 Українська збірна виграла перший чемпіонат Європи з футболу серед учасників бойових дій. ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, збірна України виборола "золото", "срібло" - збірна Данії, а "бронзу" - збірна Грузії.
Впродовж трьох днів чотири збірні змагались за перемогу. Матчі першого та другого турів чемпіонату Європи проходили на тренувальній базі ФК "Динамо" в Конча-Заспа. Фінальні матчі відбулися на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.
У фіналі збірна України не залишила шансів Данії – 5:0. А в матчі за третє місце збірна Грузії здобула перемогу над Норвегією 3:1.
Футбольна Ліга учасників АТО - єдиний в Україні чемпіонат з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій - захисників України.
Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО сезону 2019 року складається із 88 команд, а це близько 3000 військових, які будуть змагатися між собою в два кола, весна та осінь, в шести дивізіонах: "Захід", "Схід", "Північ", "Південь", "Центр" та "Київ". Головний трофей сезону – Кубок героїв АТО.
За результатами змагань переможці регіональних дивізіонів матимуть можливість розіграти перехідний Кубок Героїв АТО на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського 14 жовтня до Дня Захисника України.
как хорошо, что есть и такие соревнования
спорт - ты мир !!!