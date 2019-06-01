 На Майдані Незалежності в Києві розпочався фестиваль "Всі разом - за сім'ю". ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Олександр Турчинов сказав під час виступу на Майдані Незалежності, де відбувається Фестиваль "Всі разом - за сім'ю".
За його словами, міцна повноцінна сім’я, що здатна народити, захистити та головне - виховати дітей сьогодні стає одним із найважливіших факторів національної безпеки, від якого залежить майбутнє України.
"Створення умов для повноцінного існування та захисту сім’ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей - повинно стати одним із головних пріоритетів для нашої країни", - сказав Олександр Турчинов, наголосивши, що прийшов час створити державну інституцію, яка б опікувалася цими питаннями.
"Необхідно значно посилити державні програми підтримки молодих сімей, фінансову допомогу при народженні та на виховання українських дітей", - резюмував він.
Фестиваль "Всі разом - за сім’ю" відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України 1-2 червня на Майдані незалежності у Києві. Протягом фестивалю вдень відбулися - показ мод від відомих брендів, музичні номери різних виконавців, вікторини для дітей, спортивні п’ятихвилинки. Ввечері запланована шоу-програма, виступи відомих співаків і музичних гуртів. Хедлайнерами вечірнього шоу є Сергій Бабкін, DETKI, One Light Inside
Я его за язык не тянул, вот и пусть объяснит как Япония без протестантов стала богатой и успешной.
Японія, Південна Корея, Тайвань, Сингапур хоч типологічно теж вже належать до західної цивілізації, але все ж таки з азійською специфікою - і ці країни ніколи не були християнськими.
МАУ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВУ 476 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН
https://bykvu.com/bukvy/118909-mau-otkazyvaetsya-platit-gosudarstvu-476-millionov-griven
Компания украинского олигарха Игоря Коломойского "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отказывается возвращать государству 476 миллионов гривен, которые задолжала, поскольку не платила необходимые пошлины и сборы.
Підприємство Юрія Косюка (ТОВ "Вінницька птахофабрика") 1 листопада 2018 отримало 618 мільйонів гривень беззворотних бюджетних дотацій, а загалом тільки за один рік - 812 мільйонів гривень.
ай, маладец.. а как же новые лица.. ТОЖЕ будут красть?))
Порох назначал своих(причем - профи!) на посты - плохой..
Вазелин назначает друзей-кумовьев - бездарей и проходимцев: "так ведь Порох так же делал!"
Больше букв не надо.
Майдан это - кладбище.
Да?
Ритуальных убийств?
Да....
Тяжелый случай...
В стране, где был Майдан, должен быть вечный траур...
по обманутым ожиданиям и обманутым надеждам на лучшую жизнь и справедливость!
Ну блин дают пархатые
Идиоту нужно отгрузить полный рюкзак "веры" и забросить в тайгу. Через месяц забрать и спросить: че, может лучше бы винтовку взял с патронами?
Розумні, здорові, вмілі мають захопити владу і власність нації.