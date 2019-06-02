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 Мотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині мотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" взяла участь у батальйонних тактичних навчаннях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, метою навчань було вдосконалення практичних навичок командира і штабу батальйону в прийнятті рішення на обстановку, що склалася, управління підпорядкованими підрозділами та вогнем у реальних умовах обстановки; перевірка злагодженості підрозділів; удосконалення практичних навичок особового складу підрозділів під час ведення оборонного бою.

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Завдяки бойовому досвіду, отриманому в районі проведення ООС, знанню специфіки управління бойовими діями в реальних умовах, особовий склад бригади продемонстрував ініціативність, самостійність та наполегливість під час виконання завдань. Протягом трьох етапів навчань військовослужбовці проявили високу психологічну стійкість та фізичну витривалість.

Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 01
Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 02

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Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 03
Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 04
Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 05
Мотопіхотна бригада оперативного командування Південь провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130170
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю, воїни. Степове сонце забронзувало тіло і загострило почуття. Хай Господь вас оберігає. Дякую за захист.
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Хлопці - орли. Їм би ще техніку не Сересерівську та генералів розумних.
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Хлопці - орли. Їм би ще техніку не Сересерівську та генералів розумних.
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Вітаю, воїни. Степове сонце забронзувало тіло і загострило почуття. Хай Господь вас оберігає. Дякую за захист.
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Навчання це добре але на фоні того що кацапських солдати навчаються на наших воїнах та мирних жителях ці навчання з уявним супротивником виглядають зле.
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Таки да! БМП-1 ужасное оружие. Эти машины еще помнят песни The Beatles online!!!
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американские Бредли тоже их помнят и что дальше?
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоМотопіхотна бригада оперативного командування "Південь" провела навчання на Миколаївщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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