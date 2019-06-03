Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДФС.
Вантаж було затримано в рамках операцій "Рубіж" і "Бастіон" спільно співробітниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області та ГУ ДФС у Миколаївській області, Миколаївської митниці та Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС.
Нафтопродукти були ввезені в Миколаївський порт однією і тією ж компанією, але двома партіями, загальний обсяг яких становить 11,4 тис. метричних тонн. Виробниками цієї сировини значилися компанії з Росії та Греції.
У ході розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст.28 та ч.1 ст. 205 КК України було опитано керівника, головного бухгалтера та засновника компанії, заявленої одержувачем вантажу, який повідомив, що не має жодного стосунку до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, зареєстрував його і погодився стати посадовою особою за грошову винагороду.
На пально-мастильні матеріали, загальною вартістю майже 7 млн дол. США (в еквіваленті - понад 186 млн грн). за рішенням суду накладено арешт.
Пытались честно растаможить масло и заплатить в бюджет пошлину и НДС?
2. "были опрошены руководитель, главный бухгалтер и основатель компании, заявленной получателем груза, которые сообщили, что не имеют никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия, зарегистрировали его и согласились стать должностным лицом за денежное вознаграждение.
На горюче-смазочные материалы, общей стоимостью почти 7 млн. долл. США (в эквиваленте - более 186 млн. грн.). по решению суда наложен арест." Т.е., груз пока под арестом. Суд не вынес решение о конфискации груза.