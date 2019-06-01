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 Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США. ФОТОрепортаж

Катери ВМС ЗС України типу Island, передані в рамках двостороннього співробітництва між США й Україною, перебувають на завершальній стадії випробувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу командування ВМС України.

Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 01

Зараз робоча група ВМС України разом з іноземними колегами проводить планові швартові, маневрені і швидкісні випробування судна після його дообладнання новітніми системами і механізмами.

Зокрема, 30 травня з бухти Арундле (Балтимор, штат Меріленд) зробив контрольнийх вихід патрульний катер "Слов'янськ" (Р191). Під час походу українські військові разом із представниками ВМС США провели перевірку оновленого обладнання корабля і переконалися в його ефективності.

Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 02

Дивіться також: В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу "Кентавр". ФОТОрепортаж

Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 03
Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 04

Вже 8 червня очікується прибуття українських екіпажів у Балтимор, де почнеться їх практичний і завершальний етап навчання на катерах Р190 - Р191 із подальшим переміщенням в Україну.

Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США 05

Дивіться також: На воду в Києві спустили новий розвідувальний корабель для ВМС: "Це величезний прорив". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130077
 
   
 Топ коментарі
 
Ждем дома и катера и наших пацанов.
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главное кацапам теперь не подарить..
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эхххх.... останки трех николаевских судостроительных заводов смотрят на эти катера как на....
ну, маємо, те що маемо.....((((
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Задок катерів з ДВП чи ДСП зроблено, що вони так зморщилися?
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то сліди від попадань головного калібру лінкора "Ямато"..))
ну, и на том спасибо...)
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Ахаха, отлично сказано. Уровень подкола - "Серафим")
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у военного корабля " задок" носит благородные названия "ют", "корма"... Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США - Цензор.НЕТ 930 а "задок" это... это... стесняюсь сказать...)))) Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США - Цензор.НЕТ 1902

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Я писав конкретно про катер, а не про військовий корабель.
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Вести из-за поребрика: "Мощный взрыв прогремел в субботу на заводе "Кристал" в Дзержинске(Нижегородская обл). По предварительным данным, эпицентр находился в цехе по производству тротила.
Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США - Цензор.НЕТ 4153

- Штаб Навального.
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жаль что этот приход не снесло,было бы им знамением свыше
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Uzer Uzer. На барыгу в США возбуждено уголовное дело.
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Да, мы в курсе, на Беню там до фига всего, одно дело в Делавере уже в суде. Переданные ВМС Украины два катера типа "Island" прошли испытания в США - Цензор.НЕТ 8292
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Ну чтож, повторим. Мы в курсе, шо на Каломойшу заведено дело. Но Зеля ведь папика не выдаст? Да и Израиль своих граждан невыдаёт
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главное кацапам теперь не подарить..
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Ещё раз и неоднократно спрашиваю, у тебя, ну откуда в человеке может быть столько говна?
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были прецеденты..притом не один раз..или я вру..? очки розовые надо хоть иногда снимать..
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Может, хоть при Зе они наконец-то прибудут в Украину.
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Даже не знаю радваться или переживать. Отдадут же опять без боя Рашке ети катера и козломордые будут ржать над нами и говорить всему миру чтобы не давали Украине оружие.
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отдадут и медальки за мужество от свинорылого получат... (
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Зато потом вернут обратно не за 2 года, а немножко быстрей.
Возможно даже с экипажами.
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У вас на рашкє гексогена скоро не будєт, а он всьо, «чєтам у хохлов»...


«12:26Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом
По уточненным данным, в цехе по производству тротила ГосНИИ «Кристалл» прогремели три взрыва. Возможной причиной называют технологические нарушения при производстве взрывчатки.
Ранее сообщалось, что на заводе сохраняется угроза новых взрывов. В Дзержинске создан оперативный штаб.
ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.»
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Ты упускаешь главную деталь. У нас поменялся главнокомандующий ЗСУ, как и президент. А так все ничего.
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Ну с твоего ***** мир не просто ржёт, а по земле катается
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Поменялся президент, деньги на обслуживание резко нашлись? Ну ниче се.
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Деньги на обслуживание нашлись много раньше. Работа уже завершается.
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почему-то к этим немолодым катерам гораздо больше доверия, чем к новым Кентаврам.
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это хоть на корабль похоже не то что те "корыта" которые мародер у себя штамповал на заводе
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А что за техника.? ТТХ и боевые возможности?
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Катера береговой охраны. Боевые возможности гонять браконьеров и цивильных нарушителей границ.
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Довжина:33,53 м
Ширина:6.4 м
Осадка:2 м
Двигуни:дпотужністю 5,280 к.с. (+ 2 дизель-генератори Caterpillar 3304T (135 к.с.) дШвидкість:до 29,5 вуз (54,6 км/год)
Дальністьплавання:5,360 км
Автономність:5 діб.
Екіпаж:16 - 18 осіб в т.ч. 2-3 офіцери
.Озброєння:1 x 25-мм автоматична артилерійська установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster
2 x 12,7-мм кулемети М2НВ
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Убогие на голову рашисты и их 5-я колонна гадят комментариями Украине!Брешут за деньги или просто от злобы ?!Видно такое даже по их паскудным никам!
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Два точно таких же в свое время были переданы Грузии.

Тактико-технічні характеристики:Водотоннажність (в залежності від серії А/В/С) нормальна - 136/138/137 т, повна - 165/155/153 т, довжина 33,53 м (110 футів) сталевий корпус і алюмінієву надбудову.Силова установка: двохвальна дизельна енергетична установка для серій А і В - 2 × Paxman Valenta 16-PR 200-M потужністю 5,280 к.с. (3,940 кВт) та для серії С - 2 × Caterpillar 3516 DITA потужністю 5,596 к.с. (4,17 МВт) + 2 дизель-генератори Caterpillar 3304T (135 к.с.) для всіх серій. Загальна потужність 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз (54,6 км/г).
Через цю та інші модифікації патрульні човни згруповані в A (WPB 1301-WPB 1316), B (WPB 1317-WPB 1337) і C (WPB 1338-WPB 1349) серії[4].Екіпаж складає 16-18 осіб, в тому числі 2-3 офіцери.Автономність: п'ять діб.Катери оснащені РЛС AN/SPS-73, моторним човном RHI.Озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster і двох 12,7-мм кулеметів М2НВ.

Насколько я знаю РЛС останется, а вооружение свое устанавливать будут.
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Хорошо хоть главком не петро, не сдаст с людьми педирации
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А кого бы ты хотел главкомом, любимого *****?
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Поперідній ГК ВМФ України на пропозиції Канади , передати для ЧФУ великий комплект рятувально - водолазного обладнання , видав резолюцію : " Нам не на часі " . Точно так відповіла Вуля натівцям на їх питання щодо подальшого співробітництва : " Не на часі і ми не знаємо що скаже росія " . І стільки часу в нас ще всякий прокацапський непотріб тягтиме Україну в кремлівське стійло ? Га , завулі драні ?
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норм... 30 вузлів... в мене колись автомобіль таку швидкість не набирав...))
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Это те два катера которые Порошенко в Балтиморе принял ещё в 2018 году, или какие-то новые?
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Оба катера - Cushing и Drummond - построены в 1988 году и прослужили почти 30 лет в Береговой охране на Атлантике. После чего были списаны и отправлены на консервацию.
Конец кацапам, со смеху удавятся.
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Так воно і буде , кацапія маючи димоходного Кузю може сміятися зі всього світу .
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Катер не фрегат с корветом,что там так долго изучать и переоборудовать?Они давно должны уже быть на базе ВМС.У нас с боевыми плавсредствами туговато,да и россияки стали беспредельно отжимать имеющиеся.Подымайте скорее"паруса"и попутного ветра домой.
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корма немного калхозная,но на ходовые качества это не влияет - в общем пойдёт)
удачи)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПередані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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