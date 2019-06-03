 На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Зокрема, було встановлено, що в одному з населених пунктів області місцева мешканка організувала і забезпечувала функціонування пилорами без отримання ліцензії на здійснення деревообробки за допомогою машин і устаткування підвищеної небезпеки.

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За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання дві стрічкові пилорами, два торцювальні верстати, три циркулярні пилки і 25 кубометрів технологічного лісового матеріалу загальною орієнтовною вартістю 1 млн 790 тис. грн.





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За даним фактом стосовно згаданої громадянки складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.