 Під час спроби збуту партії наркотиків затримано співробітника СБУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

"За попередньою інформацією, працівник одного з підрозділів СБУ, що дислокується в Донецькій області, залучивши до своєї противоправної діяльності цивільну особу, неодноразово постачав наркотичний засіб наркозалежним місцевим мешканцям. У межах розпочатого кримінального провадження слідчі теруправління ДБР задокументували факти продажу речовини рослинного походження зеленого кольору. За висновком експертизи, речовина, яку продавав правоохоронець, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. 30 травня 2019 року під час спроби збуту чергової партії наркотиків правоохоронця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. У разі доведення провини співробітника СБУ йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років із конфіскацією майна

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