 Глава МЗС Франції Ле Дріан побував у Чорнобилі, - посол Дюмон. ФОТО

"Міністр Ле Дріан відвідав Чорнобиль, щоб констатувати завершення будівництва арки, яка відтепер накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення у Twitter посла Франції в Україні Ізабель Дюмон.

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Фото: twitter.com/isabelledumont

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Нагадаємо, 31 травня Ле Дріан зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого пообіцяв відправитися в Чорнобиль.