗЕдента з чорного входу відвідує? Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 9558 Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 6917
Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 1283
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Заднепроходный - так вы называли Пороха. Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 1033
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Это же вы картинку запостили - я к ней и обращаюсь. А поскольку Зеленский - это коллективное бессознательное и состоит из множества условных Я, то легко понять кто такие Вы. Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 3993
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Леонід Кучма у ТКГ у Мінську - це непогано. Для бізнес-інтересів Віктора Пінчука.
Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 1488

Плюс промовисто свідчить, що у ЗеКоманди з лавою запасних погано все
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А чего ему американцам не платить? С украинцев все соки повыпивал, обобрал как липок вместе со своим тестем Кучмой, а теперь американцам деньги дает, вместо того,чтобы украинскую экономику поднимать и людям хорошие зарплаты платить.
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америкашки такие же продажные шлюшки, как и европейцы или тот премьер сбитого боинга, скоро от хваленой демократии и следа не останется, если от каких то пинчуков деньги берут, то и от ***** тоже не побрезгуют, пойдут по стопам старухи меркель и продадут всех своих союзников по всему миру за нефтедоллары *****
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Неформат, пишите про Пороха, где Бигус, куда делся?
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А где можно выучиться на лоббиста? Перспективная специальность
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Осінь 2019:
-А що тобі олігархи поганого зробили?! Що вкрали?!
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Черт, мне это нравится Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 5230

Внесенный в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение - предусматривает конфискацию незаконных активов по решениям суда в гражданском порядке, без обвинительного приговора.

О законопроекте сообщает пресс-служба президента Украины.

"Разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение - статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 Конституционный суд Украины признал неконституционной", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.

Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенные до признания неконституционной этой статьи УК. Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 тыс. грн ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались ранее.

"Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов. Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сообщает пресс-служба президента.

Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскания в доход государства законопроектом предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это определено Конвенцией ООН против коррупции.

В сообщении отмечается, что внесенный президентом законопроект не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде, поскольку отличается от них принципиально и значительно шире по предмету регулирования.

Ранее, 3 июня, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов". Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

28 мая президент Зеленский на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, он выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.
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кучма (руководітєль пєрєговорной групи) с зятьком накрали, можна і полобіровать.
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Поборов нарешті жидівську владу Вальцмана до нас прийшли Шифер, Мендель і Зеленський
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Хрен редьки не слаще или шило на мыло итд
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Пинчука и прочих олигархов, создавших "запасные аэродромы"
в Лондоне, Великобритания .

Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 5151
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Если без фамилий написать, что в этой стране мародеру указали на дверь, набегают избиратели Порошенко с комментами, что Петр не мародер Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 9830 ... Ну, е-мое, по умолчанию люди понимают, что идет обсуждение Украины, а не Гватемалы или Свазиленда, и у страны есть президент, фамилия которого Зеленский, и не обязательно писать его фамилию, потому что на данный момент президент = Зеленский, а Зеленский = президент.
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Олігофрен (саме м'яке, що я зміг віднайти в словнику).
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Пінчук уже не олігарх, а бізнесмен із команди ;ЗЕ;.
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Самый лучший способ изучения языка-носительница ентого в постели.. Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 1219
Нююю, с опыта...
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То есть тоби довподобы девушки владеющие языком) Как я тебя понимаю!
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тогда после таких курсов и работать получится только в постели
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Співчуваю тобі, якщо з жінкою в ліжку ти не знаходиш іншої справи аніж поговорити....
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Ти користуєшся тим, що ніхто не може перевірити. Я думаю, згідно з тим же Фройдом, що у тебе маленький пеніс... десь 11 см.
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Новая команда говорили они ... И так повсеместно.Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 4102
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Відмивання бабла...
🤣🤣🤣
А за язік "по-французьскі"??
Пацталом!
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Как интересно устроены СМИ в Украине. Не успела инфа о визите Пинчука к Зеленскому распространится, у одного большого Днепровского олигарха стало зудить чувство ревности. Как бы куклу не отобрали! И тут же через сливные бачки пошел вброс об лоббизме Пинчука в США! К этому процессу,к стыду подключилось и это издание. Неужели влияние Днепровского олигарха столь велико?
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Правда глаза колет? Всех гнид нужно знать
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і результат) є вивчив англійську)), чи тільки з толмачем), розуміє,
а гроші - то таке - то імідж))) Олигарх Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США Шоену за "уроки английского", - Минюст США - Цензор.НЕТ 5575
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Тем более не свои ,а стыренные у Украины
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так, а шо у вас теж чучма), свекр), тут гроші не хто не рахує\не визначає) звіткі вони ! Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США - Цензор.НЕТ 5706
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Ничего постыдного в лоббизме нет и в использовании услуг лоббистов за деньги в своих интересах. Это норма. И если услуга предоставлена, то деньги нужно перечислить. А что в накладной не важно. Может они не могли написать там - за положительное голосование в конгрессе на увеличение квоты на экспорт труб...
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Чукма старый коррупционер и заказчик убийства Гонгадзе. Я помню, как он Криворожсталь своему зятьку за копейки хотел подогнать через Семенюк-Самсоненко(которую грохнули, как свидетеля), перед продажей за счет завода проведя громадные капремонты и модернизацию. Он крестный отец олигархической мафии. Пинчук стал олигархом, скупая за бесценок госсобственность и трубные заводы. Олег Дубина тоже женат на родственнице Кучмы и за несколько лет его за уши вытянули с должности клерка мелкой частной фирмы до кресла вице-премьера и главы Нафтогаза. Вот такие мудаки правят бал уже десятки лет, изображая из себя великих предпринимателей и экономистов. Зеленский обещал нам покончить с беспределом, а сам опять вытаскивает из шкафа этих преступников.
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Какие они запуганные, эти американские налогоплательщики.
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Цензор.НЕТФотоЗа кордономОлігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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