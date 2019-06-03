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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (1724) податкова міліція (1251) ДФС (2233)

 На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами. ФОТОрепортаж

Співробітники спецпідрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби, які залучені до складу Об'єднаних сил, припинили роботу неліцензованої пилорами в Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 01

Зокрема, було встановлено, що в одному з населених пунктів області місцева мешканка організувала і забезпечувала функціонування пилорами без отримання ліцензії на здійснення деревообробки за допомогою машин і устаткування підвищеної небезпеки.

На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 02

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На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 03

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання дві стрічкові пилорами, два торцювальні верстати, три циркулярні пилки і 25 кубометрів технологічного лісового матеріалу загальною орієнтовною вартістю 1 млн 790 тис. грн.

На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 04
На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 05

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На Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами 06

За даним фактом стосовно згаданої громадянки складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130362
 
 
 Топ коментарі
 
та всім то байдуже. А в тих районах прудкої податкової поліції немає, вона маленькі пилорами пильнує. Великі - то не їх профіль.
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за такие выходки нужно закрыть ту "нереформованную" "налоговую милицию" навсегда. азаровщина в чистом виде.
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тока рошен мона клепать без лицензии На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы - Цензор.НЕТ 8474
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Я розумію, що податки пані підприємниця сплачувала.. Не було якоїсь ліцензії - закрили .. Покращується інвестиційний клімат в Україні.. Дайте спочатку можливість своїм працювати, хто ще не втік від "потужних петіних реформ" в Польшу - а потім вже іноземців закликайте інвестувати ..
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ви правий! - замість того, щоби допомогти людині щось зробити, отримати ту ж ліцензію - рубають уже скоро 30 років все під корінь - щоби на Україні не лишилося живого місця.
А втікають в Польшу? - ну ще не один керівник держави не виступив, що він тим занепокоєний - всім байдуже.
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в переписдинске зажопинской губернии в озере утопили трактор.
цензор, иногда лучше жевать, чем говорить.
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На Карпатщине пилорама бурбаковская лупашит на полную. Не интересно？
На Ровнинщине янтарная пилорама лупашит мама не горюй. Не интересно？
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та всім то байдуже. А в тих районах прудкої податкової поліції немає, вона маленькі пилорами пильнує. Великі - то не їх профіль.
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за такие выходки нужно закрыть ту "нереформованную" "налоговую милицию" навсегда. азаровщина в чистом виде.
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самое смешное что давно закрыто - это бандюганы На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы - Цензор.НЕТ 1564
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Ты мы поняли, вы уже об этом писали!
А налоговая милиция у нас лицензированная??? На Луганщине налоговой милицией прекращена работа нелицензированной пилорамы - Цензор.НЕТ 3839
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Вот молодцы! ВВП страны подняли и комерса наказали!
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Пилорама робила "не ліцензійні" дрова.
Оце так перемога податкової міліції, перемогли самого злого олігарха. Тепер можно спати спокійно, бюджет наповнили на три роки вперед.

А питання до знаючих людей, хіба податкову міліцію не повинні були ліквідувати, і зробити служб фін.розслідувань?
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Цензор.НЕТФотоЕкономікаНа Луганщині податкова міліція припинила роботу неліцензованої пилорами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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