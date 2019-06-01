 Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомляє на сторінці у Facebook.
"Президент Володимир Зеленський пообіцяв надати громадянство всім українцям, які повернуться в нашу країну і принесуть нам свій безцінний досвід з-за кордону.
Але не менш важливими для України є люди, яким потрібно надати громадянство насамперед: це іноземці за паспортом, але справжні українці в душі та серці. Це білоруси, молдавани, грузини, росіяни, які п‘ятий рік поспіль віддають свої життя і здоров‘я в боротьбі на незалежність України.
Я направила клопотання до президента про надання громадянства колишньому бійцеві батальйону "Донбас" білорусу Дмитру Палойці, який і сьогодні служить у 24-й бригаді ЗСУ, і бійцеві батальйону "Київська Русь" громадянину Молдови Станіславу Гібадуліну, який нещодавно втратив кінцівку, підірвавшись на міні.
Сподіваюся, що президент задовольнить моє клопотання і Україна отримає нових громадян, які проливають свою кров за нашу землю!" - написала вона.
Президент Петр Порошенко заверил, что воюющие за Украину иностранные граждане смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.
"Те ребята, которые воюют в украинской армии, батальонах, они по упрощенной процедуре.. получат гражданство. Эта процедура определена законом", - подчеркнул глава государства на пресс-конференции в пятницу, 3 июня.
Напомним, 6 октября 2015 года Верховная Рада разрешила иностранцам и лицам без гражданства служить в Вооруженных силах Украины.
Стыдно должно быть депутату не знать элементарных вещей.
В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
https://ofeliyadd.livejournal.com/98598.html?page=18
Ви хоч розумієте що пишете ?
перестань бегать за мной по всем веткам.Лучше сьешь шаурму - ваш совет ?
А сегодня вы вспомнили что шаурма не украинское блюдо ?
И я смотрю вы не только по украинскому на профессора не претендуете, у вас и с русским проблемы.
" Кури передохли , висилайте новий телескоп..."
https://youtu.be/TAhLdCA5zeA
Так , а я думав що ви серйозна людина...
https://youtu.be/XB0JX8Z4wrc Що ви на це скажете , шановний .
Вот мне тоже интересно
Давайте, соевые, запевайте, что это зеленский виноват
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
А потім будемо обурюватись що хтось роздає громадянство українцям.