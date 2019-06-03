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Все про:Івано-Франківськ (117) протест (887) Шухевич (43) Цихоцький (12) Ліон Йоель (3)

 Польща та Ізраїль висловили протест проти відкриття пам'ятника Шухевичу в Івано-Франківську. ДОКУМЕНТ

Посли Польщі Бартош Ціхоцький та Ізраїлю Джоел Ліон висловили протест у зв'язку з відкриттям в Івано-Франківську пам'ятника головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.

Лист на ім'я мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа опублікувало посольство Польщі в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Посол Польщі Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття нового пам’ятника Роману Шухевичу. Посли нагадують, що люди, які вижили після масових вбивств, у яких Роман Шухевич зіграв вирішальну роль досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник Шухевичу відкрили в Івано-Франківську. ФОТО

Польща та Ізраїль висловили протест проти відкриття памятника Шухевичу в Івано-Франківську 01
Польща та Ізраїль висловили протест проти відкриття памятника Шухевичу в Івано-Франківську 02

Нагадаємо, 23 травня в Івано-Франківську відкрили новий пам'ятник Шухевичу. Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944 до своєї загибелі в 1950 році. 22 січня 2010 року Президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення в силі.

Також читайте: Апеляційний суд вирішив не перейменовувати проспект Ватутіна на честь Шухевича

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130293
 
   
 Топ коментарі
 
Наша земля.
Кому хочемо, тому ставимо пам'ятники.
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Evgen Zotov - это не нацики , а герои украинцев...

Ты бы лучше обеспокоился тем что у вас на россии поклоняются убийце всех народов сталину, ленину и другим вурдалакам....
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Окуповану в 1922 році жахливими кремлівськими бандитами - большівіками Українську державу УНР московські окупанти перетворили в свою кацапську колонію урср. А в 1941 році Україна вже була окупована (змінився окупант) гітлерівською Німеччиною яка спочатку підтримувала відновлення суверенної Української держави як союзного Рейху але незалежної держави. Але Гітлер злочинно затвердив України як землю - колонію Гемании. Райхскомісаріат Україна (нім. Reichskommissariat Ukraine, укр. Райхскомісаріат Україна) - створенна 20 серпня 1941 роки як адміністративно-територіальна одиниця в складі нацистської Німеччини (Третього рейху) під німецькою адміністрацією на окупованій німецькими військами території України після сталінських оккупантов.. Тобто гітлерівські загарбники теж як і кремлівські окупанти стали категорично діяти проти незалежної української держави за яке так мужньо билися патріоти УПА Бандерівці і весь український народ, в тому числі і головнокомандувач УПА великий патріот і Герой України - Шухевич Роман Йосипович.
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А мільйони тих, кого вбили сини Ізраїлю вже не живуть - ніде... Підозрюю, судячи з останніх подій, це ще не кінець...
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В кровавой тюрьме народов ссср в 50-х годах коммуно - фашистами был создан миф о зверствах Героя Украины Главнокомандующего УПА генерала - хорунжего, а в 1941 г командира батальона "Нахтигаль" Р. Шхевича и воинов батальона "Нахтигаль" в отношении польских и еврейских интеллектуалов Львова, расстрелянных по приказу немцев 3-4 июля 1941 года. Эту историю до сих пор активно используют в своих выступлениях противники УПА кремлёвские фашисты, невзирая на полное отсутствие доказательной базы. Да и на Нюрнбергском процессе в 1946 г. этот вопрос даже не рассматривался, а главный обвинитель с советской стороны генеральный прокурор кровавого ссср коммуно - фашист Роман Руденко был вынужден признать: "Убийства советских граждан (во Львове) проводились не случайными бандитскими группами немецких офицеров и солдат, а согласно с утверждёнными планами и строго немецкими соединениями жандармении, полицией и СС". В солидных документальных изданиях коммуно - фашистского кровавого ссср ("Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: збірник матеріалів. - Київ, 1963", "Історія застерігає. - Київ, 1986", "Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945". - Киев, 1980"), о зверствах бойцов "Нахтигаля" нет ни единого слова. Кстати, многие авторитетные польские историки, например Альберт Зигмунд, они также отвергают любые обвинения в адрес батальона.
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В данном случае поляки и израильтяне идут наХ!
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Премьер-министр Гройсман, президент Зеленский и его первый помощник Шефир, через нового пресс-секретаря Мендель передали, что будут бороться с антисемитизмом в Украине. Как только найдут, так и начнут.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПольща та Ізраїль висловили протест проти відкриття пам'ятника Шухевичу в Івано-Франківську. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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