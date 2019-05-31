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 В окупованому Криму сотні людей зібралися біля суду, де сьогодні розглянуть справи правозахисниць Зудієвої та Салієвої. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму майже 300 осіб приїхали до підконтрольного РФ Київського райсуду Сімферополя підтримати кримськотатарських активісток, правозахисниць Лутфіє Зудієву та Муміне Салієву, щодо яких сьогодні розглянуть адміністративні справи.

Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Судове засідання призначено на 9:30, проте затримується, оскільки матеріали справи досі не надійшли до канцелярії суду.

В окупованому Криму сотні людей зібралися біля суду, де сьогодні розглянуть справи правозахисниць Зудієвої та Салієвої 01

"Дуже зворушливо, що сьогодні зібралася така кількість і наших сестер, і наших співвітчизників, щоб підтримати наших чудових, відомих у Криму і далеко за його межами правозахисниць і громадських активісток. Незважаючи на те, що процес затягується, команда адвокатів і громадських захисників готова до кінця вистояти і гідно представити їхні інтереси", - сказала адвокат Еміне Авамілєва.​

В окупованому Криму сотні людей зібралися біля суду, де сьогодні розглянуть справи правозахисниць Зудієвої та Салієвої 02
В окупованому Криму сотні людей зібралися біля суду, де сьогодні розглянуть справи правозахисниць Зудієвої та Салієвої 03

Як повідомляє видання, пізніше до будівлі "суду" підігнали автозак із російськими силовиками.

В окупованому Криму сотні людей зібралися біля суду, де сьогодні розглянуть справи правозахисниць Зудієвої та Салієвої 04
В окупованому Криму сотні людей зібралися біля суду, де сьогодні розглянуть справи правозахисниць Зудієвої та Салієвої 05

Нагадаємо, 30 травня в окупованому Криму в Джанкої було затримано активістку Лутфіє Зудієву, а пізніше в Бахчисараї - координатора громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієву, дружину політичного в'язня Кремля.

До жінок не допускали адвокатів. Звільнити затриманих закликало представництво України в ООН. Пізніше активісток Лутфіє Зудієву та Муміне Салієву випустили із Центру протидії екстремізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання правозахисниці Зудієвої в окупованому Криму - найтривожніший сигнал, - Джапарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129898
 
 
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Та оштрафують цих "правозахисниць" і відпустять.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВ окупованому Криму сотні людей зібралися біля суду, де сьогодні розглянуть справи правозахисниць Зудієвої та Салієвої. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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