 Польща та Ізраїль висловили протест проти відкриття пам'ятника Шухевичу в Івано-Франківську. ДОКУМЕНТ

Лист на ім'я мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа опублікувало посольство Польщі в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Посол Польщі Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття нового пам’ятника Роману Шухевичу. Посли нагадують, що люди, які вижили після масових вбивств, у яких Роман Шухевич зіграв вирішальну роль досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 травня в Івано-Франківську відкрили новий пам'ятник Шухевичу. Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944 до своєї загибелі в 1950 році. 22 січня 2010 року Президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення в силі.

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