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 Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Піски" на Харківщині прикордонники виявили дві монети минулого і позаминулого століття, які намагався вивезти з території України громадянин Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ, у пункт пропуску "Піски" на виїзд з України на автомобілі KIA як пасажир їхав громадянин Російської Федерації 1990 року народження. Під час проходження прикордонно-митного контролю в особистих речах чоловіка, за допомогою металошукача, виявлено дві монети. Одна - з металу сріблястого кольору - "3 копійки" 1916 року випуску, ще одна - з металу жовтого кольору "1/2 копійки", датована 1897 роком, які, можливо, мають культурну та історичну цінність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стародавні монети знайшли під час посадки дерев на Воздвиженці в Києві. ФОТО

Монети вилучено і передано на експертизу. Працівниками фіскальної служби складено протокол про порушення митних правил.

Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ 01
Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ 02
Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ 03
Фото: dpsu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130182
 
 
 Топ коментарі
 
Напишите как сегодня Зеля футболки раздавал со свои логотипом. "Дядя Вова мы с тобой" теперь в Украине? А завтра- блины с лопаты?
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пусть ГПСУ возьмет к себе на пол-ставки какого-нибудь нумизмата любителя на пенсии который за несколько минут будет определять историческую и культурную ценность нумизматического . материала. если вам самим лень воспользоваться интернетом ювелирными весами и магнитом в противном случае с такими сенсациями ГПСУ выглядит полными баранами с птушным образованием
1/2 копейки 1997 г спб тираж 75 млн. цена 10-50 гр от состояния
3 копейки 1916 изготовлена в гамбурге тираж 7 млн. за копию просят 20-40 гр. за оригинал 200-500 гр
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остгебит, грвень 500 в таком состоянии. покопейки - гривень 100 будет за счастье получить. нашли контрабандиста. Дебіли, лядь..
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Напишите как сегодня Зеля футболки раздавал со свои логотипом. "Дядя Вова мы с тобой" теперь в Украине? А завтра- блины с лопаты?
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Ну а в чём суть, то что у них имена совпадают или всех Вов под люстрацию , ну тогда и лопату c блинами за одно запретить ,а вообще это флуд в данной теме, а модеры у нас на форуме добрые, пока что ,работаете в скорой помощи или скорая на мысли
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великорошения = воруй торгуй
есть мониторка и кресла
я хозяин вся страна Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5772 Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5772
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що , настя , твого приятеля-контрабандиста затримали ?
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Ну не знаю. Пол копейки ценности не имеет. В детстве---правда пусть 55 лет назад менялись такими и по 3 коп был, да много. А вот пятак царский ценился---тяжёлый, в буца им играли.
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Все зависит от года выпуска. Пол копейки или 5 копеек - не принципиально, главное раритетность.
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В 1933 году монетный двор Великобритании отчеканил монету номиналом в 1 пенни. В конце 80-х такая монета была продана за 2600 фунтов стерлингов... (их было отчеканено лишь 6 штук. Пять хранятся в казначействе, а одна (проданная) - в частном владении). В Бухаре, на месте старого сортира, был найден клад монет времён персидской династии Караханидов... Монет этой династии было много, однако, эти, оценили намного выше, потому что они были фальшивыми - медные, покрытые слоем серебра... (А при Караханидах государство подобными делами не занималось, в отличие от Британии времён Генриха Восьмого, благодаря которому в обиходе нумизматов появилось наименование "Старый медный нос"...).
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Нумезматы подключайтесь будем определять каталожную стоимость монет
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Это очень смешно. Обе монеты из раздела мегаобычных. Некоторая ходячка Украины стоит больше))
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Пол-копейки 1897, тираж 75 000 000 , стоимость от 50 грн. до $50. Да уж, нашли контрабандиста..
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контрабас на запад идет - им таможка живет Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 345 Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 345
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расиец сильно разволновался видать когда его бандеровец пристальным взглядом на таможне отмерил,что его и попалило... Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 930 ибо такую мелочь провезти ваще не проблема. Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6068
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ви нічого не розумієте: поки ці херої-митники лапали "контрабандиста" для шуміхи, кордон України перетнули непомітно 4 фури...
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3 копейки немецкая окупация Российской империи. Если оригинал то 3000 грн может стоить.
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остгебит, грвень 500 в таком состоянии. покопейки - гривень 100 будет за счастье получить. нашли контрабандиста. Дебіли, лядь..
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Нужно же о каком-то контрабасе писать, на 500 грн это саме то
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Якщо є купа міді 1737 +- років, з неї щось можна продати? А 1705 року (дата глаголицею) сильно потерта црь всья русі мабуть нічого не коштує? Просто цікаво знати реальну ціну, нехай 10 грн/штуку, але реальну...
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Їдь в Київ на ст.метро нивки, там сидять нумізмати і скупають все...дають -30 від реальної вартості...
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агов , ви позвикали до контрабанди потягами , а це - дрібний контрабандист , може щебінь добувати для України або уранову руду.
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пусть ГПСУ возьмет к себе на пол-ставки какого-нибудь нумизмата любителя на пенсии который за несколько минут будет определять историческую и культурную ценность нумизматического . материала. если вам самим лень воспользоваться интернетом ювелирными весами и магнитом в противном случае с такими сенсациями ГПСУ выглядит полными баранами с птушным образованием
1/2 копейки 1997 г спб тираж 75 млн. цена 10-50 гр от состояния
3 копейки 1916 изготовлена в гамбурге тираж 7 млн. за копию просят 20-40 гр. за оригинал 200-500 гр
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Согласен.И заголовок можно написать задержали старинные монеты на 100 гр.
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ограбил кого то... наверное из какого то музея на Донбассе....
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контабасов поймали это здорово, но где яценюк и его семейка со всем награбленым???почему их не поймали??
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То туристов с копейками ловят,то орут что поисковики наследие культуры грабят,а взять и проверить пустые запасники музеев -слабо?
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"Как хорошо, что бдительнее стало,-
Таможня ищет ценный капитал -
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал!
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чтобы в очке у москаля сияла
труба или другой металл.
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нікакой цєнності такійє манєти нє прєдставляют - ні культурной, ні істєрічєской. Ето повод шоп ПР1Й364Ц4
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Та это же слитки из чистой меди. СтратегичИское сырье.!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРосіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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