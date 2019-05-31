 В окупованому Криму сотні людей зібралися біля суду, де сьогодні розглянуть справи правозахисниць Зудієвої та Салієвої. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Судове засідання призначено на 9:30, проте затримується, оскільки матеріали справи досі не надійшли до канцелярії суду.

"Дуже зворушливо, що сьогодні зібралася така кількість і наших сестер, і наших співвітчизників, щоб підтримати наших чудових, відомих у Криму і далеко за його межами правозахисниць і громадських активісток. Незважаючи на те, що процес затягується, команда адвокатів і громадських захисників готова до кінця вистояти і гідно представити їхні інтереси", - сказала адвокат Еміне Авамілєва.​





Як повідомляє видання, пізніше до будівлі "суду" підігнали автозак із російськими силовиками.





Нагадаємо, 30 травня в окупованому Криму в Джанкої було затримано активістку Лутфіє Зудієву, а пізніше в Бахчисараї - координатора громадської організації "Кримське дитинство" Муміне Салієву, дружину політичного в'язня Кремля.

До жінок не допускали адвокатів. Звільнити затриманих закликало представництво України в ООН. Пізніше активісток Лутфіє Зудієву та Муміне Салієву випустили із Центру протидії екстремізму.

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