 Олігарх Пінчук платив сотні тисяч лобісту зі США Шоену за "уроки англійської", - Мін'юст США. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, метою переказів коштів, як заявлено, було "наукове збагачення, навчання і повторення офіційної і застосовуваної англійської мови, яка використовується в наукових дослідженнях, а також проведення тестування знань сім'ї іноземного замовника", йдеться в документах.
"Нові документи подано відповідно до FARA (Закону про реєстрацію іноземних агентів США. - Ред.) лобістом Дагом Шоеном - іноземним агентом Віктора Пінчука, який, за повідомленнями приніс скандально відомий звіт, пов'язаний із Манафортом щодо України, Грегу Крейгу - показує проходження сотень тисяч доларів від українського олігарха за... "репетиторство", - звернула увагу у своєму Twitter дослідниця Центру відповідальної політики США Анна Массолія.
Йдеться про звіт 2012 року стосовно ув'язнення Юлії Тимошенко, яка на той час була одним із основних політичних конкурентів колишнього президента-утікача Віктора Януковича.
Віктор Пінчук працює з Дагом Шоеном для просування філантропічних проектів і персонального бізнесу з 2011 року, вказують документи, подані раніше в Міністерство юстиції США. Даг Шоен близький до Демократичної партії США, він працював у кампанії з обрання президента Білла Клінтона в 1996 році.
Вилла Елены Франчук попала в ТОП-10 самых дорогих домов мира. ФОТО
Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/19157-villa_eleny_franchuk_popala_v_top-10_samyh_dorogih_domov_mira._foto
Ее пятиэтажная вилла в викторианском стиле была названа самой дорогой в Лондоне.Стоимость дома $1.58 млн . долларов.
дочери Кучмы (вопрос).
И где взяла Елена Франчук она эти миллионы на виллы и дворцы по всему миру (вопрос).
Кучма - красный директор - создавший совместные израильско -финансовые группы с 1995 - 99 г . г .пустили на лом всю промышленность Украины и
успешные "хозяйственники " Пинчуки со товарищами стали за счет Граждан Украины миллионерами .
А , ваучеры ( вопрос) Где наша 52 миллионная часть...
Зато Украина к 2019 году стала самой нищей страной в Е В Р О П Е !
Это победа толерантных.
А в Украине это в
1996 году были большие деньги зпт
если считать гривню к доллару 1.8 .
По информации Evening Standard, ремонт в доме стоил 10 миллионов фунтов и включал создание подземного бассейна, спортзалы, сауны и кинотеатра.
Хреново антикоррупционеры работают, невнимательно.
При чём здесь вилла и лоббирование интересов в США? Даже не известно что именно он там лоббировал.
В 1917 году внучка декабриста слышит шум на улице и посылает прислугу узнать, в чем дело.
Вскоре прислуга возвращается:
- Там революция, барыня!
- О, революция! Это великолепно! Мой дед тоже был революционером! И чего же они хотят?
- Они хотят, чтобы не было богатых.
- Странно... А дед хотел, чтобы не было бедных
Ринат Ахметов купил себе дом в престижном районе Лондона, новость взорвала рынок. За пентхаус с личным кинотеатром, 21-метровым бассейном, площадкой для гольфа и другими прелестями украинский миллиардер заплатил 136 млн фунтов стерлингов.
Вы таки предлагаете их раскулачить??? У Вас не получится! Знаете почему? Они Вам $1.58 млн . долларов отдадут! Потом....может быть....
Плюс промовисто свідчить, що у ЗеКоманди з лавою запасних погано все
-А що тобі олігархи поганого зробили?! Що вкрали?!
Внесенный в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов чиновников и восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение - предусматривает конфискацию незаконных активов по решениям суда в гражданском порядке, без обвинительного приговора.
О законопроекте сообщает пресс-служба президента Украины.
"Разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение - статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 Конституционный суд Украины признал неконституционной", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.
Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенные до признания неконституционной этой статьи УК. Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 тыс. грн ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались ранее.
"Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов. Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам Национального антикоррупционного бюро, согласованным с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сообщает пресс-служба президента.
Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскания в доход государства законопроектом предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел.
Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это определено Конвенцией ООН против коррупции.
В сообщении отмечается, что внесенный президентом законопроект не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде, поскольку отличается от них принципиально и значительно шире по предмету регулирования.
Ранее, 3 июня, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов". Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Текст законопроекта на сайте Рады в настоящее время отсутствует.
Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.
Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.
28 мая президент Зеленский на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, он выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.
Больше информации на портале Антикор
в Лондоне, Великобритания .
Это точно....
Уже все заметили....
Нююю, с опыта...
Скоріше вивчаеш їх мову...
😁😁
🤣🤣🤣
А за язік "по-французьскі"??
Пацталом!
а гроші - то таке - то імідж)))