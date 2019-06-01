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 "Стоп свавіллю!" - активісти Дніпра провели акцію на підтримку свободи мирних зібрань. ФОТОрепортаж

У Дніпрі під будівлею управління поліції відбулася акція "Стоп свавіллю" на підтримку свободи мирних зібрань в Україні та рівненських активістів, затриманих поліцією під приводом несанкціонованості їхньої акції.

Під стінами дніпровської поліції зібралися громадські активісти, пише Цензор.НЕТ із посиланням на  Радіо Свобода.

У руках вони тримали плакати з написами "Демократія не боїться аркуша паперу!", а також плакати зі світлинами, які, за задумом учасників, ілюструють дотримання права на свободу мирних зібрань в Україні і його недотримання в Росії. Одна з учасниць одягла на руки іграшкові кайданки, дехто  заклеїв собі руки й рот липкою стрічкою.

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За словами координарки акції Євгенії Зламанюк, плакат зі світлинами розгону поліцією мирних демонстрантів у Росії має стати пересторогою українським правоохоронцям.

"Це попередження. Це два паралельні світи, які не мають перетнутись. В Україні мирні акції громадян відбуваються зазвичай безперешкодно. В Росії розганяють мирні акції навіть під найневиннішими гаслами, коли вони не санкціоновані владою", – сказала координаторка.

Представників поліції, які вийшли до них із будівлі, активісти попросили прокоментувати інцидент у Рівному й чітко роз’яснити, чи є обов’язковим в Україні завчасне повідомлення про акцію.

Як сказала громадська активістка Людмила Шамрай, приблизно половина вуличних заходів, які вона організовувала в Дніпрі, проводилась без попереднього інформування міськради.

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"Половину своїх заходів я проводила без заявок. А тепер я розумію, що, виявляється, за це мене можуть затримати? Рівненських активістів затримали за це, як на мене, там поліція просто перестаралась", – сказала Людмила Шамрай.

Заступник начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс наголосив, що стаття, за якою склали протокол на протестувальників у Рівному, "мертва".

"У Конституції України вказано, що повідомлення потрібне, але в рішенні Конституційного суду сказано, що немає форми,  який чином. Якщо законодавець не визначив форму, то, наприклад, я підійду до громадянина, який пікетує, і він скаже, що проводить акцію, то це вже і є повідомлення. Нам потрібне повідомлення для того, щоб допомогти, а не для того, щоб запобігти", – сказав Володимир Богоніс.

Стоп свавіллю! - активісти Дніпра провели акцію на підтримку свободи мирних зібрань 01

Стоп свавіллю! - активісти Дніпра провели акцію на підтримку свободи мирних зібрань 02
Стоп свавіллю! - активісти Дніпра провели акцію на підтримку свободи мирних зібрань 03

Нагадаємо, 25 травня в центрі Рівного 16-річна дівчина і 20-річний юнак вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130109
 
   
 Топ коментарі
 
Полиция перестаралась? Просто ушлёпки почувствовали реванш.
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Реформи по-зеленськи: До виборів обурюватися, що в АП багато людей. Після виборів розширити штат за рахунок друзів.
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Ви весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я. А зараз хто заробляє на війні?????
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Цензор.НЕТФотоСуспільство"Стоп свавіллю!" - активісти Дніпра провели акцію на підтримку свободи мирних зібрань. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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