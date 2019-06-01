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Все про:громадянство (539) добровольці (315) Веселова (4)

 Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Народний депутат України Наталія Веселова просить президента Володимира Зеленського надати громадянство двом іноземцям, які захищають нашу незалежність у війні з Росією на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомляє на сторінці у Facebook.

"Президент Володимир Зеленський пообіцяв надати громадянство всім українцям, які повернуться в нашу країну і принесуть нам свій безцінний досвід з-за кордону.

Але не менш важливими для України є люди, яким потрібно надати громадянство насамперед: це іноземці за паспортом, але справжні українці в душі та серці. Це білоруси, молдавани, грузини, росіяни, які п‘ятий рік поспіль віддають свої життя і здоров‘я в боротьбі на незалежність України.

Читайте також: "Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців", - Білецький

Я направила клопотання до президента про надання громадянства колишньому бійцеві батальйону "Донбас" білорусу Дмитру Палойці, який і сьогодні служить у 24-й бригаді ЗСУ, і бійцеві батальйону "Київська Русь" громадянину Молдови Станіславу Гібадуліну, який нещодавно втратив кінцівку, підірвавшись на міні.

Сподіваюся, що президент задовольнить моє клопотання і Україна отримає нових громадян, які проливають свою кров за нашу землю!" - написала вона.

Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України 01
Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України 02
Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України 03
Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130056
 
   
 Топ коментарі
 
Парни заслужили гражданство Украины, в отличие от многих граждан Украины
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Помню как юра- скотина слил рашке нашего добровольца, вместо того, чтоб ему гражданство дать. 'Случайно'
Давайте, соевые, запевайте, что это зеленский виноват
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100 процентов, я думаю даст. Только ИДИОТ может не дать, а не дал, время было. Да, да, попередник мог дать.
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Парни заслужили гражданство Украины, в отличие от многих граждан Украины
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а порошенко только брехал, что даст гражданство таким гражданам, причем лгал публично, на все Украину, как обычно пафосно в своем стиле. Нардеп Веселова просит Зеленского дать гражданство белорусу Палойке и молдаванину Гибадулину, воюющим за независимость Украины - Цензор.НЕТ 4068 Но до сих пор там этих людям и не дал его.

Президент Петр Порошенко заверил, что воюющие за Украину иностранные граждане смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре.
"Те ребята, которые воюют в украинской армии, батальонах, они по упрощенной процедуре.. получат гражданство. Эта процедура определена законом", - подчеркнул глава государства на пресс-конференции в пятницу, 3 июня.
Напомним, 6 октября 2015 года Верховная Рада разрешила иностранцам и лицам без гражданства служить в Вооруженных силах Украины.
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Гражданство дали всем, кто подал на него и уже давно. Это не делается депутатским обращением, есть процедура и ее надо придерживаться. https://112.ua/ato/minoborony-vse-voevavshie-v-sostave-vsu-inostrancy-poluchili-ukrainskoe-grazhdanstvo-258759.html
Стыдно должно быть депутату не знать элементарных вещей.
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Путін з Лавровим були категорично проти добробатів і проти добровольців з іших країн , тому дон Педро тільки молов язиком , але реально нічого не робив . Є така тупа тактика , і за таким же сценарієм у нас багато років розвиваються відносини з НАТО . Москва проти ,тому що національні добробати то кінець для імперії , початок її загибелі . Доншоколад замість того щоб з добробатів сформувати гвардію їх просто розсіяв пересадивши по тюрмах .
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Просто инфа

В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
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ешь национальный продукт. ШАУРМА=НЕ УКРАИНСКОЕ БЛЮДО

Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України - Цензор.НЕТ 4917
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вчера вы именно шаурму предлагали … сегодня вареники . А вы как и шаурма , то же не украинская .
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Софія чи Марія , що ви прочитали в вашій зсилці про підставу генштаба чи Садового, чи Семенченко ?
Ви хоч розумієте що пишете ?
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Ей все равно что писать . Ей интересен сам процесс , смысл не главное для нее.
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Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України - Цензор.НЕТ 1507 Sophia-Maria Duglass

перестань бегать за мной по всем веткам.Лучше сьешь шаурму - ваш совет ?
А сегодня вы вспомнили что шаурма не украинское блюдо ?
И я смотрю вы не только по украинскому на профессора не претендуете, у вас и с русским проблемы.
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шаурму едят все зебилы.а вареники едят украинцы
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а такое чудо безграмотное без Родины и Флага что ест ?
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А ТЫ ССЫЛКУ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ НЕ СПОСОБЕН

Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України - Цензор.НЕТ 9701
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Дивіться , шановна Софія чи Марія, ваш пост : "просто инфа" і подальші перемовини і статті - це гранично різні речі . Тому і запитав вас про що захищаєте Гелетея та й увесь Геншаб , які наробили помилок в 14 році під Іловайськом ?
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Вы прочли всю статью до конца?При чем тут ГЕЛЕТЕЙ?Вопрос в надежости Семенченко
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Зрозумів . Ви зараз ,як у свій час юморист Райкін , запускаєте дурочку...
" Кури передохли , висилайте новий телескоп..."

https://youtu.be/TAhLdCA5zeA
Так , а я думав що ви серйозна людина...
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Вы статью 2014 года прочесть не можете7 или БЕНЮ С РИНАТОМ решили защитить
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Щось , ця пані Наталя Веселова ,почала не своїми справами займатись . Дуже дивно , як людина змінила свої вподобання . Особливо після розмови зі Скрипіним...
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Дана тема з подачі пані Наталі , навіть дуже вірна. Але вона вигороджувала представників "колишніх" , та не признавала загарбницької війни починаючи з окупації Криму. Ось так...
https://youtu.be/XB0JX8Z4wrc Що ви на це скажете , шановний .
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Москальським хокеїстам і лижникам без петань дають громадянство, чому ВОЇНАМ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ громадянство не дають?!
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Но не менее важны для Украины люди, которым нужно предоставить гражданство в первую очередь: это иностранцы по паспорту, но настоящие украинцы в душе и сердце. Это россияне, белорусы, молдаване, грузины, которые ПЯТЫЙ год подряд отдают свою жизнь и здоровье в борьбе на независимость Украины. Источник: https://censor.net.ua/p3130056

Вот мне тоже интересно
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А Парашенко за 5 лет так и не дал им гражданства? Зато выдавать ФСБшникам наших добровольцев он впереди всех. Интересно что ему за ето Ху*ло в благодарность предложил
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Помню как юра- скотина слил рашке нашего добровольца, вместо того, чтоб ему гражданство дать. 'Случайно'
Давайте, соевые, запевайте, что это зеленский виноват
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Очень правильное высказывание. Не может президент Украины, генеральный прокурор и СБУ с врагом сотрудничать. А тем более кого-то выдавать *********
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Я тоже помню,и не могу забыть этого.Отдать человека,который защищал нас от москалей,москалям!!! Это абсолютно моральный,физический ДЕГЕНЕРАТ,ВАТНИК И ПРЕДАТЕЛЬ !!!АЛКОГОЛИК -ЮРИК!!!
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Это будет правильно. А то Педро всякой швали гражданство раздавал, а иностранцам воевавшим в АТО за Украину отказывал.
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Громадянство то можна дати, але ... нехай хлопці спочатку запишуть гнівне відеозвернення про те що "барига і мародер" розікрав всю армію під чисту і його, і його подільників терміново потрібно посадити на вічно, щоб не заважав "команді" зе деукраїнізувати Україну
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Такие вещи должны делаться атовматичкски. Защищал Украину - получи гражданство.
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Вова дасть, незабариться, на відміну від шоколадного бариги.
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Хренасе, ребятам за пять лет не смогли гражданства дать. В то время как мародер раздавал его направо и налево разньім барьігам. Вот его настоящее отношение. Плевать ему на Украину и ее героев.
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зато хлопотал перед хамом за украинское гражданство для православной суки..
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В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
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А нині йде якась "війна за незалежність України"?.................
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З якого дива?
А потім будемо обурюватись що хтось роздає громадянство українцям.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоНардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України. ФОТО+ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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