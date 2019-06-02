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Все про:Чорнобиль (104) Дюмон (36) Ле Дріан Жан-Ів (10)

 Глава МЗС Франції Ле Дріан побував у Чорнобилі, - посол Дюмон. ФОТО

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідав Чорнобильську зону.

"Міністр Ле Дріан відвідав Чорнобиль, щоб констатувати завершення будівництва арки, яка відтепер накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення у Twitter посла Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Глава МЗС Франції Ле Дріан побував у Чорнобилі, - посол Дюмон 01

Читайте також: "Дуже корисно і змістовно": глава МЗС Франції Ле Дріан про зустріч із Зеленським

Глава МЗС Франції Ле Дріан побував у Чорнобилі, - посол Дюмон 02
Глава МЗС Франції Ле Дріан побував у Чорнобилі, - посол Дюмон 03
Фото: twitter.com/isabelledumont

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Нагадаємо, 31 травня Ле Дріан зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого пообіцяв відправитися в Чорнобиль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130113
 
   
 Топ коментарі
 
шо шо требует МВФ ? вы это перестаньте смотреть русиш ТВ - а то там скоро как в С,Корее - они вииграют чемпионат мира по футболу ,в нем не участвуя ,вернее уже так - фейк ну шоб понятней было)))))0
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очень мало компаний в мире которые могут спроектировать ,а потом построить такие сложные инженерные сооружения - вон даже американцы и то им заказывают - я имею ввиду - компания Vinci - она компания №1 в мире по годовому обороту среди строительных мировых групп
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Цікаво, що нам у цьому допомагають саме французи, про інженерів яких ми майже нічого не знаємо.
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все краны там французкие. Как-то разговаривал с одним дядькой, который их монтировал.
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две гордости Франции и французов - самые крупные и имеющие мировое признание строительные группы мирового уровня - Bouygues Construction и знаменитая своими инженерными решениями и их воплощениями в жизнь - компания Vinci ,в последней мне предлагали работу,шо одна шо другая, строят по всему миру
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проверь там все основательно, много украли во время строительства или нет Глава МИД Франции Ле Дриан побывал в Чернобыле, - посол Дюмон - Цензор.НЕТ 4321
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в том, что Украина занимает первое место по коррупции в Европе, а коррупция и воровство идут рука об руку
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Надеюсь у зеленского хватит ума не делать там могильник ядерных отходов по требованию мвф.
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шо шо требует МВФ ? вы это перестаньте смотреть русиш ТВ - а то там скоро как в С,Корее - они вииграют чемпионат мира по футболу ,в нем не участвуя ,вернее уже так - фейк ну шоб понятней было)))))0
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Французи нам не домомагають, вони заробляють гроші, так як будують за гроші і взяли вони за цю роботу щось близько 700 мільярдів, в європі впринципі ніхто нікому не домомагає, це протирічить ринковим відносинам, а взагалі то там повний аут, нічого фактично не працює
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очень мало компаний в мире которые могут спроектировать ,а потом построить такие сложные инженерные сооружения - вон даже американцы и то им заказывают - я имею ввиду - компания Vinci - она компания №1 в мире по годовому обороту среди строительных мировых групп
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700 мільярдів\\\\\\\

За стільки можна би всю країну купити було. От і збулася б мрія Льоні Кралчука.
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так он ради чернобыля приезжал. а зебенята думали в гости к зеле.. разочарование..
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Шастают по Украине, выражают "озабоченности".
Вот и вся польза от Европы.
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не они должны вместо зеленского работать - нет - все он должен делать сам -и отвечать будет сам
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Лягушкоед приехал посмотреть на памятник совково-московского разгильдяйства чуть не уничтожившего пол Европы.
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А ти кта салоед, или больше похож на щихлебателя?
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Ну, насчет "пол-европы" это кончено явно перебор (тоже кино смотрел и читал "страшилки" псевдоученых с регалиями и почетными званиями), но скажу я вам (как выпускник физмата) страхи по поводу радиации и ядерного оружия слишком (фантастически) преувеличены (не так страшен черт, как его малюют) в СМИ в чисто политических целях! Об этом факте известно узкому кругу высокопоставленных военных, ученых практиков, и некоторым крупным политикам.
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Выживет человечество после глобальной и полномасташбной ядерной войны? Абсолютно ДА, на 100% утвердительный ответ! Погибнут много, но значительно меньше 1/5 населения (от всех прямых и косвенных последствий за 150 лет). Пострадает экономика - да, точнее замедлится ее рост на 25-50 лет, но не отбросит прогресс ни в каменный, ни в бронзовый век - это точно!
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Высокопоставленный ТУРИСТ (тур за счет бюджета) - "кина" посмотрел (это не шутка, а чистая правда)! Глава МЗС Франції Ле Дріан побував у Чорнобилі, - посол Дюмон - Цензор.НЕТ 643
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Кстати на Западе сейчас идет сериал "Чернобыль", про те трагические события, уже обошел по популярности игры престолов... Всем рекомендую к просмотру - сильная вещь!
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фильм интересный (очень колоритный), но раздувает общеизвестный миф о страхах перед радиацией и "ядерным апокалипсисом". По факту Чернобыль опроверг все доводы "теоретиков" и паникеров!
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на 31-05-2019 Гамма-излучение: 62.9 μР/ч в Притяте (это в верхняя норма для проживания без риска), Гамма-излучение: 11.5 μР/ч - по Чернобылю это комфортные значения для жизни!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоГлава МЗС Франції Ле Дріан побував у Чорнобилі, - посол Дюмон. ФОТО
 
 
 
 
 
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