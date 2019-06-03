 На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
Зокрема, було встановлено, що в одному з населених пунктів області місцева мешканка організувала і забезпечувала функціонування пилорами без отримання ліцензії на здійснення деревообробки за допомогою машин і устаткування підвищеної небезпеки.
За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання дві стрічкові пилорами, два торцювальні верстати, три циркулярні пилки і 25 кубометрів технологічного лісового матеріалу загальною орієнтовною вартістю 1 млн 790 тис. грн.
За даним фактом стосовно згаданої громадянки складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.
А втікають в Польшу? - ну ще не один керівник держави не виступив, що він тим занепокоєний - всім байдуже.
цензор, иногда лучше жевать, чем говорить.
На Ровнинщине янтарная пилорама лупашит мама не горюй. Не интересно？
А налоговая милиция у нас лицензированная???
Оце так перемога податкової міліції, перемогли самого злого олігарха. Тепер можно спати спокійно, бюджет наповнили на три роки вперед.
А питання до знаючих людей, хіба податкову міліцію не повинні були ліквідувати, і зробити служб фін.розслідувань?