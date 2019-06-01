 Нардеп Веселова просить Зеленського надати громадянство білорусу Палойці та молдаванину Гібадуліну, які воюють за незалежність України. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомляє на сторінці у Facebook.

"Президент Володимир Зеленський пообіцяв надати громадянство всім українцям, які повернуться в нашу країну і принесуть нам свій безцінний досвід з-за кордону.

Але не менш важливими для України є люди, яким потрібно надати громадянство насамперед: це іноземці за паспортом, але справжні українці в душі та серці. Це білоруси, молдавани, грузини, росіяни, які п‘ятий рік поспіль віддають свої життя і здоров‘я в боротьбі на незалежність України.

Читайте також: "Президентське рішення Зеленського про присвоєння громадянства не поширилось на іноземних добровольців", - Білецький

Я направила клопотання до президента про надання громадянства колишньому бійцеві батальйону "Донбас" білорусу Дмитру Палойці, який і сьогодні служить у 24-й бригаді ЗСУ, і бійцеві батальйону "Київська Русь" громадянину Молдови Станіславу Гібадуліну, який нещодавно втратив кінцівку, підірвавшись на міні.

Сподіваюся, що президент задовольнить моє клопотання і Україна отримає нових громадян, які проливають свою кров за нашу землю!" - написала вона.







