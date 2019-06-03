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Все про:ВР (4900) законопроект (672) Зеленський (1537) незаконне збагачення (44)

 Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР. ДОКУМЕНТ

Проект закону, поданий президентом Володимиром Зеленським, має назву "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів".

Відповідний законопроект №10358 зареєстровано у Верховній Раді, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Законопроект спрямований на відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також на введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в пояснювальній записці.

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У документі 8 аркушів. Профільним визначено парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР 01

Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР 02

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Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР 03
Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР 04
Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР 05
Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР 06

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Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР 07
Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде відновлено, - радник Зеленського Рябошапка. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.

У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130347
 
 
 Топ коментарі
 
Ця рада не проголосує ні за жоден законопроект, поданий на її розгляд, новообраним Президентом України..
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Не чув такого.. Але - якщо поверне, то лєра стане одним з багатьох каменів на шиї "сивочолого гетьмана", котрі потягнуть його на дно..
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Текст закона прошел согласование МВФ и Всемирного банка.
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Поделись, и спи спокойно.
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Ця рада не проголосує ні за жоден законопроект, поданий на її розгляд, новообраним Президентом України..
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Коломойский обещал Гонтареву для Суда в Украину вернуть?
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Не чув такого.. Але - якщо поверне, то лєра стане одним з багатьох каменів на шиї "сивочолого гетьмана", котрі потягнуть його на дно..
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Пока выполняет обещания, аж гай шумит. Посмотрим надолго ли.
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Шо, у меня пенсия уже 500 евро?..
Пожалуйста, перечислите выполненные обещания, от которых произошли ураганные, что "аж гай шумит", перемены в стране?
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И кстати, а что он там обещал, помните хоть?
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Давай про незаконне з 91 року, тоді повірю.
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Спочатку через Конституційний суд для візування, а потім в верховну раду на затвердження, а потім ГПУ, НАБУ САП до ВИКОНАННЯ!!!!! І так потрібно завжди робити з надважливими Законами, щоб ніяка собака не змогла заблокувати процес оздоровлення та розвитку України!
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Тут важно понимать , что наши власти принимают законы исключительно для нас , нищих , тупых и голожопых или чтобы насрать в глаза западным политикам .
Сами то они исполнять принимаемые законы даже и не думают .
Хотя тенденция в целом приятна .
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Зе пошёл против европейского правоприменения???))
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Текст закона прошел согласование МВФ и Всемирного банка.
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Несколько дней назад, меньше бухать надо.
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Ну и что с того, что зарегистрирован? Как показывает практика, зарегистрированные законопроекты могут годами на рассматриваться в ВР.
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Поэтому ВР скоро и поменяем, Петрусь с рыгами будут в меньшинстве и не смогут больше блокировать нужные стране законы
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"
"Стаття 3685. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на дванадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."

Отлично! Вот только один вопрос - а КТО и КАК устанавливает факт набуття?
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З січня 2004 року при оподаткуванні замість поняття неоподатковуваний мінімум було введено поняття податкова соціальна пільга, яка розповсюджується лише на доходи громадян у формі заробітної плати і обмежена у використанні (використовується граничний показник доходу, для якого податкова соціальна пільга застосовується). Величина податкової соціальної пільги становила в: 2004 - 61,5 грн, 2005-131 грн, 2006-175 грн, 2007-200 грн, 2008-257,5 грн, 2009-302,5 грн, 2010-434,5 грн, 2011-470,5 грн, 2012-536,5 грн, 2013-573,5 грн, 2014-609 грн, 2015-609 грн, 2016-689 грн, 2017-800 грн, 2018 - 881 грн.

в 2019 это 900с хером гривен....
900*12000 = это около 11 млн грн
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законопроект президента рассматривается как неотложный, поэтому му- му водить не удастся, придется соевым крепостным либо вносить в повестку дня, либо в очередной раз показать, что соевая свора в ужасе и на грани истерики Законопроект об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 9179
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Раду распустил Зебил или инопланетяне?
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ты про непрерывность власти слышал или ты сам инопланетянин?
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істерика це у вас. і в свинарчуків руки не рубані. і олігархи на банкову їздять не скриваючись. і за пару тижнів казначейський рахунок обіднів на 11млрд грн, а золотовалютний на 1.9ярдів зелених. з таким темпом рік протянути можна. всеодно лахам розкажуть шо пєця винен. вони ж тупі,повірять
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у вас это у кого, можешь конкретно написать? или ты как образцовый соевый бот привык общими фразами свою бестолковую мысль развивать?
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наприклад данилюк. сервера знайшли??? шось ні слова,мов язик з дупи вийняти не можуть Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 8428 список можу продовжити
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почему данилюк их должен был искать? Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 2806 искать сервера входит в обязанности данилюка или он должен все бросить и бегать их искать, потому что ты этого захотело Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 8134
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ты не ответил на вопрос кто это "ВЫ", которые в истерике
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жуля першим списком. далі команда прахвесіоналів преЗедента. он війна досі триває, а все тому шо барига вовік на ній заробля. і контрабанда в зоні оос цвіте, це при тому що баканов практично керуючий сбу. розслідування по іловайську зайшло на нєт,це при тому що один із підозрюваних нині глава генштабу
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ну так и пиши жули, мне ты пишешь зачем, вставляешь "ВЫ"? я не депутат рады, и даже не состою в партии жули, так, что твой пост не по адресу, а вот у тебя лично действительно истерика, раз ты мне написал думаю о жуле Законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 8887
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Конституционный Суд зарубил прошлый закон, за то, что типа там подозреваемый был вынужден доказывать законность своих "незаконных активов".
Что в новой редакции? Я не вижу как тут решена данная проблема.
То есть стоит в любой момент ждать аналогичного решения Конституционного суда?
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ну вот зачем эта уголовная ответственность? это долго и безрезулььтатно для бюджета. нужно как в сша и англии. не смог объяснить происхождение своих активов их взяли и забрали в бюджет, все очень быстро и без коррупции и судов
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗаконопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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