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Все про:Зеленський (1537) СБУ (4371) Баканов Іван (11)

 Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Іваном Бакановим наголосив на важливості боротьби з контрабандою та зажадав від Служби безпеки протягом двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби Глави держави.

"Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти – виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою", – цитує президента Зеленського його прес-служба.

Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою 01

Він зазначив, що працівники СБУ мають довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди. Тому важливо, щоб вони працювали на Україну – незалежно від прізвища президента.

"Є великий запит на справедливість. Ми маємо показати суспільству, що СБУ справді працює. Хочеться, щоб увесь світ бачив, що ми почали з чистого аркуша будувати Україну", – зауважив Зеленський.

Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою 02

Зі свого боку Іван Баканов зазначив, що контрабанда й тіньова економіка, які знекровлюють країну, мають бути подолані.

"СБУ зробить усе можливе для того, щоб виконати ваші доручення якомога швидше", – зазначив т.в.о. голови СБУ.

Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою 03

Читайте також: Заступник голови СБУ Баканов: "Смотрящих" не буде, нових "переділів ринку" не буде. Мета - ліквідувати тіньовий бізнес

Він наголосив, що прагнутиме культивувати у Службі безпеки людські цінності.

"Ми завжди казали один одному правду, не давали казати неправду іншим. Ми ніколи не крали, не давали красти іншим і завжди залишалися людьми. Мені здається, що пріоритетом роботи СБУ мають бути такі цінності. За будь-яких обставин ми маємо залишатися людьми", – наголосив Баканов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130248
 
   
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Нагадує путіна в молодості.......... Навіщо цей провокуючий піар? Я б на його місті віддаав накази тихо та не публічно, а от ефект відчували б усі, кого цей наказ стосувався...
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Нужен максимальный медиаэффект до выборов....а там, как получится... Зеленский на встрече с врио главы СБУ Бакановым потребовал за две недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой - Цензор.НЕТ 9373
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А получится как всегда - то есть никак.
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"Тихие приказы" публикуются на секретных ресурсах. На публичных - только PR.
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Не согласна. ВСЕ должно быть публично. Никаких ночных встреч на банковой и подковерных договорняков.
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Таня, я теж проти договорняків. Я за безумовне виконання поставлених завдань. Ви чули, що в державному управлінні є документи під грифом "таємно" чи "цілком таємно"? Як ви думаєте навіщо вони потрібні.
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Чтоб такие как семечко могли этими секретами торговать. А если серьезно, то таких 'секретных материалов' слишком много, как и генералов, как и чиновников.
Хорош только то план , о котором противник узнает уже после своего поражения. А у нас все пропитано рашистской агентурой , рашка скупала целые ведомства .
Поэтому на данном этапе нужно минимизировать кулуарную политику , убрать договорняки , особенно с такими чмошниками как медведчук. Власть должна вернуть , первое, доверие народа
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Все вірно! Але просто словами на камеру цю довіру не поверниш. Скоріше навпаки, якщо після камери не виконаєш те що сказав, то все. Про довіру забудь назавжди! Тому я і сказав на початку, що на путіна схожий..... То й те ж на камеру любить - строить "светлое будущее"
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А мені навпаки здається , що схожий на путєна саме порошенко, тому що він перейняв у нього всі його засоби для узурпування влади в Україні, так само як і путін це зробив на нарасєї.
Він почав з перетворення свободи слова на кероване з банкової і тд. Саме його невиконані обіцянки та бажання заробляти на війні майже привели країну до колапсу.
Дивіться на спокій з курсом гривні. Це самий гарний показник. Не дивлячись на те, що мвф не кредитує нас зараз, чекає на повернення закону про незаконне збагачення.
А раніше? Тільки но гонтарева відкривала свого рота і казала , що гривня буде стабільною, одночасно всі вирушали до банків . Довіри не було . Тому це дуже і дуже важливо.
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Вы видимо эти пять лет находились в какой то другой Украине.
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Казкові свідки секти 24 відсотків, а як ся має Неля Штепа?
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Якісь не ділові, а подружні відносини у начСБУ та президента. На ти , ти мій друг , ти мене типу поважаєш і т.д. А якщо буде ляп в роботі СБУ, то пожурять по дружеськи та й по всьому. Чи все таки посадять нач СБУ за невиконання своєї роботи?Профанація якась.
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Все уже забыли!!! НО!!! Точно так же начинал Янукович!!!
Сначала поступил приказ в СБУ, МВД, прокуратуру срочно дать результаты по борьбе с коррупцией!!! Приказано было закрывать сразу!!! Даже сел: Василь Волга!!! Которого назначии головой Держфінпослуг України!!!! А далее начали отжимать бизнесы по всей стране!!!
Хотя эти спешат!!! Беня уже все поделил!!! Вот первое СНБО хотят отменить Энегорынок!!! Зачем рынок??? Бене рынок не нужен!!!!
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***, вот это и прическа у гидранта, умора....
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Якісь не ділові, а подружні відносини у начСБУ та президента. На ти , ти мій друг , ти мене типу поважаєш і т.д. А якщо буде ляп в роботі СБУ, то пожурять по дружеськи та й по всьому. Чи все таки посадять нач СБУ за невиконання своєї роботи?Профанація якась.
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Зеленский на встрече с врио главы СБУ Бакановым потребовал за две недели дать первые результаты борьбы с теневой экономикой - Цензор.НЕТ 6249

Нам нужны реальные уголовные дела.(с)Источник:https://censor.net.ua/p3130248
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Так вам потрібні показові справи проти корупціонерів - и клопітка робота по боротьбі ( чи хоча б мінімізації) корупції в країні?
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а можно.. по пути... и калечь кернеса прищемить...ну так...ради безопасности Украины...
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Ты зебил что ли? На выборы в Раду специально 3% барьер внесен чтобы Кернеса и Труханова в Раду протащить, а ты давай мечтай дальше что их "щемить" будут
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и не поймать гаишника на взятке 100гр, а начать с сподручных свыни, чтобы и свыня села
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кловуни, куми, суciди, всi до влади!


Политическая карьера, сотрудничество Вани Баканова с Зеленским


С президентом Валадимером ЗеЗеленским Ваню Баканова связывает детская дружба. Они жили в одном подъезде и вместе учились в школе, потом в одно и то же время оканчивали Криворожский университет.
Правда учились они на разных факультетах - Вова на юридическом, а Ваня выбрал экономический профиль.
Сам Ваня Баканов рассказывал, что работал в компании, которая занималась альтернативной гидроэнергетикой. Когда в 2012 году фирму захватили рейдеры, Вова предложил другу поработать юристом в ООО "Квартал 95", а вскоре Ваня стал его руководителем.
С конца 2017 года Ваня является главой партии "Слуга народа".
После того, как Вова Зеленский принял решение баллотироваться в Президенты Украины, Ваня возглавил его предвыборный штаб.
В СМИ говорили, что он занимался практически всем, что касается выборов. Соратник ЗеЗеленского не раз заявлял, что "Зе! команда" работает исключительно для людей и ставит себе за цель объединения украинцев.
В своих интервью Ваня озвучивал желание работать в органах, которые отвечают за поддержку законности в стране. Сразу после победы Вовы и вступления в должность, Ваня назначается зампредом главы СБУ - начальником ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Согласно украинскому законодательству, работникам СБУ запрещено членство в политических партиях.
Поэтому Ванятко Баканов сложил полномочия главы партии "Слуга народа", а его место занял политтехнолог и маладой рыгоанал Димок Разумков.

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Первая строчка лишняя, а так - неплохо. Продолжай.
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а говорили сбу не должен заниматься экономикой
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он и не будет заниматься. Это так, цирковое представление для зебилов плебса.
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Если первым результатом будет посадка в следственный изолятор СЬУ владельца офшора на Кипре ТОВ "Квартал 95", за спиз..ж..е 41 миллион долларов США со счетов вкладчиков ПриватБанка, тогда я первым признаю, что таки борьба с коррупцией и ворами началась.
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Так говорили ж шо СБУ шпионов ловить и нужно у них всю экономику забрать, нет?
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Мало ли шо зебеня говорил..У 73% память рыбки гупии.
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этим 73% важен не конечный результат а само цирковое представление - как Зе что-то сурово сказал, как в инстаграмме Путину сурово ответил, и т.п.
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всього за два тижнi.)


генiй! гiгант! Наполеон!


Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою - Цензор.НЕТ 7546

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Я вас всех поздравляю с началом передела собственности .
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ОПЯТЬ СБУ НАЧНЕТ ЩЕМИТЬ МЕЛКИЙ БИЗНЕС - А ЗА ВСЕ ЗАПЛАТИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ - МЫ С ВАМИ - ГОТОВИМСЯ К НОВЫМ ЦЕНАМ НА ИМПОРТ - МОЛОДЕЦ ЗЕЛЯ - ТЕРЯЙ ПОДДЕРЖКУ - ТАК ЕЩЕ НЕ КТО НЕ ТЕРЯЛ КАК ТЫ
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А орать то зачем если все так? Вот и поглядим как будет. Две недели небольшой срок.
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А как на счёт того , что говорил Зеро , что сбу не будет заниматься экономикой?
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ты что, умный что ли? из 24%?
Зе обращается к биомассе (74%), а умных просим проходить дальше
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с какого дубля записали, интересно
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Огромное количество людей тупо не читают. Очевидно, что история в Украине повторяется. Это не впервые когда маланцы приходили к власти в Украине, но страшно то, что они приходили только тогда , когда у них за спиной стояли «защитники» как они верят ,ихних интересов-кацапы. Евреи приводили в Украину кацапов для устрашения «свинарчуков», ну и сами конечно не цурались расстреливали ибо ненавидят нас похлеще самих кацапов . Да-да, мои дорогие хохлы, вас уже всех убили. А эти все надувание щёчек фронтмена это так, на паблики. Будете бузить-тупо запрессуют. Было это все уже. Тогда и сейчас они хитренько прикрываются политикой. Никаких этнических чисток! Как можно?! Евреи тоже воюют! Они за Израиль умирать не хотели в 90-х и ломанулись обратно в Украину. Отакэ кино, малята. Как тогда хохлам запудрили бошки пропагандой против Петлюры и директории-так и точнюсенько сейчас оголтелой брехней против Порошенко.
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Дя?) а в Днепропетровской области Коломойский самую большую в мире минору поставил или всё-таки тризуб, а то я забылся уже? И, о да! -иди в жопу, кацапское дерьмо.
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И вот кто конкретно уничтожил 10 миллионов населения в Украине? Какие то «коммунисты»? Или все таки реальные люди под реальными именами? Каяться будем?
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Кто про что, а кацапы, как всегда, про дерьмо. Еще любимая тема - анальный секс. Скоро и про это будет...
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ВОТ НА КОГО ЭТОТ ЦИРК РАССЧИТАН - КАЖДЫЙ НОВЙ ПРЕЗ ПЫТАЕТСЯ НА СЕБЯ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ С ТАМОЖНИ - ЗА ВСЕ ПОДОРОЖАНИЕ ПЛАТИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ ИЛИ НАРОД УКРАИНЫ - ТОЛЬКО ПОРОХУ НЕКОГДА БЫЛО ПО НАЧАЛУ - НО ПОТОМ ВСЕ НАЛАДИЛИ,МОЖЕТ БЕЗ НЕГО ,МОЖЕТ С НИМ - НО СТАЛО ДОРОЖЕ - ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ - НО НЕ ЧЕГО - У НАШЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ НАВЕРНОЕ ЭПОХА БЕДНОСТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ - ПОКАЗУХА КАК ЭТО НАДОЕЛО
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кстати. а квартал выводящийвсе в офшор - это теневаяэкономика или нет?
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Шось мені згадалося, чи може здалося... -"Вдвое, втрое нормы получай страна моя!!!"
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23-х процентные, ну что вам, б..дям, еще нужно?
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чтобы борьбу с теневой экономикой Зе начал с себя. Квартал по бумагам раскидан на несколько фирм на Кипре и работает в 0, при этом у Зе есть квартиры в Киеве и Крыму, вилла в Италии. Вот пусть заплатит налоги, тогда поверим.
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Продолжают зегенератам вешать лапшу... Почему нет, они ж не против... Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою - Цензор.НЕТ 7754
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Дык "оне" не только не против, "оне" исступлёно рукоплещут...
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Прошу пробачити , випустив із цитати слоео "выше".
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Астанавитесь не хватало в Украине 25% бомжей иметь....эти ж говнюки окупируют теплотрассы и вокзалы, и будут патриотично гадить под каждым деревом!
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Взагалі то основні задачі СБУ трохи інші ніж боротьба з контрабандою. Може новопризначений Баклан тоже кабінетами помилився?
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Будут прятать концы офшорные Вовы-клоуна, чтобы никто не узнал куда деньги из Украинского бюджета исчезают
.
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Мдааа. пчёлы будут бороться против мёда. СБУ это и есть теневая экономика.
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О, давай, Зеля, вытягивай их на свет Божий! Если тебя не грохнут, Украина может стать благополучной страной. Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою - Цензор.НЕТ 803
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Ты действительно такой глупый или все таки за копеечку?)
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Я действительно хочу, чтобы Украина стала нормальной страной. Чем меньше теневой экономики, тем благополучнее страна.
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Ты мне напомнил родственницу, которая (вот не вру!) ругала власть за коррупцию именно в тот момент ,когда давала взятку врачу! До вас не доходит, что коррупция это такая порочная пирамида в обществе?! Начало потоков начинается с вас, кролик. Почему в западном обществе низкий уровень коррупции? -да потому, что большинству населения и в голову не приходит кому то дать! И надувание щёчек очередного «прэзыдэнта» ничего не даст-это АКСИОМА!
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Я говорю с позиций тех, кто платит налоги. Ты вспомнил свою родственницу, а я своего друга, который как-то остановился на шоссе и выкинул нафиг попутчика, который рассказывал как он классно бодяжит на контрабанде бензином. И при этом его дети учатся в школе, они ходят в поликлинику и т.д. Так с какого х... одни должны платить налоги, а другие пользоваться всем беслато?!
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Ага, вы за все хорошее против всего плохого?
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а грохнет кто?! прааально - малый и средний зе!бизнес.
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Между прочим, неуплата налогов - одно из самых серьезных преступлений на Западе. Даже Софи Лорен в свое время за это в тюрьме отсидела. И судьям было начхать на то, что она звезда. А у нас какой процент экономики в тени? Если все это вытащить...
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Теневой бизнес, как и во многом коррупция - это результат развития олигархическо-феодальной экономики,в основном исключающей свободную конкуренцию товаров, услуг, цен и рабочей силы.Пока у нас не будет свободной,конкурентной экономики в жестких границах закона, надеяться на победу в борьбе с коррупцией и олигархией не приходится.
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Зеленский на встрече с врио главы СБУ Бакановым потребовал за две недели дать первые результаты/ Любопытно 17 июня увидеть результаты.Критерий их оценки не указан. Понятно, что это не буде количество уничтоженных моторолл-захарченок, обезвреженных шпионов и пропагандонов РФ. Вряд ли это будут число гривен, конфискованных у олигархов типа Коломойского. Скорее всего будет названо число заменённых своими чуваками воров уровня домуправа.
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Пора набивать карманы зелёной команде!
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Вова, хватит пистеть - пора работать! Где посадки? Почему бандюган Труханов с дружком-наперсточником Кернесом создают какие-то там партии? Шо там на таможне? Контрабас идет, как и прежде? Браво!
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Першим сяде барига. А потім - підбарижники.
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так Зе под Кернеса и Труху спецом закон о выборах с 3% барьером внес
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Ну в цьому питання - "не оране поле"............. Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою - Цензор.НЕТ 6608
Було б лише бажання "орати".
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Как не раЗЕчаровать адептов?..

Популярность - это последнее, на что может рассчитывать президент воюющей страны, которая нуждается в реформах.

Игоря Коломойского можно упрекать в чём угодно, кроме глупости. Когда украинский олигарх говорит о том, что сотрудничество с Западом для Владимира Зеленского чревато потерей рейтинга - в этом нет ни грамма неправды.

Когда артист жалуется на отсутствие приватности - это всегда немного лицемерие. Потому что популярность, неизбежные селфи и внимание СМИ к личной жизни - тот самый налог, который он платит за свой образ жизни. Чем больше эта популярность - тем выше качество его жизни.

Гастроли, аплодисменты, любовь публики - тот самый наркотик, на который обречена подсесть любая «звезда». Расставание со всем этим миром обожания бьёт больно и наотмашь. Владимиру Зеленскому лишь предстоит это всё испытать на себе.

Пока что ему не о чем тревожиться. Медовый месяц продолжается, и его поклонники продолжают купать своего кумира в волнах обожания. Но в какой-то момент уже не получится списывать ненаступление эпохи счастья на парламент или предшественников - и в этот момент ему придётся нелегко.

Запад требует от Украины реформ. Тех самых, что снизят влияние самого Игоря Коломойского и его коллег по олигархическому цеху. Разгосударствление, конкуренция, рынок, демонополизация - все это напрямую бьёт по интересам финансово-промышленных групп. И нескольким крупным нет никакого резона желать появления множества средних. Потому что такая трансформация рискует сломать ситуацию, в которой Украина - это всего лишь офис для их обогащения.

То домашнее задание, которое Запад раз за разом предлагает Украине, идёт вразрез с интересами украинских олигархов. Которые заинтересованы в максимальном ослаблении государства как такового. Потому что сильные институты для них - естественный противник, ограничивающий их влияние. Было бы странно, если бы Игорь Коломойский не предлагал новоизбранному президенту отказаться от западных рекомендаций.

Тем более что с другой стороны Владимира Зеленского караулит капкан общественных ожиданий. Исследование Центра Разумкова довольно показательно:
- 58% избирателей Зеленского хотят моратория на продажу земли (за - 29%).
- 67% хотят снижения тарифов (адресные субсидии по нраву лишь 27%)
- 46% хотят прекращения сотрудничества с МВФ (за - 22%).

Цифры в документе говорят сами за себя. Избиратели Владимира Зеленского не хотят реформ. Не хотят приватизации, реформы образования и медицины. И дело не в эффективности этих реформ. Проблема в том, что для обывателя «реформы» - это, чаще всего, лишь одномоментный рост доходов и снижение трат. В рамках такой логики государство - это не более чем тумбочка, из которой нужно брать деньги. Возможно, этим людям никто так и не объяснил реальных возможностей страны. Возможно, они не подозревают, по каким принципам работает экономика. Возможно, они живут в пространстве собственных иллюзий. Но для новоизбранного президента это ничего не меняет.

Потому что его сторонники похожи на человека, который устал от скучных врачей с их дорогостоящими рецептами лечения и сбежал к целительнице, обещающей эффект уже завтра утром. И весь вопрос лишь в том, какой выбор готов сделать сам президент.

Можно пойти наперекор общественным ожиданиям - и стать изгоем. Растерять рейтинг. Стать объектом всеобщей нелюбви. Игорь Коломойскийабсолютно прав - в этом случае рейтинг Владимира Зеленского очень скоро скатится к показателям Петра Порошенко. Те самые СМИ, что привели его в президентское кресло, станут планомерно уничтожать его популярность. Зато у Зеленского будет возможность сохранить страну и дать ей шанс на медленное выздоровление. Именно медленное - потому что величину опухоли недооценивать явно не стоит.

А можно поддаться соблазну и дальше купаться в лучах всеобщей любви. Говорить популярное. Делать популярное. Раздавать обезболивающее, которое будет скрывать прогрессирующую болезнь. Разрешать есть сладкое без ограничений и позволять не мыть руки перед едой. Разорвать отношения с МВФ, обнулить обязательства, свернуть реформы и снять новую серию «Слуги народа». Это всё тоже даст эффект - конкретно для президентского рейтинга. Правда, ненадолго.

Ненадолго - потому что экономические законы никто не отменял. За пароксизм народной любви Владимир Зеленский расплатится будущим страны. И стабильностью быта всех тех, кто сегодня твердит о том, что «хуже быть уже не может». У них всех будет прекрасная возможность убедиться в обратном.

Только будет уже поздно.

Павел Казарин © Страна вредных советов
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дебіл, мля.. Ще зкомандуй : тіньова економіка, негайно зупинись.. За які гріхи країні послано така карикатурна і нікчемна істота в якості президента.
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писец всяким "алиэкспрэсам"
сейчас как наловят )))))))))))))
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Збірна пєтєрастів розбушувалася - бабло господарів під загрозою! Давайте нагора вдвічі більше висерів, а то Стецько премію не виплатить Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою - Цензор.НЕТ 5695
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Зеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою - Цензор.НЕТ 8398 Салаутдин

капец игорному бизнесу ?

типун тебе на клавишу
то по другому ведомству
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дивлюсь і любуюсь. Прям як вовка пуйло.
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Не просто увольнять а открывать на них уголовные дела с конфискацией нажитого непосильным воровством,а там точно есть за что посадить лет на 10 каждого
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Начался идиотизм,коррупция пусть процветает,а на мелкий бизнес начнутся новые налеты взяточников и вымогателей.
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Может пусть за свои офшоры сначала отсчитается?Или секта зе со всем согласна?
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со всем. Они не хотели вообще борьбы с коррупцией и считают ее просто неизлечимой болезнью, которую не удалось побороть даже единственной надежде и опоре всей страны......и он ее возглавил ( подумаешь какая фигня).
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Хватит старые надписи на заборах переписывать.
Оценивайте действия нового президента. Или нечего оценивать, действий то никаких, бла бла бла сплошное.
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И кого они уже прикрыли?Кто уже стоит перед кабинетом судьи?Сеня и Геращенко свалили,кто не успел?
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То що, Квартал посадять за несплату податків?
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дурак он и в Африке дурак...
Коли людина уявлення не має, як працює правоохоронний орган, як збирається доказова база, скільки часу потрібно на отримання різноманітних дозволів суду і т.п., то він може вимагати і за три доби... Є один варіант, це реалізація раніше напрацьованих результатів. Для прикладу - гучне затримання, дуже результативний обшук, але це буде результат "папєрєдніків"...
Є ж в цього дурня радники? Відкрийте йому ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність" і покажіть строки ведення ОРС! Це ж не дурні вигадали...
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський на зустрічі з т.в.о. глави СБУ Бакановим зажадав за два тижні дати перші результати боротьби з тіньовою економікою. ФОТО
 
 
 
 
 
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