 Полторак проінспектував будівництво військового містечка 128-ї ОГШБр на Закарпатті, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.
До кінця поточного року планується введення в експлуатацію цього сучасного військового містечка, яке передбачатиме розміщення 2 батальйонів бригади. Воно матиме розвинуту інфраструктуру у відповідності до стандартів НАТО.
Для реалізації зазначеного проекту у 2019 році передбачено 50 млн грн, які будуть спрямовані на будівництво та відновлення 13 об`єктів інфраструктури.
Зазначимо, що розбудова цього об’єкту здійснюється силами військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.
Примет не имеющий аналогов городок, и "неожиданный" пожар спишет все!
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
Шапошников разносит Хомчака, Беню и Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=gVrP7eQCEhU&feature=youtu.be
Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал и живых и мёртвых
https://www.youtube.com/watch?v=gY6hCFzSPyk
1 июня в 15:37
ШАМ. В Сирии уничтожены 7 российских спецназовцев и казнены 7 агентов спецслужб России
Источники асадитов подтвердили информацию об уничтожении 7 российских спецназовцев и 12 солдат войск режима Асада в населенном пункте Хувейз в провинции Хама.
Противник понес потери в ходе неожиданного рейда муджахидов, атаковавших позиции врага в этом городке. Информацию о потерях кафиров передал известный медиа-активист Тахир Абу Умар, освещающий события в Сирии.
Также сообщается, что в ходе рейда на Хувейз было захвачено большое количество трофейного оружия и боеприпасов, в частности, целый склад ракет ПТРК
Между тем командование Хайят Тахрир Шам официально объявило о казни 7 агентов российских спецслужб. Национальность казненных не уточняется. ХТШ заявило, что агенты занимались шпионажем и подрывной деятельностью в интересах России.
Ситуация на фронтах в Латакии, на севере Хама и на юге Идлиба за последние дни существенных изменений не претерпела.
Объединенные силы повстанцев и муджахидов сумели остановить наступление русских и асадитов и в ходе контрнаступательных действий вернуть ряд ранее утраченных позиций и населенных пунктов.
При этом муджахиды не сидят в обороне, а при малейшей возможности атакуют противника, каждый день беспокоя его успешными рейдами, устраивая засады на маршрутах передвижения и нанося значительный урон в живой силе и технике.
Кроме того, по позициям и базам русских и асадитов наносятся регулярные артиллерийские и ракетные удары. В ходе этих ударов, в частности, были выведены из строя вертолеты асадитов на базе Джиб Рамала в Хама.
В свою очередь кафиры ожесточенно бомбят мирное население, убивают в первую очередь детей, пытаясь подорвать поддержку простых людей муджахидов и повстанцев ВИДЕО. Русские, асадиты и иранцы также поджигают посевы сирийцев, используя горящие воздушные шары.
По данным спасателей «Белых касок», за месяц Рамадан русские разбомбили 22 больницы, медицинских центра и родильных домов, 6 гражданских центров спасения, 29 школ и 5 рынков.
Убиты более 600 мирных жителей, главным образом дети и женщины. Тысячи ранены. Около 300 тыс. человек стали беженцами.
На этом видео президент международной организации MedGlobal доктор Захер Сахлюль рассказывает о массированных русских ударах по больницам в Идлибе, где были разрушены 18 госпиталей за 4 недели.
Бомбовые удары целенаправленно наносятся по базарам, мечетям, больницам, школам, пекарням, жилым кварталам и лагерям беженцев.
Источники в Сирии сообщают, что на фронты в Хама были переброшены подразделения протурецких повстанцев из группировки «Щит Евфрата». Турция дала разрешение этим подразделениям на участие в боевых действиях, а также снабдила лояльные ей группировки большим количеством оружия и боеприпасов.
Накануне стало известно, что войска Асада нанесли артиллерийский удар по наблюдательному пункту турецких войск в Шир Магаре на северо-западе Хама. О потерях среди турецких солдат не сообщается.
А 30 мая турки, дислоцированные южнее Джиср Шугур, сбили два беспилотника, пытавшихся атаковать их наблюдательный пункт.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
*8О* миллионов от строительства квартир для рядового состава нац.гвардии переведено в оффшоры руководством ".
За последние два года количество квартир, полученных в ВСУ, только в ВСУ, без других силовых подразделений, превысило 2,5 тыс. И это в условиях, когда в первую очередь мы направляли на строительство ВСУ. Еще более 2 тыс. помещений построено для тех, кто служит Нацгвардии, СБУ, на границе, в вашем ведомстве", - заявил Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/v457976ы .
и что видим тут?? на 6 год войны и 500 млрд грн выделенных на армию??
1.болото пакалено как на полигоне широкомлане в 2015 на фотках солдат
2.развалюхи с пустыми дырами вместо окон
3.0(Ноль) людей на стройке!!! НОЛЬ!!!! - только пара вояк крутится перед палтараком!
а почему так?
понятно пачему - бабки разворовали,
рабочим зарплату не заплатили, рабочие уволились...
поэхали туда, где платят - в маскву -строить тамошние ваенные городки.
и везде так - развалины - от ваенных городков до танковых заводов...
только магазины рошен с евроремонтами стоят
как каменное войско ...многовитринное...