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Все про:концерт (112) Харків (1354) Жадан (36) волонтери (485)

 Жадан виступив на підтримку волонтерського намету в Харкові. ФОТОрепортаж

Поет, письменник і рок-музикант Сергій Жадан дав у Харкові концерт просто неба на підтримку волонтерського намету "Все для перемоги!", який влада хоче прибрати з центру міста.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"У Харкові, я знаю, люблять рок-музику, і я радий, що люди нас чекали, тепло зустріли. Взагалі Харків - особливе місто. Приїжджаючи сюди, ми завжди сподіваємося на краще, і сьогодні ми це відчули: слоган "Все для перемоги!" нас об'єднав", - зазначив Жадан.

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У концерті, окрім рок-групи "Жадан і собаки", також взяли участь українські колективи "Папа Карло" і Alcohol Ukulele.

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За словами ведучої концерту, засновниці проекту "Мистецькі вівторки", який діє в Харкові, Марко Терен, організатори розраховували зібрати на площі півтисячі людей, але прийшло набагато більше глядачів.

"Є два приводи для концерту: суд відмовив представникам Харківської міськради в обмеженні протесту на площі Свободи, тому намет стоятиме, і це треба відзначити. До того ж, музика - кращий засіб для об'єднання людей, яке сьогодні дуже необхідно, щоб відстоювати свої права і боротися з сепаратизмом", - наголосила Марко Терен.

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Жадан виступив на підтримку волонтерського намету в Харкові 07
Жадан виступив на підтримку волонтерського намету в Харкові 08

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові з часу Революції гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явилося розпорядження про знесення.

Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники пішли геть.

18 травня суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету.

20 квітня невідомі підпалили намет. Ніхто не постраждав. Вогонь знищив близько 30% його фасаду, але металеві конструкції залишилися цілі.

Цього ж дня Харківська міськрада програла в суді апеляцію, судді дозволили залишити намет в центрі міста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129980
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Україні!!! Героям слава!!!
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Як на мене, кщо хто з людей мистецтва/шоу-бізу і має бути в політиці, то це такі як Жадан і Забужко, а не Зеленський і Полякова...
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Нужно не только слава кричать,а гнать Кернеса из харьковской власти.Ему Пэдря помог уйти от тюрьмы, так теперь пусть Зеля его садит, а то он творит что хочет против Украины.
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Нужно не только слава кричать,а гнать Кернеса из харьковской власти.Ему Пэдря помог уйти от тюрьмы, так теперь пусть Зеля его садит, а то он творит что хочет против Украины.
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Треба вивчати українську МОВУ і Історію України. З Володимиром Великим і Данилом Галицьким, Князем Острозським і Богданом Хмельницьким, Мазепою і Котляревським...Піддубним і Кістяківським, Скоропадським і Петлюрою, Кожедубом і Бандерою, Корольовим і Сікорським....
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Як на мене, кщо хто з людей мистецтва/шоу-бізу і має бути в політиці, то це такі як Жадан і Забужко, а не Зеленський і Полякова...
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Забужко..? Це та мадама, що своїми противсіховськими вересками допомагала хаму стати презом, а на останніх виборах до блиску вилизувала дупу пепі..?
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От якраз Забужко цієї весни швидше діяла по принципу "аби не Зе". Хоча тут мова не політичні вподобання, а про рівень інтелекту...
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а у 2010-му "аби не люля"..
рівень інтелекту часто нівелюється відсутністю принципів та моралі..
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Ну так а чего этот Жадан сидит и не идет в политику? И Забужко так же.Хотят, чтобы за них кто-то хорошее делал? Не бывает так.Пусть идут в партию Вакарчука.
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Жадан колись казав, що він більше толку принесе країні, їздячи в АТО регулярно і будучи волонтером. Він серйозні суми на АТО віддавав.
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Я его уважаю, но на самом деле он больше даст Украине будучи во власти.Это очевидно.
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Вы понимаете, Жадан и Забужко непопулярны среди широких народных масс. Они не пишут сценариев для Сватов, не называют Украину порноактрисой. Их тексты слишком заумные для простого народа. А голосом народа, как известно, говорит бог. Так что мы обречены на Полякову и Зеленского.
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Тоді лишається один вихід - Митця в президенти)))) Тексти Леся популярні і серед люмпену, і серед інтелігенції!))))
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Оно, конечно, да. Но Сваты и Слуга урода все-таки популярнее.
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Такой себе авторитет... Но поступок правильный.
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***
Я знав священика, який був у полоні.
Шрам на скроні. Збиті чорні долоні.
Телефонні розмови з донецькими операми.
Трофейний опель із польськими номерами.
І ось він мені говорив: інститут церкви
поєднує мовби нас усіх подібно до цегли,
випалює нас у вогні, скріплює нас для грунтовки,
хоча все це втрачає сенс уже під час артпідготовки.
Ще він говорив: спитай мене про Воскресіння,
я відповім - щоби воскреснути, потрібне везіння.
Праведникам якраз не щастить в основній їхній масі...
а я люблю говорити про ворогів у минулому часі.
Спитай мене про Прощення, я маю що відповісти:
Прощення передбачає, що частина мирян - атеїсти.
Я принесу... колись... своїм ворогам на могили квіти.
Кара господня настигне всіх. Вам, атеїстам, не зрозуміти.
Війна мене навчила не говорити про втрати.
З живими краще. Живих, принаймні, можна порятувати.
В живих є те, що не дає їм лягти в траншею.
Здається ви, атеїсти, називаєте це Душею.
Я думаю іноді, чи зрозуміють нас наші діти.
Серце моє легке і обійми мої розпростерті.
Моєї любові стане на всіх, навіть на тих, хто хотів мене вбити.
Піду, до речі, нагадаю їм, що їх чекає по смерті.
С. Жадан
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Жадан выступил в поддержку волонтерской палатки



пусть еще в поддержку танкового завода малышева выступит,
а также полигона широкий лан,
а также..... всего...

певец защищает танковый завод - можно флешмоб проводить -
4 завода - 4 певца киев-львов-харьклв-житомир-...

....адновременно...

со стримом в инете.
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харьковский музыкант победил харьковского кернеса???

хм-хм....
выглядит неправдоподобно.
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В чем проблема? Волонтеры уже давно должны иметь нормальное помещение, что бы туда могли приходить и желающие помочь и нуждающиеся в помощи. И стенды с военными фотографиями можно поставить на большинстве выходов из метро, а палатка - это было актуально в 2014 году, сейчас туда никто не ходит.
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"ІНТЕРНАТ" його читав . Цікава книжка . Ну і "ВОРОШИЛОВГРАД" - непогана . Надіюсь , з "Дикого поля" не виріжуть 70% , як це зробили з "Червоним", Кокотюхи .
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Оце проблема у народу - палатка. Що це за маячня?
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по той площади патриотов весной заставляли
ползти на коленях по снегу - били по головам палками
местная харьковская титушня кернеса-добкина.

палатка то память,
не будет палатки - снова заставят ползти по снегу

за 5 лет ничего не сдвинулось.
кернесы-добкины на месте.

а, ну еще 144 рехвормы

и сэканомили 30 евров на визу.
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Кобзон , Ребе , Українська залізниця - красава 👍😁
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЖадан виступив на підтримку волонтерського намету в Харкові. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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