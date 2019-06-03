 Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ, у пункт пропуску "Піски" на виїзд з України на автомобілі KIA як пасажир їхав громадянин Російської Федерації 1990 року народження. Під час проходження прикордонно-митного контролю в особистих речах чоловіка, за допомогою металошукача, виявлено дві монети. Одна - з металу сріблястого кольору - "3 копійки" 1916 року випуску, ще одна - з металу жовтого кольору "1/2 копійки", датована 1897 роком, які, можливо, мають культурну та історичну цінність.
Монети вилучено і передано на експертизу. Працівниками фіскальної служби складено протокол про порушення митних правил.
есть мониторка и кресла
я хозяин вся страна
1/2 копейки 1997 г спб тираж 75 млн. цена 10-50 гр от состояния
3 копейки 1916 изготовлена в гамбурге тираж 7 млн. за копию просят 20-40 гр. за оригинал 200-500 гр
Таможня ищет ценный капитал -
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал!
труба или другой металл.