 Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ. ДОКУМЕНТ

Російський фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував скановані копії оригінального Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього, пише Цензор.НЕТ.

Копії надані фондом Історико-документального департаменту Міністерства закордонних справ РФ.

Російський фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував скановані копії оригінального Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього, пише, DW.

У 1948 році секретний протокол за фотокопіями німецького оригіналу, що не зберігся, був опублікований в збірнику Держдепартаменту США "Нацистсько-радянські відносини. 1939 - 1941". В СРСР існування секретного протоколу, що зберігався в архіві ЦК КПРС, категорично заперечувалося. У 1992 році, після розсекречення архіву, він був виявлений істориком Дмитром Волкогоновим. Верховна Рада СРСР і німецький Рейхстаг не були обізнані з текстом "Таємного додаткового протоколу", він не був ратифікований парламентами і де-юре був особистою угодою Сталіна і Гітлера.

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