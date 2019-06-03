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 Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ. ДОКУМЕНТ

У СРСР існування секретного протоколу до договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною, також відомого як пакт Молотова-Ріббентропа, заперечувалося.

Російський фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував скановані копії оригінального Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього, пише Цензор.НЕТ.

Копії надані фондом Історико-документального департаменту Міністерства закордонних справ РФ.

Російський фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував скановані копії оригінального Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього, пише,  DW.

У 1948 році секретний протокол за фотокопіями німецького оригіналу, що не зберігся, був опублікований в збірнику Держдепартаменту США "Нацистсько-радянські відносини. 1939 - 1941". В СРСР існування секретного протоколу, що зберігався в архіві ЦК КПРС, категорично заперечувалося. У 1992 році, після розсекречення архіву, він був виявлений істориком Дмитром Волкогоновим. Верховна Рада СРСР і німецький Рейхстаг не були обізнані з текстом "Таємного додаткового протоколу", він не був ратифікований парламентами і де-юре був особистою угодою Сталіна і Гітлера.

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Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 01
Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Помпео обговорюють у Берліні майбутнє України

Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 03
Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 04
Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС

Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 06
Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина серед перших, - заступник глави АП Пристайко про закордонні візити Зеленського

Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 08
Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 09

Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 10
Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130181
 
 
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кто-нибудь подтерся этой бумажкой?! а жаль, большей цены она не имеет, как и все остальное, шо подписывает обосрашка
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Это очень важная бумажка которая развязала руки тиранам и привела к началу второй мировой. Именно поэтому она было так долго была засекречена а ее наличие полностью отрицалось
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Если Украина полностью откажется от советской истории ,придется возвращать территории и платить компенсации , в Польше уже готовят документы, ЕС будет на их стороне.
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Никита Игнатов, лайкающий сам сбя, хватит наркотой пользоваться...
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Сам себя лайкаешь, кацапчик?
И пожалуйста, не цитируй здесь скабееву...
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Борцуни з фашізмом/націоналсоціалізмом бл...
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Почему мы отрицаем его и осуждаем,если все будет на законном уровне тогда придется вернуть Львов Польше ,который Сталин благодаря этому пакту присоединил. Польше в ближайшие года будет накалять обстановку
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Кацапи постійно "отрицают". Є що. На цих папірцях - початок другої світової, життя десятків мільйонів людей.
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Что то какое то это "дидываевале", как аленям с дидами на палках рассказывают ныне... У многих явно разрыв пирдаков с криками убрать эту ересь.
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Ну так ты же вазелиновый дебил голосовал за этих оленей на палках. Твой пИрдак почему не кричит?
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Если Украина полностью откажется от советской истории ,придется возвращать территории и платить компенсации,в Польше уже готовят документы ,ЕС будет на их стороне..
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Ка можно отказаться от истории? Что вы несёте?
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Ой, неспроста гебнявый вброс ...
Прикорм для некоторых западных соседушек, они щас насыпят нам предъяв...
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Твоєму пєдофілу понасипли стільки, що аж пєрдак у суперджетта палає. Ггг
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ЗЕбіл, Богдан запилив голосувалку на свою підтримку, 73% голосують достатньо жвавенько. Кредит довіри дійсно високий.
Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ - Цензор.НЕТ 5459
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Брехали, брешуть і брехатимуть далі.
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Когда собирались подписать акт министром иностранных дел СССР был Макси́м Макси́мович Литви́нов, урождённый Меер-Генох Моисеевич Валлах. Гитлер сказал, что с жидами он ничего подписывать не собирается и срочно назначили министром Молотова, специально для подписания этого акта... После чего Сталин пронюхал что жены Молотова тоже еврейка и обвинил её в заговоре, сослав в Сибирь. Это безмозглое тело под фамилией Молотов даже не пытался за неё побороться... Теперь внук этого гандона Молотова, сенатор Вячеслав Никонов, носит на палке портрет деда, который своей подписью и узаконил раздел Европы и начало войны...
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РЕБЯТА ЕСЛИ ШО,ШОБ ВЫ ЗНАЛИ,БЛАГОДАРЯ ДЕЛЕНИЮЮ ПОЛЬШИ ЛЬВОВ СЕЙЧАС В УКРАИНЕ,ЗАЧЕМ ВЫ ПОСТОЯННО ОСУЖДАЕТЕ ЭТО ДЕЛЕНИЕ ЕСЛИ С НАС В БЛИЖАЙШИЕ ВРЕМЕНА МОГУТ ЖЕСТКО СПРОСИТЬ)))
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Никита не визжи как боец ркка в сувалковском выступе в 1941м
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В случае того-то и того-то стороны не будут вмешиваться в дела друг друга там-то и там-то. Написано юридически грамотно, не подкопаешься.
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Если второго оригинала нет, то это стопроцентная кэгэбешная подделка
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УПА - єдина армія, яка боролася проти Гітлера та Сталіна
Радянські оригінали пакту Молотова-Ріббентропа вперше опубліковано в РФ - Цензор.НЕТ 8358
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СКОЛЬКО УПА ОСВОБОДИЛА ГОРОДОВ ОТ ФАШИСТОВ?А НУКА РАССКАЖИ))
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РЕБЯТА НУЖНО СКАЗАТБ СПАСИБО СТАЛИНУ ЗА ЛЬВОВ ИНАЧЕ ПШЕЕЕКИ СКОРО ПОТРЕБУЮТ ЕГО НАЗАД)
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Козломордые 80 ЛЕТ СКРЫВАЛИ И НЕ ПРИЗНАВАЛИ этого документа
Так же они не признаются в войне в Украине. Сволочи, поубивали людей, по уничтожали дома, предприятия, все разворовали. И теперь хотят повесить эту головную боль на украинуев. Чёрта с два у них это получиться.
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