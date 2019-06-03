 Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби Глави держави.
"Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", – цитує президента Зеленського його прес-служба.
Він зазначив, що працівники СБУ мають довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди. Тому важливо, щоб вони працювали на Україну – незалежно від прізвища президента.
"Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну", – зауважив Зеленський.
Зі свого боку Іван Баканов зазначив, що контрабанда й тіньова економіка, які знекровлюють країну, мають бути подолані.
"СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше", – зазначив т.в.о. голови СБУ.
Він наголосив, що прагнутиме культивувати у Службі безпеки людські цінності.
"Ми завжди казали один одному правду, не давали казати неправду іншим. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми. Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності. За будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми", – наголосив Баканов.
Хорош только то план , о котором противник узнает уже после своего поражения. А у нас все пропитано рашистской агентурой , рашка скупала целые ведомства .
Поэтому на данном этапе нужно минимизировать кулуарную политику , убрать договорняки , особенно с такими чмошниками как медведчук. Власть должна вернуть , первое, доверие народа
Він почав з перетворення свободи слова на кероване з банкової і тд. Саме його невиконані обіцянки та бажання заробляти на війні майже привели країну до колапсу.
Дивіться на спокій з курсом гривні. Це самий гарний показник. Не дивлячись на те, що мвф не кредитує нас зараз, чекає на повернення закону про незаконне збагачення.
А раніше? Тільки но гонтарева відкривала свого рота і казала , що гривня буде стабільною, одночасно всі вирушали до банків . Довіри не було . Тому це дуже і дуже важливо.
Сначала поступил приказ в СБУ, МВД, прокуратуру срочно дать результаты по борьбе с коррупцией!!! Приказано было закрывать сразу!!! Даже сел: Василь Волга!!! Которого назначии головой Держфінпослуг України!!!! А далее начали отжимать бизнесы по всей стране!!!
Хотя эти спешат!!! Беня уже все поделил!!! Вот первое СНБО хотят отменить Энегорынок!!! Зачем рынок??? Бене рынок не нужен!!!!
Нам нужны реальные уголовные дела.(с)Источник:https://censor.net.ua/p3130248
Политическая карьера, сотрудничество Вани Баканова с Зеленским
С президентом Валадимером ЗеЗеленским Ваню Баканова связывает детская дружба. Они жили в одном подъезде и вместе учились в школе, потом в одно и то же время оканчивали Криворожский университет.
Правда учились они на разных факультетах - Вова на юридическом, а Ваня выбрал экономический профиль.
Сам Ваня Баканов рассказывал, что работал в компании, которая занималась альтернативной гидроэнергетикой. Когда в 2012 году фирму захватили рейдеры, Вова предложил другу поработать юристом в ООО "Квартал 95", а вскоре Ваня стал его руководителем.
С конца 2017 года Ваня является главой партии "Слуга народа".
После того, как Вова Зеленский принял решение баллотироваться в Президенты Украины, Ваня возглавил его предвыборный штаб.
В СМИ говорили, что он занимался практически всем, что касается выборов. Соратник ЗеЗеленского не раз заявлял, что "Зе! команда" работает исключительно для людей и ставит себе за цель объединения украинцев.
В своих интервью Ваня озвучивал желание работать в органах, которые отвечают за поддержку законности в стране. Сразу после победы Вовы и вступления в должность, Ваня назначается зампредом главы СБУ - начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Согласно украинскому законодательству, работникам СБУ запрещено членство в политических партиях.
Поэтому Ванятко Баканов сложил полномочия главы партии "Слуга народа", а его место занял политтехнолог и маладой рыгоанал Димок Разумков.
зебиловплебса.
генiй! гiгант! Наполеон!
Зе обращается к биомассе (74%), а умных просим проходить дальше
https://newsone.ua/news/politics/ukradennye-s-privata-denhi-nashlis-v-offshorakh-zelenskoho-aktivisty.html
.
Було б лише бажання "орати".
Популярность - это последнее, на что может рассчитывать президент воюющей страны, которая нуждается в реформах.
Игоря Коломойского можно упрекать в чём угодно, кроме глупости. Когда украинский олигарх говорит о том, что сотрудничество с Западом для Владимира Зеленского чревато потерей рейтинга - в этом нет ни грамма неправды.
Когда артист жалуется на отсутствие приватности - это всегда немного лицемерие. Потому что популярность, неизбежные селфи и внимание СМИ к личной жизни - тот самый налог, который он платит за свой образ жизни. Чем больше эта популярность - тем выше качество его жизни.
Гастроли, аплодисменты, любовь публики - тот самый наркотик, на который обречена подсесть любая «звезда». Расставание со всем этим миром обожания бьёт больно и наотмашь. Владимиру Зеленскому лишь предстоит это всё испытать на себе.
Пока что ему не о чем тревожиться. Медовый месяц продолжается, и его поклонники продолжают купать своего кумира в волнах обожания. Но в какой-то момент уже не получится списывать ненаступление эпохи счастья на парламент или предшественников - и в этот момент ему придётся нелегко.
Запад требует от Украины реформ. Тех самых, что снизят влияние самого Игоря Коломойского и его коллег по олигархическому цеху. Разгосударствление, конкуренция, рынок, демонополизация - все это напрямую бьёт по интересам финансово-промышленных групп. И нескольким крупным нет никакого резона желать появления множества средних. Потому что такая трансформация рискует сломать ситуацию, в которой Украина - это всего лишь офис для их обогащения.
То домашнее задание, которое Запад раз за разом предлагает Украине, идёт вразрез с интересами украинских олигархов. Которые заинтересованы в максимальном ослаблении государства как такового. Потому что сильные институты для них - естественный противник, ограничивающий их влияние. Было бы странно, если бы Игорь Коломойский не предлагал новоизбранному президенту отказаться от западных рекомендаций.
Тем более что с другой стороны Владимира Зеленского караулит капкан общественных ожиданий. Исследование Центра Разумкова довольно показательно:
- 58% избирателей Зеленского хотят моратория на продажу земли (за - 29%).
- 67% хотят снижения тарифов (адресные субсидии по нраву лишь 27%)
- 46% хотят прекращения сотрудничества с МВФ (за - 22%).
Цифры в документе говорят сами за себя. Избиратели Владимира Зеленского не хотят реформ. Не хотят приватизации, реформы образования и медицины. И дело не в эффективности этих реформ. Проблема в том, что для обывателя «реформы» - это, чаще всего, лишь одномоментный рост доходов и снижение трат. В рамках такой логики государство - это не более чем тумбочка, из которой нужно брать деньги. Возможно, этим людям никто так и не объяснил реальных возможностей страны. Возможно, они не подозревают, по каким принципам работает экономика. Возможно, они живут в пространстве собственных иллюзий. Но для новоизбранного президента это ничего не меняет.
Потому что его сторонники похожи на человека, который устал от скучных врачей с их дорогостоящими рецептами лечения и сбежал к целительнице, обещающей эффект уже завтра утром. И весь вопрос лишь в том, какой выбор готов сделать сам президент.
Можно пойти наперекор общественным ожиданиям - и стать изгоем. Растерять рейтинг. Стать объектом всеобщей нелюбви. Игорь Коломойскийабсолютно прав - в этом случае рейтинг Владимира Зеленского очень скоро скатится к показателям Петра Порошенко. Те самые СМИ, что привели его в президентское кресло, станут планомерно уничтожать его популярность. Зато у Зеленского будет возможность сохранить страну и дать ей шанс на медленное выздоровление. Именно медленное - потому что величину опухоли недооценивать явно не стоит.
А можно поддаться соблазну и дальше купаться в лучах всеобщей любви. Говорить популярное. Делать популярное. Раздавать обезболивающее, которое будет скрывать прогрессирующую болезнь. Разрешать есть сладкое без ограничений и позволять не мыть руки перед едой. Разорвать отношения с МВФ, обнулить обязательства, свернуть реформы и снять новую серию «Слуги народа». Это всё тоже даст эффект - конкретно для президентского рейтинга. Правда, ненадолго.
Ненадолго - потому что экономические законы никто не отменял. За пароксизм народной любви Владимир Зеленский расплатится будущим страны. И стабильностью быта всех тех, кто сегодня твердит о том, что «хуже быть уже не может». У них всех будет прекрасная возможность убедиться в обратном.
Только будет уже поздно.
Павел Казарин © Страна вредных советов
сейчас как наловят )))))))))))))
капец игорному бизнесу ?
типун тебе на клавишу
то по другому ведомству
Оценивайте действия нового президента. Или нечего оценивать, действий то никаких, бла бла бла сплошное.
Коли людина уявлення не має, як працює правоохоронний орган, як збирається доказова база, скільки часу потрібно на отримання різноманітних дозволів суду і т.п., то він може вимагати і за три доби... Є один варіант, це реалізація раніше напрацьованих результатів. Для прикладу - гучне затримання, дуже результативний обшук, але це буде результат "папєрєдніків"...
Є ж в цього дурня радники? Відкрийте йому ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність" і покажіть строки ведення ОРС! Це ж не дурні вигадали...