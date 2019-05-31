 19 останків жертв масових розстрілів НКВС виявлено в Дубні: у чотирьох кульові поранення в голову. ФОТОрепортаж

Неподалік від тюремної стіни в одній з виритих ям пошукова група знайшла 19 людських останків. Серед них: три жінки, решта - чоловіки. У чотирьох осіб видно кульові поранення в голову, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За попередніми оцінками експертів, у жертв цілились не впритул. Під час розкопок виявлені речі в’язнів Дубенської тюрми – чоботи, гребінець, ґудзики. Розташування людських останків акуратне, що свідчить про те, що їх не кидали поспіхом і хаотично в ями, говорить Радіо Свобода антрополог Інституту археології Національної академії наук Ольга Мінейко.
Людські останки, які виявили, були із зігнутими руками і ногами.
"Людські останки, які ми виявили, із зігнутими руками і ногами, що свідчить про термін здійснення поховання до 3 днів після розстрілу. Після досліджень ми зможемо дізнатись, як харчувались в’язні, якого зросту були, якої тілобудови, чим займалися до ув’язнення, по кістках можемо встановити до якої етнічності належала та чи інша людина. Оскільки певним групам були притаманні особливі антропологічні ознаки. На цій території жили українці, поляки, євреї, було і населення німецького походження", – каже антрополог Ольга Мінейко.
Сліди від кулі на жертві
Згідно з архівними документами і фотографіями від червня 1941 року, дослідженнями місцевих краєзнавців, зібраними ними свідченнями очевидців, ям, в які поховали вбитих в’язнів Дубенської тюрми, було щонайменше дві.
"Судячи з архівних документів, які є в нас, найціннішими є фотографії, зроблені німецькими солдатами, які прийшли сюди і проводили захоронення цих розстріляних в’язнів, видно, що були захоронення у двох ямах, такої ж довжини, як ми знайшли. Відстань між ямами невелика, тому доведеться ще продовжувати пошуки", – розповів учасник пошукової групи центру "Доля" Володимир Харчук.
Пошукові роботи на місці масового поховання
Поховання останків 30 червня 1941 р.
Жінки шукають рідних у в'язниці в Дубні в кінці червня 1941 року
В архівному документі від 1 липня 1941 року "Інформація окремого управління таємної військової поліції при 48-му армійському корпусі Вермахту про розстріл органами НКВС в’язнів тюрми у місті Дубно" мовиться про розстріл комісарів НКВС і партійних функціонерів, а також про те, що органи НКВС розстріляли 400 етнічних німців і українців у Дубенській тюрмі.
Німецький підрозділ прибув у Дубно 26 червня 1941 року. За допомогою свідчень місцевих жителів з'ясували, що тоді за дорученням комісара НКВС Винокура в Дубенській тюрмі розстріляли близько 400 політв’язнів. 27 червня 1941 року, зайшовши на територію в’язниці, німецькі офіцери і солдати побачили там місцевих жителів, які шукали своїх рідних, вивозили їхні понівечені тіла. Скрізь були вбиті і проткнуті тіла чоловіків, жінок, юних дівчат, тюремна підлога була в крові. Згідно з документами і спогадами жителів, у тюрмі енкаведисти жорстоко катували людей.
На тюремному подвір’ї, неподалік від західної стіни, вирили ями до двох метрів шириною і понад метр глибиною, куди й захоронили 30 червня 1941 року тіла вбитих в’язнів, розповідають фахівці. І це, за словами керівника меморіально-пошукового центру "Доля", історика Святослава Шеремети, були політичні в’язні. І у всіх тюрмах НКВС, каже він, діяли за одним сценарієм – вбивство.
Досліджено одну з ям, де поховані людські останки
Скільки людей було поховано в ямах колишнього тюремного двору, стане відомо після проведення пошукових робіт, які почалися в березні цього року. На сьогодні невідомі національності жертв. Згідно з документами і спогадами, це були українці та етнічні німці.
Місцеві краєзнавці про жорстокість у колишній Дубенській тюрмі НКВС говорять десятиліттями. 9 років тому в Дубенській міській раді створили комісію з питань розсекречення подій минулого. Однак, за словами міського голови Дубна Василя Антонюка, все обмежилось лише розмовами.
"Ми хотіли мати доступ до архівних документів, щоб знати, хто там перебував під час розстрілів. Було табу на цю тему. Ми звернулись до пошукового центру у Львові і розпочали роботи, побачили, що там набагато складніша ситуація. Ця територія – це суцільний цвинтар, коли ми зайшли у підвали тюрми, то там вм'ятини від куль на стінах і засохлі рівчаки зі слідами крові", – говорить міський голова Дубна.
Пошукові роботи тривають.
На місці віднайдених останків людей побувала поліція Дубна. Міська влада просить відкрити кримінальне провадження, а це дасть можливість провести судово-медичну експертизу.
Мерія Дубна планує на місці злочину збудувати меморіальний комплекс пам’яті жертв тоталітарного режиму.
22-23 червня 1941 року масові розстріли політичних в’язнів у тюрмах НКВС розпочались на теренах Західної України, потім по всій Україні. За інформацією Українського інституту національної пам’яті, протягом двох тижнів, перед наступом німецьких військ, радянська влада вбила близько 22 тисячі людей, яких переслідувала за національну свідомість і політичні переконання. Енкаведисти розстрілювали політичних в’язнів просто у камерах. Для виконання злочину, за даними УІНП, була видана директива народного комісара Держбезпеки СРСР Меркулова № 2445-М від 23 червня 1941 року, згідно з якою складались списки людей, які перебували у в’язницях на теренах Західної України, яких мали розстріляти у зв’язку з початком війни з Німеччиною, розстрілювали навіть тих, які не були у списках і щодо яких навіть не почалось слідство.
чи слабо, а 73 % ?
провокація в чому?
коли людину сажають в тюрму за вбивство - це провокація?
Совков только забыли спросить. Не, как в нацистской Италии.
тебе не зацікавила манера написання?)
нє не поняв?
ну 73% то вже діагноз...
зато рот відкриваєш ок- поїдеш з ЗЕ за кредитами?
*****...
Який в біса фошизм бл.????
ну насчёт войны за сралина... дык никто особо не спрашивал, чего ты там хочешь.
тов. Геббельс походу зря свой шнапс пил, раз так обосрался.
А вот вопрос - че Гитлер не гнал европейцев бить красножопых, как Сралин наших и прочие завоеванные народы? Оттого что цивилизованны(й)е, или что?
воевали европейцы за гитлера, но просто сейчас об этом не модно вспоминать
больше всего в вермахте служило французов - то ли лям, то ли полтора
и - да! - цивилизованней: его генералы не любили трупами заваливать. поэтому тупо на убой не гнали. неэффективно это. гуманизм по принципу "зря сирот не обижай - береги патроны"
Я тебя не за добровольцев спрашивал. Думаешь это зависело только от цивилизованности? Лучше проиграть, но чтобы европейцы продолжали спокойно себе жевать круассаны? Наверное все-таки если забрать в чужую армию против воли свободного человека, то он гарантировано сдастся при удобном случае. А быдло и раб скорей сдохнет за своего палача, чем сдастся.
а то можно подумать мало красных сдавалось! и это несмотря на... ну ты в курсе.
и это несмотря на... ну ты в курсе.\\\\\\\
заграды? Жюков ваще хотел семьи сдавшихся ссылать и/или расстреливать. а совковый скот даже сейчас этих тварей героями считает и носится на палках с их ыконами)
Или что ты имел ввиду под:
\\\\\\\\а то можно подумать мало красных сдавалось! и это несмотря на... ну ты в курсе.\\\\\\\\\\
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"Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, но с президентом РФ можно договориться - квоты надо менять, а закон о языке отменить.
Партнер Зеленского и совладелец "Квартала 95", которому президент передал свою часть собственности в компании, считает, что политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству. "Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России, есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны", - сетует Шефир. "Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю: ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - заявил он.
"Квоты - это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным", - утверждает Шефир. По его мнению, для поддержки украинского языка производство украиноязычных фильмов достаточно просто освободить от налогов и снизить долю зароботка кинотеатров на прокате таких фильмов. Тогда, по его словам, стоимость производства такого фильма снизится почти вдвое. Такой же точки зрения он придерживается и в вопросе книгоиздательства. Шефир считает, что именно такой будет политика Зеленского в этой сфере. "Я ожидаю пересмотра квот. 90 % - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - рассказал Шефир о своих ожиданиях от нового президента. При этом он рассказал, что за украинский сериал украинские телеканалы готовы платить от 20 тыс. до 50 тыс долл., а российский канал платит 200 тысяч. Таким образом, сможет ли отмена квот и политика преференций сделать производство украиноязычных фильмов более выгодным, остается под вопросом. Отвечая на вопрос о том, что ориентируясь на российский рынок, украинские производители создают контент в интересах РФ, государства-агрессора, Шефир ответил: "Мы производим в своих интересах. Мы на них зарабатываем". Он добавил, что якобы эти деньги приходят в страну и с них платятся налоги."
А вот и головне, заради чого Зеленський пішов у політику
"Политика должна уходить и не мешать бизнесу. А то даже нам пришлось туда пойти", - заявил партнер Зеленского."
там покруче и про нато и про ИзЫГ
тоже загубленных-убитых потомками тех тварей с тем же "руцким миром" на рогах
(с 2014 года числилось более полу тысячи еще не идентифицированных )
В 21-м веке изменились методы, но суть враждебных миров не изменилась, оккупировать, урвать территории, гнет украинцев их полицаями-марионетками в Украине, вывоз ресурсов, в том числе человеческих, это их основная сущность.
https://barabas-open.livejournal.com/437195.html
Расстреливать беспомощных заключённых оказалось значительно проще, чем побеждать в открытом бою.
воевать миллионами за своих мучителей и палачей...... мы бы походу и Путина выбрали презом, если бы он пообещал больше не быть злым. он ведь православный, то есть "брат по вере".
А немцы ведь со всего мира приглашали репортеров, дабы весь мир увидел - кого именно "индустриализировал". Нет чтобы вместе выжечь заразу, так немцам еще и в спину ударили, а теперь трясутся - вздумает ли Мордор опять кого-то травануть, или бимбочку какую-то взорвет, через 5 минут завизжав: этонемы, давайте вместе бороться с бородатыми автоматчиками(террористами)
мрази красножопые. я был бы только за, если бы Нью-Йорк и Лондон "немного встряхнуло"....