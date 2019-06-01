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Все про:сім'я (61) Турчинов (811) фестиваль (73)

 На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю". ФОТОрепортаж

Для того, щоб побудувати успішну країну, її потрібно будувати на міцному фундаменті, "який має складатися з віри, відповідальності і сім'ї".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Олександр Турчинов сказав під час виступу на Майдані Незалежності, де відбувається Фестиваль "Всі разом - за сім'ю".

За його словами, міцна повноцінна сім’я, що здатна народити, захистити та головне - виховати дітей сьогодні стає одним із найважливіших факторів національної безпеки, від якого залежить майбутнє України.

"Створення умов для повноцінного існування та захисту сім’ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей - повинно стати одним із головних пріоритетів для нашої країни", - сказав Олександр Турчинов, наголосивши, що прийшов час створити державну інституцію, яка б опікувалася цими питаннями.

"Необхідно значно посилити державні програми підтримки молодих сімей, фінансову допомогу при народженні та на виховання українських дітей", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Скорочення населення - один із головних чинників, що загрожує національній безпеці

Фестиваль "Всі разом - за сім’ю" відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України 1-2 червня на Майдані незалежності у Києві. Протягом фестивалю вдень відбулися - показ мод від відомих брендів, музичні номери різних виконавців, вікторини для дітей, спортивні п’ятихвилинки. Ввечері запланована шоу-програма, виступи відомих співаків і музичних гуртів. Хедлайнерами вечірнього шоу є Сергій Бабкін, DETKI, One Light Inside

На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 01
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 02

На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 03
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 04
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 05
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 06
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 07
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 08
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 09
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 10
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 11
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 12
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 13
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 14
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 15
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 16
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 17
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 18
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль Всі разом - за сімю 19

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше відбувся екофестиваль

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130090
 
   
 Топ коментарі
 
Не говори дурниць! Майдан - не цвинтар! Люди вмирали за те, щоб на майданах сміялись діти і їх батьки!
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А чого він мені ворог?Так зрадницька морда,який сам себе обісрав))
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ну вот вам и разница - между протестантами и крестным ходом православным - напоминаю - самые богатые и успешные страны - где протестанты в большинстве - кто не знает почему? могу ответить - коротко )))))))
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устроенный твоим врагом - Турчиновым - правда прикольно))))
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А чого він мені ворог?Так зрадницька морда,який сам себе обісрав))
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Ты и правда веришь, что все это ради детей?
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Свісно, що ні. Це спеціально для того, щоб зебеням було про що в суботній вечір погомоніти На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 9741
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вам так для начала - прочтите шо такое - протестантская мораль - вот именно так - протестантская мораль в гугле и больше не пишите глупости
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Для начала, научись свои мысли выражать нормальным языком, а не чередованием букв и дефисов.
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комсидло смердяче,ти для чого ім'я людини паскудиш?обирай собі інший нік підар жидобільшовицький
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В нас наче і всі дуже за сім'ю,духовні,християни і тд.Але дуже багато в самих сім'ях насилля і дітей у дитячих будинках.
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Діти в будинках в основному при живих батьках - алкоголь та наркотики (спочатку алкоголь). Мабуть більшість насилля звідтіля. А офіційна церква ніколи не виганяла зі своїх рядів алкоробів та тютюнників. От тому і насилля
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Игорь Мамутов В нас дуже і дуже подібно до московитів,а в них теж духовність і православіє.
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ну вот вам и разница - между протестантами и крестным ходом православным - напоминаю - самые богатые и успешные страны - где протестанты в большинстве - кто не знает почему? могу ответить - коротко )))))))
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Чинганчгук В цих державах не протестанти,постійно збільшується кількість атеїстів і різних невіруючих.В нас не приймуть протестанство,як альтернативу.
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Чинганчгук В чому саме? Там де протистанти, в церкву зменшується кількість прихожан.А люди все частіше себе називають,атеїстами.агностиками,або такими які не вірять в біблійного бога.а в якогось свого.
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А в Японии в большинстве-синтоизм. Есть чем ответить?
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да,да и еще чуть чуть - дзе буддизма или Дзёдо-синсю - во как ))))))
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Синтоїзм - синкретична традиція, що складається з буддизму та ґавтентичного японського язичництва. Тож з християнством тут взагалі некоректне порівняння.
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Он же заикнулся что " самые богатые и успешные страны - где протестанты в большинстве".
Я его за язык не тянул, вот и пусть объяснит как Япония без протестантов стала богатой и успешной.
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Гадаю, Чинганчгук by default мав на увазі євроґамериканський світ.
Японія, Південна Корея, Тайвань, Сингапур хоч типологічно теж вже належать до західної цивілізації, але все ж таки з азійською специфікою - і ці країни ніколи не були християнськими.
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на первый раз - бесплатно - и наступила в Японии эпоха Мэйдзи - гугл в помощь))))))
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И причем тут протестанты? Ещё скажи что Дзайбацу от протестантов пришло. На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 8373
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да-да, расскажи, католический Люксембург весь внимание
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ты это не умничай -а как могло быть иначе - Наполеон взял и расстрелял герцога Люксембургского и отгеноцидил территорию по полной)))))
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причем тут наполеон? он тоже католиком был
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так а я про шо - я его привел для примера - почему Люксембург католический - Варфоломеевская ночь не зря в Париже была - вот они и отгеноцидили соседа - шо не понятно та))))))))
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так а богатым как он стал? причем тут кто кого геноцидил 300 лет назад?
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ооо - оскорблять не стоит - доказывает кто вы есть - на этом все ))))))
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Коротка відповідь: в основних течіях протестантизму (маю на увазі не клінічні випадки сект, а основні напрямки) мінімізовано вплив християнських зкріп. Вони є світськими. Релігія не тисне на життя. Ось і суть, якщо коротко.
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и это то же но основное - просто представьте - отличие от католиков - все на родном языке - а не на латинском - библия для каждого - а это поговно грамотное население - развитие книгопечатанья и газет с журналами - а значит новостей - образование начальное - а значит квалифицируемый рабочий класс и все это в 16 веке - а на нашей территории в начале 20 века 80% неграмотного населения - как то так
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да, а изучающие латынь все сплошь безграмотные, лопухами жопы подтирали, не иначе У Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 3784
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я не пойму - нельзя спорить с очевидным - пример - Южная Америка католическая и Северная Америка - протестантская - разница очевидная
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это только 1 пример, полно примеров наоборот, Люксембург католический, а Тувалу протестанский, что дальше-то?
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я написал выше - еще раз - хватит троллить - если есть аргументы по теме - пишите
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ты даже слиться нормально не можешь, потому что глупый
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А у него, в таких случаях, стандартный ответ-"Ой, всё."
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Деточка, а кто ее, латынь, изучал-то в этих странах. Единицы, то есть население в целом было таки малограмотным. О чем тебе и говорят...
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кто изучал латынь в европе? ты прикалываешься или такой же чингачгук?
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Чинганчгук В західний державах більшість ******** вчених не віруючі.
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так большинство ученых в мире не верующие - это факт - существует даже выражение - чем меньше знаешь - тем больше вера и наоборот
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Чинганчгук Вони ліберальні атеїсти,чи агностики,я би так сказав.Багато їх плутає з комуняками,бо ті теж називалися атеїстами.Але комуняки були сектанти.
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давайте не углубляться - по тому шо можно начать спорить - а может ли священником быть женщина или нет и так далее - тот кто хочет сейчас имеет возможность саморазвиваться на 100% - это просто огромное человеческое счастье
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нет, у меня было много времени в командировках - а историю люблю с детства - а шо за канал ?
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забиваеш в ютубике stark ,примерно 150000 подписчиков,оч.классный канал моего соотечественника.маякни если найдёш плиз.
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и вот этим детям олигарх не хочет отдавать деньги - барыга совсем обнаглел:

МАУ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВУ 476 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН
https://bykvu.com/bukvy/118909-mau-otkazyvaetsya-platit-gosudarstvu-476-millionov-griven

Компания украинского олигарха Игоря Коломойского "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отказывается возвращать государству 476 миллионов гривен, которые На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль "Все вместе - за семью" - Цензор.НЕТ 1326 задолжала, поскольку не платила необходимые пошлины и сборы.
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Юрій Косюк, мільярдер, друг Порошенка, власник океанічної яхти вартістю 180 мільйонів доларів.
Підприємство Юрія Косюка (ТОВ "Вінницька птахофабрика") 1 листопада 2018 отримало 618 мільйонів гривень беззворотних бюджетних дотацій, а загалом тільки за один рік - 812 мільйонів гривень.
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т.е. ты ОТМАЗЫВАЕШЬ Беню на том основании что "все крадут"? На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 3220
ай, маладец.. а как же новые лица.. ТОЖЕ будут красть?))
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Зачем же мне "отмазывать" какого-то Беню? А миллиардер Косюк от друга Пэци получил, такой себе небольшой подарок. Сущую безделицу. Да, тысячи и тысячи детей умерли, не получив помощи. Так их много - бабы рожают и рожают. А друг - один.
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как интересна "мыслит" зепаратистая шайка: "Порох - плохой, потому что крал"(доказательств - НОЛЬ), но "Беня хоть и крадет (полно доказательств), но он же СВОЙ..." На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 4698
Порох назначал своих(причем - профи!) на посты - плохой..
Вазелин назначает друзей-кумовьев - бездарей и проходимцев: "так ведь Порох так же делал!"
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"Порох"? Мародёр. Так намного точнее. И элегантнее. По французски всё-таки.
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Сколько раз уже говорилось что на Майдане где убивали людей в 2014-м НЕЛЬЗЯ проводить НИКАКИХ концертов и увеселительных мероприятий !!! Но Турчинову и Кличко - ПЛЕВАТЬ !!!
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Не говори дурниць! Майдан - не цвинтар! Люди вмирали за те, щоб на майданах сміялись діти і їх батьки!
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Смеяться можно, дарить цветы целоваться тоже можно - но не проводить концерты
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Огласите весь список - что можно и что нельзя.

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Там и ходить, и дарить цветы, и целовать любимых НЕЛЬЗЯ!
Майдан это - кладбище.
Да? У Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 4130
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Это не кладбище а место ритуалных убийств...
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Чего?
Ритуальных убийств? У Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 1374
Да....
Тяжелый случай... У Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 7549
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Да ..Ритуальных убийств...Об этом уже можно говорить открыто!!! ..и кста скажи мне какие мероприятия проводились на Майдане последние пять лет - только марши с факелами и митинги и больше ничего - потому что был неофициальный запрет !!!!
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Не дыши, не говори, не пой...
В стране, где был Майдан, должен быть вечный траур...
по обманутым ожиданиям и обманутым надеждам на лучшую жизнь и справедливость!
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на месте где убили больше 100 людей никакие концертные мероприятия не проводились 5 лет - все проходило на Софиевской - я все сказал
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В Европе практически на каждом квадратном метре кого-нибудь убили. Ну и что? Вам просто не надо истерить....
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в Европе кто то приходил к власти положив на центральной улице больше 100 людей? что ты сравниваешь - скоро узнаем и мы всю правду о тех днях - волосы дыбом станут..
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Батенька, да вы головкой повредились. Или вам просто в дурдом галоперидолу не завезли! "ритуальные убийства....". Да, вы явно с головой в ссоре.
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пройдет совсем немного времени и ты все узнаешь...и не только ты...адьес амигос
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Так Майдан виконав свою місію і повинен розійтись (с)
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еще нет - но скоро закончим на чем Мы остановились зимой 2014-го
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Та да,еще нахлобучили на детей черные шляпы со звездой Давида.
Ну блин дают пархатые
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Неисповедимы дела Господни во время предвыборной гонки.
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Це дуже добре. Адже сім'я - справжня цінність. А не якісь там гейропейські заморочки.
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Совковый "день защиты детей" и бывший коммунист-пропагандист Турчинов. Куда смотрит Вятрович.
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дали пня этой комсомольской морде из СНБО, сразу стала на фестивали ходить. На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 1112
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Цікаво, а турчинов на вибори в Раду, до юльки попросится?
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Ватани, подивіться, Турчинов таки вміє посміхатись!
На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю" - Цензор.НЕТ 1745
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а **** йому не посміхатись.. на три життя наперед назбирав правєдним прапавєдаванієм аснов екзорцизма
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Ну что, в целом научно поступают простестанты
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Хороший праздник. Не то что при пэдроте - сплошные гейпарады!
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Отличный фестиваль. Почаще и по всей Украине бы такие проводить.
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Для того, чтобы построить успешную страну, ее нужно строить на прочном фундаменте, "который должен состоять из веры, ответственности и семьи". Источник: https://censor.net.ua/p3130090\\\\\\\\\\\
Идиоту нужно отгрузить полный рюкзак "веры" и забросить в тайгу. Через месяц забрать и спросить: че, может лучше бы винтовку взял с патронами?
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Нація будується повноваженнями власників надбання нації.

Розумні, здорові, вмілі мають захопити владу і власність нації.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоНа Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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