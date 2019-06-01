 Передані ВМС України два катери типу Island пройшли випробування в США. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу командування ВМС України.
Зараз робоча група ВМС України разом з іноземними колегами проводить планові швартові, маневрені і швидкісні випробування судна після його дообладнання новітніми системами і механізмами.
Зокрема, 30 травня з бухти Арундле (Балтимор, штат Меріленд) зробив контрольнийх вихід патрульний катер "Слов'янськ" (Р191). Під час походу українські військові разом із представниками ВМС США провели перевірку оновленого обладнання корабля і переконалися в його ефективності.
Вже 8 червня очікується прибуття українських екіпажів у Балтимор, де почнеться їх практичний і завершальний етап навчання на катерах Р190 - Р191 із подальшим переміщенням в Україну.
ну, маємо, те що маемо.....((((
ну, и на том спасибо...)
- Штаб Навального.
Возможно даже с экипажами.
«12:26Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом
По уточненным данным, в цехе по производству тротила ГосНИИ «Кристалл» прогремели три взрыва. Возможной причиной называют технологические нарушения при производстве взрывчатки.
Ранее сообщалось, что на заводе сохраняется угроза новых взрывов. В Дзержинске создан оперативный штаб.
ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборонного завода имени Свердлова, одного из главных производителей боеприпасов и единственного производителя октогена и гексогена в России.»
Ширина:6.4 м
Осадка:2 м
Двигуни:дпотужністю 5,280 к.с. (+ 2 дизель-генератори Caterpillar 3304T (135 к.с.) дШвидкість:до 29,5 вуз (54,6 км/год)
Дальністьплавання:5,360 км
Автономність:5 діб.
Екіпаж:16 - 18 осіб в т.ч. 2-3 офіцери
.Озброєння:1 x 25-мм автоматична артилерійська установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster
2 x 12,7-мм кулемети М2НВ
Тактико-технічні характеристики:Водотоннажність (в залежності від серії А/В/С) нормальна - 136/138/137 т, повна - 165/155/153 т, довжина 33,53 м (110 футів) сталевий корпус і алюмінієву надбудову.Силова установка: двохвальна дизельна енергетична установка для серій А і В - 2 × Paxman Valenta 16-PR 200-M потужністю 5,280 к.с. (3,940 кВт) та для серії С - 2 × Caterpillar 3516 DITA потужністю 5,596 к.с. (4,17 МВт) + 2 дизель-генератори Caterpillar 3304T (135 к.с.) для всіх серій. Загальна потужність 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз (54,6 км/г).
Через цю та інші модифікації патрульні човни згруповані в A (WPB 1301-WPB 1316), B (WPB 1317-WPB 1337) і C (WPB 1338-WPB 1349) серії[4].Екіпаж складає 16-18 осіб, в тому числі 2-3 офіцери.Автономність: п'ять діб.Катери оснащені РЛС AN/SPS-73, моторним човном RHI.Озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster і двох 12,7-мм кулеметів М2НВ.
Насколько я знаю РЛС останется, а вооружение свое устанавливать будут.
Конец кацапам, со смеху удавятся.
удачи)