 Жадан виступив на підтримку волонтерського намету в Харкові. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"У Харкові, я знаю, люблять рок-музику, і я радий, що люди нас чекали, тепло зустріли. Взагалі Харків - особливе місто. Приїжджаючи сюди, ми завжди сподіваємося на краще, і сьогодні ми це відчули: слоган "Все для перемоги!" нас об'єднав", - зазначив Жадан.
У концерті, окрім рок-групи "Жадан і собаки", також взяли участь українські колективи "Папа Карло" і Alcohol Ukulele.
За словами ведучої концерту, засновниці проекту "Мистецькі вівторки", який діє в Харкові, Марко Терен, організатори розраховували зібрати на площі півтисячі людей, але прийшло набагато більше глядачів.
"Є два приводи для концерту: суд відмовив представникам Харківської міськради в обмеженні протесту на площі Свободи, тому намет стоятиме, і це треба відзначити. До того ж, музика - кращий засіб для об'єднання людей, яке сьогодні дуже необхідно, щоб відстоювати свої права і боротися з сепаратизмом", - наголосила Марко Терен.
Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові з часу Революції гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.
8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явилося розпорядження про знесення.
Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.
13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники пішли геть.
18 травня суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету.
20 квітня невідомі підпалили намет. Ніхто не постраждав. Вогонь знищив близько 30% його фасаду, але металеві конструкції залишилися цілі.
Цього ж дня Харківська міськрада програла в суді апеляцію, судді дозволили залишити намет в центрі міста.
рівень інтелекту часто нівелюється відсутністю принципів та моралі..
Я знав священика, який був у полоні.
Шрам на скроні. Збиті чорні долоні.
Телефонні розмови з донецькими операми.
Трофейний опель із польськими номерами.
І ось він мені говорив: інститут церкви
поєднує мовби нас усіх подібно до цегли,
випалює нас у вогні, скріплює нас для грунтовки,
хоча все це втрачає сенс уже під час артпідготовки.
Ще він говорив: спитай мене про Воскресіння,
я відповім - щоби воскреснути, потрібне везіння.
Праведникам якраз не щастить в основній їхній масі...
а я люблю говорити про ворогів у минулому часі.
Спитай мене про Прощення, я маю що відповісти:
Прощення передбачає, що частина мирян - атеїсти.
Я принесу... колись... своїм ворогам на могили квіти.
Кара господня настигне всіх. Вам, атеїстам, не зрозуміти.
Війна мене навчила не говорити про втрати.
З живими краще. Живих, принаймні, можна порятувати.
В живих є те, що не дає їм лягти в траншею.
Здається ви, атеїсти, називаєте це Душею.
Я думаю іноді, чи зрозуміють нас наші діти.
Серце моє легке і обійми мої розпростерті.
Моєї любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити.
Піду, до речі, нагадаю їм, що їх чекає по смерті.
С. Жадан
пусть еще в поддержку танкового завода малышева выступит,
а также полигона широкий лан,
а также..... всего...
певец защищает танковый завод - можно флешмоб проводить -
4 завода - 4 певца киев-львов-харьклв-житомир-...
....адновременно...
со стримом в инете.
хм-хм....
выглядит неправдоподобно.
ползти на коленях по снегу - били по головам палками
местная харьковская титушня кернеса-добкина.
палатка то память,
не будет палатки - снова заставят ползти по снегу
за 5 лет ничего не сдвинулось.
кернесы-добкины на месте.
а, ну еще 144 рехвормы
и сэканомили 30 евров на визу.