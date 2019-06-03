 Вірити російській "кисельовщині" шкідливо для здоров'я, - прес-служба НФ про чергові фейки щодо Яценюка. ФОТО

На сторінці "Народного фронту" у Facebook розміщено фото Арсенія Яценюка із нинішнього засідання фракції НФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.
У дописі зазначається, що російські видання, зокрема "Известія" та низка інших, опублікували "абсурдний фейк про колишнього Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і його родину": "Чергова брехня про те, що Арсеній Яценюк виїхав за кордон, а члени його родини мають іноземне громадянство і паспорти".
"Нічого нового, за винятком того, що кожного разу російські пропагандисти з тяжкого похмілля придумають нові деталі. Цього разу у фейку згадується паспорт Вануату", - зазначають у прес-службі партії.
"Ця безглузда дурня традиційно передруковується продажними "інтернет-парканами" в Україні. Організований вал брехні накриває у тому числі абсолютно адекватних громадян, сіючи сумніви", - йдеться в дописі.
У прес-службі "Народного фронту" вкотре наголошують: "Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають".
"Попереджаємо: вірити російській "кисельовщині" та її афільованим медіа в Україні - шкідливо для здоров'я", - зазначають у "Народному фронті".
Спасибо тебе Арсений!
Строителем забора))
ВІН БРАТА ЗА КОРДОНОМ З'ЇВ ЧИ НІ?
Місцева вата, давно вже знала, що Яценюк вкрав три мільярди і втік на Майямі.
Так їм роказав тєлєвізор.
Їхній бог 21 вєка.
Вам не кажется , что все наши власти , мягко говоря , немного сомнительны ?
Что от них нет ни только пользы для страны , но они вообще здорово пованивают ???
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги». Об этом парламентарий написал на своей странице в Twitter в понедельник, 3 июня.
«Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить. А потому лучше удрать с Украины и скрыться в США. Майдан ему был нужен, чтобы набить карманы. Карманы набил, но стал для многих ненавистным. Вот и сделал ноги», - отметил Пушков.
Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге Яценюка и его семьи из страны. Уточняется, что две дочери, сестра и родители политика получили американское гражданство, а его жена является гражданкой Вануату. Отмечается, что вся информация, которая касается непосредственно Яценюка, засекречена, однако в издании предполагают, что он также получил гражданство Вануату и уже сбежал с Украины.
Да уж, трєтій годок пошол, послє єго бєгства в Маямі !
А почему если Аваков, то "Арсен", хоть и старше, а лысобородатый Яценюк, то "Арсений"? Да еще и жена "Терезия" - как будто в заупокойной поминают их.
А если будут одни устные опровержения...
еще чего не хватало, опровергать психопатологический бред Фашистской россии.
На него просто не обращают внимания.