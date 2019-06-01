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Все про:ОХМАТДИТ (34) Гройсман (3394)

 Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту". ФОТОрепортаж

Сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав лікарню "Охматдит" у Києві, де ознайомився з перебігом будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гройсмана у Facebook.

Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 01

"Будівництво цієї частини медустанови ще не закінчено, але те, що готове, вже вражає. Дитячі палати обладнано, як комфортабельний готельний номер. Кліматична система, що дозволяє контролювати тиск, температуру і вологість всередині кімнати. І найкраще діагностичне обладнання для обстеження дітей", - написав прем'єр.

Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 02

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Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 03
Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 04

За його словами, відкриття другого корпусу "Охматдиту" допоможе вчетверо збільшити кількість трансплантацій кісткового мозку, вдвічі - інших складних операцій.

Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 05
Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 06

Читайте також: Японія передала Охматдиту медобладнання на 24,6 млн грн, - МОЗ

Відкриття в 2018 році першого пускового комплексу "Охматдиту" дозволило провести тисячі досліджень на сучасному обладнанні. Близько 100 онкохворих дітей пройшли курс лікування на лінійному прискорювачі, здали кров понад 5 тис. донорів.

Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу Охматдиту 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130083
 
   
 Топ коментарі
 
Скільки вже можна піаритись на тому Охматдиті? Чому досі дітей возять в Ізраїль та Німеччину для лікування? Коли українські фахівці будуть робити складні операції щоб не вивозити валюту в інші країни?
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Охмадыт железная отмазка для распила миллиардов
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Аггга, вся Країна-Україна скидувалася на Охмадет при Ющері...Хто скиздив?!
Зараз , хто відмовив Народу Неньки від доступу
до відомчих лікарень , як Феофанія, наприклад??
🤑
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Скільки вже можна піаритись на тому Охматдиті? Чому досі дітей возять в Ізраїль та Німеччину для лікування? Коли українські фахівці будуть робити складні операції щоб не вивозити валюту в інші країни?
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Аггга, вся Країна-Україна скидувалася на Охмадет при Ющері...Хто скиздив?!
Зараз , хто відмовив Народу Неньки від доступу
до відомчих лікарень , як Феофанія, наприклад??
🤑
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Охмадыт железная отмазка для распила миллиардов
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ну вот - времы юли и ющенко вернулось - кто больше делает для народа Украины - президент или премьер - качели - они друг другу доказывают - а мы не чего не получаем - вывод - зеленский такой же плохой менеджер как и Ющенко - факт
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Ну не совсем так. В отличие от времен Ющенко/Тимошенко многое делалось и делается. Гройсман проверил ход работ по строительству второй очереди лечебно-диагностического корпуса Охматдета - Цензор.НЕТ 4840 И если каждую позитивную новость воспринимать как противостояние - это точно до добра не доведет.
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Зе всего 10 дней Президент,поговорим через 90.А пока в спам,девушка нехорошего поведения. Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту" - Цензор.НЕТ 5259 Гройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту" - Цензор.НЕТ 3267
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Здание страшное, безвкусица. Ну и еще не пойму как нормы разрешают впритык такие громадины строить. Вдруг пожар, не дай Бог, то если не удастся потушить то сгорит все вместе а не часть и плюс эвакуация всех, а впридачу эвакуация больных сложнее чем здоровых.
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В Китаї такі лікарні за місяць будують , на нари порохогройсмана, довічно з конфіскацією.
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Повылазили на ветку ЗРАДОФИЛЫ пропутинские (((((((
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На четвертой фотке,здание какое то,пугающее,можно было построит с нуля где нибудь на окраине,возле леса и на берегу.На пятой фотографии, в кабинете где стоит аппарат МРТ или какой то другой,на полу лежит линолеум,а что по ДБН или СНиП написано ?! Почему бы не кафельная или керамическая плитка.
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То - спецлінолеум, що покращує якість МРТ-картинок, зроблений по спенцзамовленню на одній з планет Альфи Центавра. Закуплений через Прозорро. Як і шкарпетки по $100 для набушників і рюкзаки авакяна
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После прочтения статьи создалось впечатление, что слон родил мышь. И строится все это ради пиара. Хотя там все работает правильно и детям реально помогают.
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Бедный охматдет...Четвёртую очередь строят,первая уже валится.....Бег по кругу...
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниГройсман перевірив перебіг робіт із будівництва другої черги лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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