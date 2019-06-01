 Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гройсмана у Facebook.

"Будівництво цієї частини медустанови ще не закінчено, але те, що готове, вже вражає. Дитячі палати обладнано, як комфортабельний готельний номер. Кліматична система, що дозволяє контролювати тиск, температуру і вологість всередині кімнати. І найкраще діагностичне обладнання для обстеження дітей", - написав прем'єр.

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За його словами, відкриття другого корпусу "Охматдиту" допоможе вчетверо збільшити кількість трансплантацій кісткового мозку, вдвічі - інших складних операцій.





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Відкриття в 2018 році першого пускового комплексу "Охматдиту" дозволило провести тисячі досліджень на сучасному обладнанні. Близько 100 онкохворих дітей пройшли курс лікування на лінійному прискорювачі, здали кров понад 5 тис. донорів.