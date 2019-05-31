EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  5757  84
Все про:Друга світова війна (104) історія (621) НКВС (19) розстріл (78) Рівненщина (425)

 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову. ФОТОрепортаж

На території колишньої тюрми у місті Дубно Рівненської області знайшли 19 людських останків. Йдеться про поховання понад 400 в’язнів, які були, згідно з архівними документами і свідченнями людей, жорстоко вбиті НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ) наприкінці червня 1941 року, перед приходом у місто німецьких військ. Пошуково-меморіальний центр "​Доля"​ продовжує роботи на місці злочину тоталітарного режиму. Увага, новина містить кадри насильства і не рекомендована до перегляду дітям, людям зі слабкою психікою і вагітним.

Неподалік від тюремної стіни в одній з виритих ям пошукова група знайшла 19 людських останків. Серед них: три жінки, решта - чоловіки. У чотирьох осіб видно кульові поранення в голову, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За попередніми оцінками експертів, у жертв цілились не впритул. Під час розкопок виявлені речі в’язнів Дубенської тюрми – чоботи, гребінець, ґудзики. Розташування людських останків акуратне, що свідчить про те, що їх не кидали поспіхом і хаотично в ями, говорить Радіо Свобода антрополог Інституту археології Національної академії наук Ольга Мінейко.

19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову 01

Людські останки, які виявили, були із зігнутими руками і ногами.

"Людські останки, які ми виявили, із зігнутими руками і ногами, що свідчить про термін здійснення поховання до 3 днів після розстрілу. Після досліджень ми зможемо дізнатись, як харчувались в’язні, якого зросту були, якої тілобудови, чим займалися до ув’язнення, по кістках можемо встановити до якої етнічності належала та чи інша людина. Оскільки певним групам були притаманні особливі антропологічні ознаки. На цій території жили українці, поляки, євреї, було і населення німецького походження", – каже антрополог Ольга Мінейко.

Читайте також: Прокуратура Росії таємно реабілітувала десятки співробітників НКВС

19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову 02

Сліди від кулі на жертві

Згідно з архівними документами і фотографіями від червня 1941 року, дослідженнями місцевих краєзнавців, зібраними ними свідченнями очевидців, ям, в які поховали вбитих в’язнів Дубенської тюрми, було щонайменше дві.

"Судячи з архівних документів, які є в нас, найціннішими є фотографії, зроблені німецькими солдатами, які прийшли сюди і проводили захоронення цих розстріляних в’язнів, видно, що були захоронення у двох ямах, такої ж довжини, як ми знайшли. Відстань між ямами невелика, тому доведеться ще продовжувати пошуки", – розповів учасник пошукової групи центру "Доля" Володимир Харчук.

19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову 03

Пошукові роботи на місці масового поховання

19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову 04

Поховання останків 30 червня 1941 р.

19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову 05

Жінки шукають рідних у в'язниці в Дубні в кінці червня 1941 року

В архівному документі від 1 липня 1941 року "Інформація окремого управління таємної військової поліції при 48-му армійському корпусі Вермахту про розстріл органами НКВС в’язнів тюрми у місті Дубно" мовиться про розстріл комісарів НКВС і партійних функціонерів, а також про те, що органи НКВС розстріляли 400 етнічних німців і українців у Дубенській тюрмі.

Німецький підрозділ прибув у Дубно 26 червня 1941 року. За допомогою свідчень місцевих жителів з'ясували, що тоді за дорученням комісара НКВС Винокура в Дубенській тюрмі розстріляли близько 400 політв’язнів. 27 червня 1941 року, зайшовши на територію в’язниці, німецькі офіцери і солдати побачили там місцевих жителів, які шукали своїх рідних, вивозили їхні понівечені тіла. Скрізь були вбиті і проткнуті тіла чоловіків, жінок, юних дівчат, тюремна підлога була в крові. Згідно з документами і спогадами жителів, у тюрмі енкаведисти жорстоко катували людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі влада знесла 70 хрестів, встановлених на згадку про жертви сталінських репресій. ФОТОрепортаж

На тюремному подвір’ї, неподалік від західної стіни, вирили ями до двох метрів шириною і понад метр глибиною, куди й захоронили 30 червня 1941 року тіла вбитих в’язнів, розповідають фахівці. І це, за словами керівника меморіально-пошукового центру "Доля", історика Святослава Шеремети, були політичні в’язні. І у всіх тюрмах НКВС, каже він, діяли за одним сценарієм – вбивство.

19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову 06
19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову 07

Досліджено одну з ям, де поховані людські останки

Скільки людей було поховано в ямах колишнього тюремного двору, стане відомо після проведення пошукових робіт, які почалися в березні цього року. На сьогодні невідомі національності жертв. Згідно з документами і спогадами, це були українці та етнічні німці.

Місцеві краєзнавці про жорстокість у колишній Дубенській тюрмі НКВС говорять десятиліттями. 9 років тому в Дубенській міській раді створили комісію з питань розсекречення подій минулого. Однак, за словами міського голови Дубна Василя Антонюка, все обмежилось лише розмовами.

"Ми хотіли мати доступ до архівних документів, щоб знати, хто там перебував під час розстрілів. Було табу на цю тему. Ми звернулись до пошукового центру у Львові і розпочали роботи, побачили, що там набагато складніша ситуація. Ця територія – це суцільний цвинтар, коли ми зайшли у підвали тюрми, то там вм'ятини від куль на стінах і засохлі рівчаки зі слідами крові", – говорить міський голова Дубна.

Пошукові роботи тривають.

На місці віднайдених останків людей побувала поліція Дубна. Міська влада просить відкрити кримінальне провадження, а це дасть можливість провести судово-медичну експертизу.

Мерія Дубна планує на місці злочину збудувати меморіальний комплекс пам’яті жертв тоталітарного режиму.

22-23 червня 1941 року масові розстріли політичних в’язнів у тюрмах НКВС розпочались на теренах Західної України, потім по всій Україні. За інформацією Українського інституту національної пам’яті, протягом двох тижнів, перед наступом німецьких військ, радянська влада вбила близько 22 тисячі людей, яких переслідувала за національну свідомість і політичні переконання. Енкаведисти розстрілювали політичних в’язнів просто у камерах. Для виконання злочину, за даними УІНП, була видана директива народного комісара Держбезпеки СРСР Меркулова № 2445-М від 23 червня 1941 року, згідно з якою складались списки людей, які перебували у в’язницях на теренах Західної України, яких мали розстріляти у зв’язку з початком війни з Німеччиною, розстрілювали навіть тих, які не були у списках і щодо яких навіть не почалось слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129921
 
   
 Топ коментарі
 
Напоминание о сущности кацапов и узкого мира
 показати весь коментар
 
Така вона "дружба с расієй" таварісч Шефір
 показати весь коментар
 
УПА стріляли тих хто творив те що на фото.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Напоминание о сущности кацапов и узкого мира
 показати весь коментар
 
 
а дававайте почнем садити старіків НКВидстів як в фашискій германії?
чи слабо, а 73 % ?
 показати весь коментар
 
 
Ти і справді готовий такі речі робити на слабо, чи ти просто звичайний провокатор?
 показати весь коментар
 
 
які такі речі?
провокація в чому?
коли людину сажають в тюрму за вбивство - це провокація?
 показати весь коментар
 
 
По перше навіть починати слідство зараз, через стільки років, це дурниця. Вже не знайти нікого, ні свідків, ні злочинців. І це нічого доброго не дасть суспільству зараз.
 показати весь коментар
 
фашискій германії?\\\\\\\\\\

Совков только забыли спросить. Не, как в нацистской Италии.
 показати весь коментар
 
Генмания нацистская была, 23% пороховата даже историю не знает
 показати весь коментар
 
боже інтелектуал
тебе не зацікавила манера написання?)
нє не поняв?
ну 73% то вже діагноз...

зато рот відкриваєш ок- поїдеш з ЗЕ за кредитами?
 показати весь коментар
 
Така вона "дружба с расієй" таварісч Шефір
 показати весь коментар
 
 
просто "рускамирцы" немножко амбициозны, но ведь можно договориться..
 показати весь коментар
 
 
ассоциативный ряд у тебя конечно похож на Путина. на его кличку.
 показати весь коментар
 
что фашисты, что коммунисты одного уровня нелюди.
 показати весь коментар
 
 
Гитлеровцы были не совсем фашисты, они были национал-социалисты. Но в союзе социалистических республик посчитали не кошерным название "социалисты", т.е. "родственнички", поэтому их стали называть фашистами.
 показати весь коментар
 
УПА стріляли тих хто творив те що на фото.
 показати весь коментар
 
 
Коллеги Путлера постарались. И царскую семью его коллеги грохнули. А е*анутая Поклонская мироточит и на ***** и на Николая Второго.
 показати весь коментар
 
 
По своїй ненаситній кровожерливості до власного народу , "большєвікі" сталіна неперевершені- навіть "червоним кхмерам" пол пота далеко до катів з чк-гпу-нквд ..
 показати весь коментар
 
 
Это да, НКВД убивал всех подряд, а "красные кхмеры" свои 25%...
 показати весь коментар
 
 
Надо било договаріваться со Сталіним. Он что, маньяк? Єму что, стрєлять нравілось? Ето просто кому-то било вигодно! Єслі би убралі того, кто на етіх расстрєлах зарабативаєт, то расстрєли би закончілісь.
 показати весь коментар
 
 
Кацапський фашизм. Такі ж звірства були і нас у Львові у в'язниці на Лонського. Коли львів'ян запитують чому ми не святкуємо 9 травня, я завжди відповідаю - йдуть у музей на Лонського і там отримаєте відповідь. Після звірств "визволителів" які відступаючи наприкінці червня 1941 зі Львова безжально знищили тисячі невинних, вся любов до советської влади пропала.
 показати весь коментар
 
 
Мусоліні пишуть, стратив аж 6. не мільйонів.
Який в біса фошизм бл.????
 показати весь коментар
 
Повторю свой пост. Гитлеровцы были не совсем фашисты, они были национал-социалисты. Но в союзе социалистических республик посчитали не кошерным название "социалисты", т.е. "наши социалистические родственнички", поэтому их стали называть фашистами.
 показати весь коментар
 
дооо? да неужели? Именно поэтому все кто юзает совковые штампы - либо совки, либо ..... не совсем умные
 показати весь коментар
 
Даже более точно, правящая партия в Германии называлась Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, т.е. не только социалистическая, но еще и рабочая. Партия рабочего класса, так сказать!
 показати весь коментар
 
 
Это была обычная практика. Расстрелянных в лукьяновской тюрьме немцы откопали и пригласили киевлян посмотреть на них. Чтоб убедительно было.
 показати весь коментар
 
 
Я уже слышал о подобном, когда приглашали на место расстрела, но подробностей не помню...
 показати весь коментар
 
подробностей я и сам не знаю. мама рассказывала буквально двумя словами. при комуняках эти разговоры считались опасными, поэтому старшие до перестройки не рассказывали мне ничего.
 показати весь коментар
 
 
Немцы вроде норм. относились к мирным, так какого хрена мирные воевали на стороне Сралина тогда? По крайней мере таких ужасов шо творили красножопые - не было. Мы заслужили нынешнюю ситуацию.
 показати весь коментар
 
немцы были относительно лояльны пока не почувствовали, что им хана. ужасов с их стороны хватало тоже. ещё важный момент: скотство сильно зависело от человека. из рассказов отца меня поразил такой момент: немцы не воровали (не отбирали) яблоки, а меняли их у мальчишек на сигареты. можно себе представить, чтоб кацапы поступали так?!
ну насчёт войны за сралина... дык никто особо не спрашивал, чего ты там хочешь.
 показати весь коментар
 
 
Ну так надо было создавать партизан против красных скотов.
тов. Геббельс походу зря свой шнапс пил, раз так обосрался.
А вот вопрос - че Гитлер не гнал европейцев бить красножопых, как Сралин наших и прочие завоеванные народы? Оттого что цивилизованны(й)е, или что?
 показати весь коментар
 
партизаны были - бандеровцы назывались. и держались они чуть ли не до 60-х. прям как Сонода в филиппинских джунглях.

воевали европейцы за гитлера, но просто сейчас об этом не модно вспоминать
больше всего в вермахте служило французов - то ли лям, то ли полтора
и - да! - цивилизованней: его генералы не любили трупами заваливать. поэтому тупо на убой не гнали. неэффективно это. гуманизм по принципу "зря сирот не обижай - береги патроны"
 показати весь коментар
 
Дивизия Шарлемань это миллион? ахаха.
Я тебя не за добровольцев спрашивал. Думаешь это зависело только от цивилизованности? Лучше проиграть, но чтобы европейцы продолжали спокойно себе жевать круассаны? Наверное все-таки если забрать в чужую армию против воли свободного человека, то он гарантировано сдастся при удобном случае. А быдло и раб скорей сдохнет за своего палача, чем сдастся.
 показати весь коментар
 
я не запоминаю разблюдовку, но хорошо держу в памяти ключевые цифры. проверь, если охота.
а то можно подумать мало красных сдавалось! и это несмотря на... ну ты в курсе.
 показати весь коментар
 
 
да сначала чет 4 миллиона сдалось. и правильно делали - самое главное свобода(для норм. стран и их жителей), а тут пришли и забрали за пархатую клику подыхать, конечно что даже совки упирались.

и это несмотря на... ну ты в курсе.\\\\\\\

заграды? Жюков ваще хотел семьи сдавшихся ссылать и/или расстреливать. а совковый скот даже сейчас этих тварей героями считает и носится на палках с их ыконами)
 показати весь коментар
 
 
кацапизм головного мозга - тяжёлое заболевание. помогает тока декапитация... 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову - Цензор.НЕТ 2208
 показати весь коментар
 
Ну так там гребли не только тех кто типо идейный, хотя сдавались и идейные. А кацапизм это да - большего отвращения чем эта дрянь не вызывает даже говно в салоне Бентли).

Или что ты имел ввиду под:

\\\\\\\\а то можно подумать мало красных сдавалось! и это несмотря на... ну ты в курсе.\\\\\\\\\\

?
 показати весь коментар
 
я имел в виду много репрессий - хороших и разных. ты меня правильно понял. лень было живописать просто.
 показати весь коментар
 
 
Ось з нащадками цих інтернаціоналістів Шефір хоче домовлятися?
19 останков жертв массовых расстрелов НКВД обнаружены в Дубно: у 4 пулевые ранения в голову - Цензор.НЕТ 3383

"Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, но с президентом РФ можно договориться - квоты надо менять, а закон о языке отменить.

Партнер Зеленского и совладелец "Квартала 95", которому президент передал свою часть собственности в компании, считает, что политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству. "Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России, есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны", - сетует Шефир. "Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю: ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - заявил он.
"Квоты - это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным", - утверждает Шефир. По его мнению, для поддержки украинского языка производство украиноязычных фильмов достаточно просто освободить от налогов и снизить долю зароботка кинотеатров на прокате таких фильмов. Тогда, по его словам, стоимость производства такого фильма снизится почти вдвое. Такой же точки зрения он придерживается и в вопросе книгоиздательства. Шефир считает, что именно такой будет политика Зеленского в этой сфере. "Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - рассказал Шефир о своих ожиданиях от нового президента. При этом он рассказал, что за украинский сериал украинские телеканалы готовы платить от 20 тыс. до 50 тыс долл., а российский канал платит 200 тысяч. Таким образом, сможет ли отмена квот и политика преференций сделать производство украиноязычных фильмов более выгодным, остается под вопросом. Отвечая на вопрос о том, что ориентируясь на российский рынок, украинские производители создают контент в интересах РФ, государства-агрессора, Шефир ответил: "Мы производим в своих интересах. Мы на них зарабатываем". Он добавил, что якобы эти деньги приходят в страну и с них платятся налоги."
А вот и головне, заради чого Зеленський пішов у політику
"Политика должна уходить и не мешать бизнесу. А то даже нам пришлось туда пойти", - заявил партнер Зеленского."
 показати весь коментар
 
 
а ты недалек от истины..вспомни-какой национальности были в основном палачи НКВД
 показати весь коментар
 
 
могу привести интересные высказывания вашего хозяина великорошена 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову - Цензор.НЕТ 5173
там покруче и про нато и про ИзЫГ 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову - Цензор.НЕТ 5173
 показати весь коментар
 
ДАК НЕХАЙ ЦЕ ЧУВИРЛО І РОБИТЬ КОНТЕНТ НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ І ОТРИМУЄ ГРОШІ! А ТО ПОКИ ВСІ БІЛЯ ГОДІВНИЦІ ВСЕ ДОБРЕ, А ЯК ВІДРИВАЮТЬ ВІД НЕЇ ТО ОДРАЗУ ПОЗИЦІЯ МІНЯЄТСЯ, НЕ ВИТРИМУЄШЬ КОНКУРЕНЦІЇ ПІЗДУЙ ***** ЗІ СВОЇМ КВАРТАЛОМ!
 показати весь коментар
 
 
Зеленський і жертви масових розстрілів в 1941 році, Зеленський і дтп в Києві, Зеленський і теракт в Афганістані..... А є тема в якій для вас нема Зеленського?
 показати весь коментар
 
Но, всё равно, упоротые твердят "Мы же братья...".
 показати весь коментар
 
 
В 1918 "прєкратілі стрєлять" в кацапів і отримали результат.
 показати весь коментар
 
 
Читав недавно шо в УНР була армія в...... аж 100000 солдіків. Я х.з., але в Ізраїлю проти напівголих арабів, при населенні Ізраїля певно в 7 млн. - набагато більша армія. А в УНР проти орд варварів - фактично прикордонники і рейдові частини. Грушевського треба в парашах вішати, а не на купюрах.
 показати весь коментар
 
 
9 мая 1945 год - победа ГУЛАГа на Бухенвальдом.. Пусть идет в жопу "русскиймир"!!!
 показати весь коментар
 
 
Небось, дедушка Гордона получил за это боевой орден.
 показати весь коментар
 
 
а сколько пропавших без вести и не опознанных своими родными наших современников,
тоже загубленных-убитых потомками тех тварей с тем же "руцким миром" на рогах
(с 2014 года числилось более полу тысячи еще не идентифицированных )
 показати весь коментар
 
 
Такое бывает, когда вместо украинского мира в Украине царит русский мир или европейский.
В 21-м веке изменились методы, но суть враждебных миров не изменилась, оккупировать, урвать территории, гнет украинцев их полицаями-марионетками в Украине, вывоз ресурсов, в том числе человеческих, это их основная сущность.
 показати весь коментар
 
 
русское вонючее быдло,всегда срало под дверь своим соседям.Ну бог и послал соседей ублюдков.
 показати весь коментар
 
 
Каков бох("подвиги" Яхве в "ветхом завете") - такие и соседушки.
 показати весь коментар
 
любители советского союза и мечтатели о восстановлении его во всей красе, вам сюда...
 показати весь коментар
 
 
...а в это же самое время (23...30 июня 1941) доблестные танкисты РККА при пятикратном перевесе в танках просрали немцам крупнейшую танковую битву под Дубно

https://barabas-open.livejournal.com/437195.html
Расстреливать беспомощных заключённых оказалось значительно проще, чем побеждать в открытом бою.
 показати весь коментар
 
 
да гиркин так и ..сказал что мы донкихоты что ли ..
 показати весь коментар
 
сколько-сколько там миллионов украинцев потом ЗА ЭТО воевало?
воевать миллионами за своих мучителей и палачей...... мы бы походу и Путина выбрали презом, если бы он пообещал больше не быть злым. он ведь православный, то есть "брат по вере".

А немцы ведь со всего мира приглашали репортеров, дабы весь мир увидел - кого именно "индустриализировал". Нет чтобы вместе выжечь заразу, так немцам еще и в спину ударили, а теперь трясутся - вздумает ли Мордор опять кого-то травануть, или бимбочку какую-то взорвет, через 5 минут завизжав: этонемы, давайте вместе бороться с бородатыми автоматчиками(террористами)
мрази красножопые. я был бы только за, если бы Нью-Йорк и Лондон "немного встряхнуло".... 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову - Цензор.НЕТ 8608
 показати весь коментар
 
 
КОЗЛОМОРДЫЕ ВАРВАРЫ И ДИКАРИ--ЭТО ВСЁ НА ЧТО ВЫ ВЫРОДКИ СПОСОБНЫ И ЧТО УМЕЕТЕ. 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову - Цензор.НЕТ 9127
 показати весь коментар
 
 
Та то таке. Можна дагаваріцца. Жертви самоубийства наприклад. Або просто - це хрін зна хто, і хрін зна шо... Варіанти є.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору