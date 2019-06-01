EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Фоторепортаж
  2612  19
Матеріали за темою:
Все про:армія (2474) будівництво (400) Полторак (715) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (45)

 Полторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У рамках робочої поїздки на Закарпаття, міністр оборони України Степан Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади в Мукачевому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Полторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 01

До кінця поточного року планується введення в експлуатацію цього сучасного військового містечка, яке передбачатиме розміщення 2 батальйонів бригади. Воно матиме розвинуту інфраструктуру у відповідності до стандартів НАТО.

Полторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 02
Полторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США. ФОТОрепортаж

Полторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 04

Для реалізації зазначеного проекту у 2019 році передбачено 50 млн грн, які будуть спрямовані на будівництво та відновлення 13 об`єктів інфраструктури.

Полторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 05
Полторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони виділить 45 млн грн на ремонт та обладнання Мукачівського військового госпіталю, - Полторак. ФОТО

Полторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони 07

Зазначимо, що розбудова цього об’єкту здійснюється силами військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130100
 
   
 Топ коментарі
 
там походу показушно старые конюшни реставрируют!
 показати весь коментар
 
проверяет, все ли концы уже в воде!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ніяких там стандартів НАТО не буде, бо Полторак не знає що це таке.
 показати весь коментар
 
там походу показушно старые конюшни реставрируют!
 показати весь коментар
 
 
Как и развед корабль....
Примет не имеющий аналогов городок, и "неожиданный" пожар спишет все!
 показати весь коментар
 
Сколько можно дурить голову что Украина вступит в нато? Две окупированные територии мешают вступлению. А душу й тило ложить за их свободу массово никто не спешит.
 показати весь коментар
 
 
Soglasen nashtjot vstuplenie NATO, no toze vremja nado uxodit ot stndartov sovka, kacapov *****-raciji roSSiji. Luchiji variant perexodit na standarti NATO.
 показати весь коментар
 
Їм свобода і нафіг не потрібна, вони кричали **********.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Цікаво, скільки особисто йому "відкат"илося?
 показати весь коментар
 
 
ШАМ. В Сирии уничтожены 7 российских спецназовцев и казнены 7 агентов спецслужб России
1 июня в 15:37

ШАМ. В Сирии уничтожены 7 российских спецназовцев и казнены 7 агентов спецслужб России
Источники асадитов подтвердили информацию об уничтожении 7 российских спецназовцев и 12 солдат войск режима Асада в населенном пункте Хувейз в провинции Хама.

Противник понес потери в ходе неожиданного рейда муджахидов, атаковавших позиции врага в этом городке. Информацию о потерях кафиров передал известный медиа-активист Тахир Абу Умар, освещающий события в Сирии.

Также сообщается, что в ходе рейда на Хувейз было захвачено большое количество трофейного оружия и боеприпасов, в частности, целый склад ракет ПТРК

Между тем командование Хайят Тахрир Шам официально объявило о казни 7 агентов российских спецслужб. Национальность казненных не уточняется. ХТШ заявило, что агенты занимались шпионажем и подрывной деятельностью в интересах России.

Ситуация на фронтах в Латакии, на севере Хама и на юге Идлиба за последние дни существенных изменений не претерпела.

Объединенные силы повстанцев и муджахидов сумели остановить наступление русских и асадитов и в ходе контрнаступательных действий вернуть ряд ранее утраченных позиций и населенных пунктов.

При этом муджахиды не сидят в обороне, а при малейшей возможности атакуют противника, каждый день беспокоя его успешными рейдами, устраивая засады на маршрутах передвижения и нанося значительный урон в живой силе и технике.

Кроме того, по позициям и базам русских и асадитов наносятся регулярные артиллерийские и ракетные удары. В ходе этих ударов, в частности, были выведены из строя вертолеты асадитов на базе Джиб Рамала в Хама.

В свою очередь кафиры ожесточенно бомбят мирное население, убивают в первую очередь детей, пытаясь подорвать поддержку простых людей муджахидов и повстанцев ВИДЕО. Русские, асадиты и иранцы также поджигают посевы сирийцев, используя горящие воздушные шары.

По данным спасателей «Белых касок», за месяц Рамадан русские разбомбили 22 больницы, медицинских центра и родильных домов, 6 гражданских центров спасения, 29 школ и 5 рынков.

Убиты более 600 мирных жителей, главным образом дети и женщины. Тысячи ранены. Около 300 тыс. человек стали беженцами.

На этом видео президент международной организации MedGlobal доктор Захер Сахлюль рассказывает о массированных русских ударах по больницам в Идлибе, где были разрушены 18 госпиталей за 4 недели.

Бомбовые удары целенаправленно наносятся по базарам, мечетям, больницам, школам, пекарням, жилым кварталам и лагерям беженцев.

Источники в Сирии сообщают, что на фронты в Хама были переброшены подразделения протурецких повстанцев из группировки «Щит Евфрата». Турция дала разрешение этим подразделениям на участие в боевых действиях, а также снабдила лояльные ей группировки большим количеством оружия и боеприпасов.

Накануне стало известно, что войска Асада нанесли артиллерийский удар по наблюдательному пункту турецких войск в Шир Магаре на северо-западе Хама. О потерях среди турецких солдат не сообщается.

А 30 мая турки, дислоцированные южнее Джиср Шугур, сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать их наблюдательный пункт.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
 показати весь коментар
 
 
Мародеры !
*8О* миллионов от строительства квартир для рядового состава нац.гвардии переведено в оффшоры руководством ".
За последние два года количество квартир, полученных в ВСУ, только в ВСУ, без других силовых подразделений, превысило 2,5 тыс. И это в условиях, когда в первую очередь мы направляли на строительство ВСУ. Еще более 2 тыс. помещений построено для тех, кто служит Нацгвардии, СБУ, на границе, в вашем ведомстве", - заявил Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/v457976ы .

Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9579
 показати весь коментар
 
Судя по фото ( где полторак не присутствует ) , эти " досягнення " действительно впечатляют ... , ещё больше впечатлило ввод в эксплуатацию до конца года ... . Полторак проинспектировал ход строительства военного городка 128-й ОГШБр на Закарпатье, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4832
 показати весь коментар
 
Полторак начал бурную деятельность?
 показати весь коментар
 
полторашкин это в недалеком прошлом шофер свиновальцмана без опыта и образования?
 показати весь коментар
 
Нова лінія оборони від Путєннапдьота - лінія Петергейма...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолторак проінспектував хід будівництва військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору