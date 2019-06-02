 Глава МЗС Франції Ле Дріан побував у Чорнобилі, - посол Дюмон. ФОТО

"Міністр Ле Дріан відвідав Чорнобиль, щоб констатувати завершення будівництва арки, яка відтепер накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення у Twitter посла Франції в Україні Ізабель Дюмон.
Фото: twitter.com/isabelledumont
Нагадаємо, 31 травня Ле Дріан зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого пообіцяв відправитися в Чорнобиль.
За стільки можна би всю країну купити було. От і збулася б мрія Льоні Кралчука.
Вот и вся польза от Европы.