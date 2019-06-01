 На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю". ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Олександр Турчинов сказав під час виступу на Майдані Незалежності, де відбувається Фестиваль "Всі разом - за сім'ю".

За його словами, міцна повноцінна сім’я, що здатна народити, захистити та головне - виховати дітей сьогодні стає одним із найважливіших факторів національної безпеки, від якого залежить майбутнє України.

"Створення умов для повноцінного існування та захисту сім’ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей - повинно стати одним із головних пріоритетів для нашої країни", - сказав Олександр Турчинов, наголосивши, що прийшов час створити державну інституцію, яка б опікувалася цими питаннями.

"Необхідно значно посилити державні програми підтримки молодих сімей, фінансову допомогу при народженні та на виховання українських дітей", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці

Фестиваль "Всі разом - за сім’ю" відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України 1-2 червня на Майдані незалежності у Києві. Протягом фестивалю вдень відбулися - показ мод від відомих брендів, музичні номери різних виконавців, вікторини для дітей, спортивні п’ятихвилинки. Ввечері запланована шоу-програма, виступи відомих співаків і музичних гуртів. Хедлайнерами вечірнього шоу є Сергій Бабкін, DETKI, One Light Inside









































Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше відбувся екофестиваль