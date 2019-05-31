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 Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в смт Краматорськ, спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Донецького гарнізону здійснюють досудове розслідування за фактами збуту наркотичної речовини співробітником регіонального органу Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

"За попередньою інформацією, працівник одного з підрозділів СБУ, що дислокується в Донецькій області, залучивши до своєї противоправної діяльності цивільну особу, неодноразово постачав наркотичний засіб наркозалежним місцевим мешканцям. У межах розпочатого кримінального провадження слідчі теруправління ДБР задокументували факти продажу речовини рослинного походження зеленого кольору. За висновком експертизи, речовина, яку продавав правоохоронець, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. 30 травня 2019 року під час спроби збуту чергової партії наркотиків правоохоронця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. У разі доведення провини співробітника СБУ йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ з колегами зі спецслужб Франції і Польщі накрила міжнародне наркоугруповання, яке переправило в Україну 150 тис. таблеток на 40 млн грн. ФОТОрепортаж

Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР 01
Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР 02
Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129929
 
   
 Топ коментарі
 
україна потребує очищення від рошеновських кадрів. попереду дуже тяжка робота
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это того который зеленский назначил?
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Да, пэдрячье СБУ -это беда, занимались преступлениями, а не безопасностью страны.
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україна потребує очищення від рошеновських кадрів. попереду дуже тяжка робота
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это того который зеленский назначил?
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При Офшоренко? Він так керував, що Зеленський міг при ньому призначати? То виходить Порошенко - маріонетка Зеленського.
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Да, пэдрячье СБУ -это беда, занимались преступлениями, а не безопасностью страны.
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При чём здесь Петя , чекисты всегда торговали дурю ! А сейчас так в полный рост !
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Неправда, розничную торговлю наркотой всегда крышевали мусора.
Избушники кормятся с уровней повыше и с населением не работают.
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Сотрудники СБУ тоже люди, и ничего человеческого им не чуждо. Зеленскому же вот можно кокс нюхать
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Вот, я постоянно тут щиколадной кодле говорю, что именно трехбуквенные крышуют наркоту, шльондр, игорные притоны и краденные машины, а они такие мне - та ты шо, там самые самые прохви, лично отобранные пецекрысом. Однако, практика постоянно показывает обратное!
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Зебобе это а пейсбухе напиши. Или он тебя уже заБАнил?
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Щиколадные не могут понять, как Фейсбук работает? Да, с вашими куцыми можжечками в Фейсбуке делать нечего.
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Срать я хотел на то как работает пейсбух и скорость бега Зебобы по пенькам меня то же мало интересует. Я спрашиваю тебя, ты ему уже успел пожаловаться на свою поруганную порохоботами честь?
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Щикаладное, вот из за твоей в том числе тупости, агрессивности и неумения пользоваться современными средствами коммуникации ваше пецякрыса и проиграла.
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Я уже понял, что у тебя проблема с усвоением информации. Однако я задам тот же вопрос третий раз, может так в повторениях сработает. Ты уже написал Зебобе о своих проблемах с растаможкой и порохоботами? Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР - Цензор.НЕТ 7440
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Арсену уже стало мало наркоаптек ?! 😵
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Канкабис особо опасен? Смешно, видимо в США и многих странах ЕС где он разрешен об этом не в курсе. Ну и улов на фото - 140 грн на фоне обшарпаной стены его дома как бы намекают что Пабло Эскобар из этого б/у шника так себе..
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Вот так же они и все наши секреты ФСБ продадут за стакан семечек!
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Не, я все понимаю, но чтобы "конторский" травой торговал? Может прапора водилу изловили, или кого то из отделения охраны.
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Контора, как раз не гнушается ничем, даже паленкой торговать, они хуже бывших гаишников.
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***** ну как не полицай , то сбушник! Во "кадры" у нас правоохринетельные!))))
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На фото тетенька в тапках на босу ногу. Видно кому то мешала делать бизнес, вот и подкинули наркоту .
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А з якого часу в СБУ цигани почали працювати? Чи з того часу, як СБУ почала наркотргівлю кришувати....
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Учитывая, что только в Крыму 2000 сотрудников СБУ перешли на сторону врага,
там нужна сплошная люстрация.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПід час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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