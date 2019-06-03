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Все про:декларація (535) Поплавський (14) НАЗК (583)

 НАЗК проводить повну перевірку декларації "співаючого ректора" Поплавського, - Bihus.Info. ДОКУМЕНТ

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) перевіряє декларацію народного депутата України і ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського, який фігурує в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Про це йдеться у відповіді НАЗК, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info..

НАЗК проводить повну перевірку декларації співаючого ректора Поплавського, - Bihus.Info 01

В редакції нагадують, що Михайло Поплавський забув вказати в декларації користування житловим будинком площею 1 067 кв. м, хоча регулярно викладає фотографії цього будинку у своїх офіційних акаунтах у соціальних мережах Facebook, Instagram із хештегом "будинок". Про це йдеться в розслідуванні Антона Столярова.

НАЗК проводить повну перевірку декларації співаючого ректора Поплавського, - Bihus.Info 02

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Оскільки недекларування цих відомостей у декларації може спричинити адміністративну або навіть кримінальну відповідальність, юристи звернулися в НАЗК і отримали рішення про проведення повної перевірки декларації М. Поплавського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130366
 
   
 Топ коментарі
 
Поплавский тоже баллотировался, ты его фанат? Редко встретишь в жизни фаната Поплавского
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а мне всегда нравилась подтанцовка Поплавского, если выключить звук, то смотреть можно

НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 1631
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Долго Поплавок "проскальзывал между струйками". Ну, сколько веревочке не виться...
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Петрусь политик!а удел клована зарабатывать играя писюном на пианине.
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о дааааа! давно пора этого клоуна-жлобка потрясти...
интересно сколько этот поющий (воющий) боров студенток перелапал за сессии?
сколько трусиков спёр фетишист старый?
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Т.е его надо трясти за то что лапал студенток. А может ты просто феминистка в не адеквате??
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Чем ты пыхнул, парень? Старые носки забил в кальян от безденежья, что пургу несёшь несусветную?
Носки носить надо, а не курить их...
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та студентки не очень то и против, Поплавок богатый и щедрый
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Я не думаю, что они были не против. Как представлю себе это жирное, обвисшее, лоснящееся тело, то сразу рвать хочется...
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Яка мерзота !!! Бувши депутатом ходив по залу ВР і пропонував "калєгам дєвачєк" . Сусідка забрала доньку з того бордельного "ВНЗ" через місяць після початку "навчання" . Таких тільки на палю , бо шибениця буде занадто м'яко . Десь по трасі на Одесу, воно будувало чергового генделя " В кропиві" . Будівельники виконали майже всі роботи , а воно погнало їх нічого не заплативши . Цьому навіть хапуги обурювалися .
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О боже яка мерзота! Я підозрювала, що це пузасте бидло може "сутенерничать для діла" , підкладаючи під можновладців дівчат, але ні як не припускала, що воно не розраховується з робітниками! Що воно, як саме підле жидівня, буде тікати й ховатися від обворованих їм роботяг.
У буцигарню цю тварюку разом з його кришею - "порередниками" !!! ...
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Речь то не об этом, к сожалению. От девчат заяв не поступало... Или поступало? У него там нарушений на 15 лет с конфискацией. Например, построенная общага, якобы для студентов, которую потом перевели в жилой фонд для взрослых не студентов. Но поскольку там часть квартир дали властным представителям, силовикам, то все оказалось ОК. Как вообще, человек в принципе, несовместимый с понятием культуры, смог стать ректором института культуры? А главное, задержаться на этой должности? Его же выпускников брать никуда не хотят. Беда-то какая! Он же олигофреник, разве не видно?
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То ты видно что не в курсе на что готовы сейчас студентки)))) Если бы узнал то ох..л бы.
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Тобто НАПК пізно всралось і почали діяти, бо ось-ось пролунає команда "На вихід!"
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Свекровь Корчак привлекли к расследованию?Бо иначе толку не будет)))
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Кто девушек танцует, тот их и имеет. Поплавок ещё тот старый шалун.
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Не треба відволікати пана ректора на всілякі дурниці.Він щоночі приймає іспити у студенток,а це не аби яка важка справа.
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Этот мосрейчук(и гек) тот еще клоун. Аристократ ска))) С тростью и видом старого пропитого гопника из ******
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НАПК просто ещё не знает, что уже давно существуют компьютеры, которые можно программировать.
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Хо и до кропиви добрались.
Вцелрм Поплавок весьма меметичный.
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Як на мене це просто пазор держави, ці наші звезди гламурні як колгоспники, а таке з себе ставлять. Одиниці шо нормальні.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНАЗК проводить повну перевірку декларації "співаючого ректора" Поплавського, - Bihus.Info. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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