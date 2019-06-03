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Все про:Яценюк (1280) Народний фронт (552) фейк (192)

 Вірити російській "кисельовщині" шкідливо для здоров'я, - прес-служба НФ про чергові фейки щодо Яценюка. ФОТО

У прес-службі партії "Народний фронт" вчергове спростовують абсурдні фейки про виїзд колишнього Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за кордон.

На сторінці "Народного фронту" у Facebook розміщено фото Арсенія Яценюка із нинішнього засідання фракції НФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

Вірити російській кисельовщині шкідливо для здоровя, - прес-служба НФ про чергові фейки щодо Яценюка 01

У дописі зазначається, що російські видання, зокрема "Известія" та низка інших, опублікували "абсурдний фейк про колишнього Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і його родину": "Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон, а члени його родини мають іноземне громадянство і паспорти".

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"Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого похмілля придумають нові деталі. Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату", - зазначають у прес-службі партії.

"Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними "інтернет-парканами" в Україні. Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян, сіючи сумніви", - йдеться в дописі.

У прес-службі "Народного фронту" вкотре наголошують: "Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають".

"Попереджаємо: вірити російській "кисельовщині" та її афільованим медіа в Україні - шкідливо для здоров'я", - зазначають у "Народному фронті".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130343
 
   
 Топ коментарі
 
Арсений большая умница, ему удалось при разворованной овощной бандой казне, удержать економику от дефолта и свести профицит бюджета с дефіцітом. Не даром кацапье, сепарье и просто совковое бидло его так ненавидит. Надо напомнить, что в тот момент желающих на его место не наблюдалось, потому что ето било политическое самоубийство.
Спасибо тебе Арсений!
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этанион!!!этадвайник.или тройник
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Боится россия Яценюка .Значит не продался россии .
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та хто їх туди візьме, кацапський безпілотник, це кацап набуханий до усрачки, що повзе додому.
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Арсений большая умница, ему удалось при разворованной овощной бандой казне, удержать економику от дефолта и свести профицит бюджета с дефіцітом. Не даром кацапье, сепарье и просто совковое бидло его так ненавидит. Надо напомнить, что в тот момент желающих на его место не наблюдалось, потому что ето било политическое самоубийство.
Спасибо тебе Арсений!
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Ага, так удалось, что аж стал мультимиллионером...Счас расплачусь...
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Какая-такая заграница? Где ещё кроль с пастором столько бабла нарубят?
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Арсений Яценюк проживает и работает в Украине

Строителем забора))
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Он работает, министром заборостроения.
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и ты заметил? Я определил сразу,вуха короткие и кули во лбу нет Вірити російській "кісельовщині" шкідливо для здоров'я, - прес-служба НФ про чергові фейки щодо Яценюка - Цензор.НЕТ 1110
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если не тройник, то боярышник, на крайняк "огуречный" ))
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Скажіть, бо це шкідливо для здоров'я (нема сечі терпіти борошна невідомості):
ВІН БРАТА ЗА КОРДОНОМ З'ЇВ ЧИ НІ? Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке - Цензор.НЕТ 9737
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Куля в лоб надеется снова в Раду пролезть Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке - Цензор.НЕТ 6230
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О Яценюке/"Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/"Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха/Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: "Несмотря на внешний тщедушный вид, он является довольно опасным убийцей"/ "Приношу свои извинения Яценюку: мои утверждения по поводу покупки вилл оказались пересказом сплетен из Майями", - блогер Торгало.
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Пересичные только и думают про этого кролега, як він там, хорошо ли питается))☻☻
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Боится россия Яценюка .Значит не продался россии .
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да они бояться что забор к ним поедет делать
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Ему еще не сделали выгодное предложение.
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Які вони там відсталі.
Місцева вата, давно вже знала, що Яценюк вкрав три мільярди і втік на Майямі.
Так їм роказав тєлєвізор.
Їхній бог 21 вєка.
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А часом не Сеня ли сам организовал такую новость?
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Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге Яценюка и его семьи из страны.
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А у него выше рейтинг чем у МОЯКУМАСКАЗАЛА?
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Какую гадость не скажи про Скунса - и это не фейк .
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Когда будет в хату заходить и отвечать на вопросы типа - вилкой в глаз или в жопу раз ...
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Как-то наплевать. Эти хари осточертели. Правда, новые хари- из той же обоймы пейсатых. Потому, я просто перестал запоминать их фамилии, которые с претензией на украинские.
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Кролик,иди ты нахер со своими фейками и оправданиями. Ты во всех соусах надоел. Тошнит уже.
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Согласен с комментом от 18:41 .
Вам не кажется , что все наши власти , мягко говоря , немного сомнительны ?
Что от них нет ни только пользы для страны , но они вообще здорово пованивают ???
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Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке - Цензор.НЕТ 4761

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги». Об этом парламентарий написал на своей странице в Twitter в понедельник, 3 июня.
«Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить. А потому лучше удрать с Украины и скрыться в США. Майдан ему был нужен, чтобы набить карманы. Карманы набил, но стал для многих ненавистным. Вот и сделал ноги», - отметил Пушков.
Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге Яценюка и его семьи из страны. Уточняется, что две дочери, сестра и родители политика получили американское гражданство, а его жена является гражданкой Вануату. Отмечается, что вся информация, которая касается непосредственно Яценюка, засекречена, однако в издании предполагают, что он также получил гражданство Вануату и уже сбежал с Украины. Верить российской "киселевщине" вредно для здоровья, - пресс-служба НФ об очередных фейках о Яценюке - Цензор.НЕТ 5237
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Тю, удівіл. Какіє оні отсталиє.
Да уж, трєтій годок пошол, послє єго бєгства в Маямі !
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Вануату острів що тоне😁 Тепер ми знаємо куди планує тікати Пушков😁
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А где Рюкзаков? Он уже поЗЕленел, или в одной лодке с этими тремя будет?
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Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия Источник: https://censor.net.ua/p3130343\\\\\\

А почему если Аваков, то "Арсен", хоть и старше, а лысобородатый Яценюк, то "Арсений"? Да еще и жена "Терезия" - как будто в заупокойной поминают их.
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Наша вата і наші "вушастики" повірять. Ви в них помиляєтесь. Вони вже давно "вбиті" москальською і еврейською пропагандою. А вона вже 2 роки, як збіглася.
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У Яценюка паспорт Вануату!!! Боже, я весь в сомнениях, як дальше жити?
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В мене є інфа (146%) що він дійсно здриснув за кордон. В мацькву. Власним транспортом.
Вірити російській "кисельовщині" шкідливо для здоров'я, - прес-служба НФ про чергові фейки щодо Яценюка - Цензор.НЕТ 7596
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Яценюк мог бы опровергнуть фейк, появившись в любом месте в Украине.
А если будут одни устные опровержения...
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хе.
еще чего не хватало, опровергать психопатологический бред Фашистской россии.

На него просто не обращают внимания.
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Арсений Яценюк не врал, не врёт и врать не будет...ибо не может.. у него патологическое отвращение ко лжи..гляньте на чудо инженерной мысли..на европейский вал..спасший Неньку от вторжения Мордора...
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а я думаю, де коломойша так брехати вчився...без сумніву- в Мордорі...і вся його шайка-лєйка адвокатів, юристів, медіаресурсів, журнашлюх, кандидатів та їхнії каМанд -звідтіля ж...
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниВірити російській "кисельовщині" шкідливо для здоров'я, - прес-служба НФ про чергові фейки щодо Яценюка. ФОТО
 
 
 
 
 
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