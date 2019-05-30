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Все про:Зеленський (1495) США (5047) Сенат США (95) Портман Роберт (12)

 Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенатором Робертом Портманом - сенатором США, співголовою групи дружби з Україною в Сенаті.

Учасники зустрічі обговорили політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б Уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", – сказав на зустрічі Зеленський.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі, припинення вогню і обмін заручниками. Було наголошено на необхідності подальшого тиску на РФ з метою забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

Президент Володимир Зеленський та сенатор Роберт Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до ЄС і НАТО.

Крім цього, Глава держави подякував гостеві за підтримку України з боку Сенату США та лідерство Роберта Портмана як співголови Сенатської дружби з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У нас спільне бачення України, вільної від зловмисного впливу Росії, - сенатор США про розмову із Зеленським

Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією 01
Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією 02
Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129811
 
   
 Топ коментарі
 
Американець Крейг Ленг. 4-й рік захищає Україну зі зброєю в руках на фронті.
29-річний американець Крейг Ленг приїхав в Україну у 2015 році. Служив у армії США 5,5 років. Воював у Іраку та Афганістані. Після армії США у 2015 році приїхав в Україну. Вступив до ДУК "Правий сектор".

Зеленский встретился с сенатором США Портманом: говорили о выборах в Раду, ситуации на Донбассе и сближении с НАТО - Цензор.НЕТ 712
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🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦‏ @VaserIron 2 ч.2 часа назад

На счета Vilhar Holdings Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Зеленский, за последние три дня поступило 162 млн. долларов. Платежи поступили из банков VTB (Россия) и Deutsche Bank (Германия).
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Права на показ яндесом своей поделки "слуга народа".....
Но зебени говорят...мамой клянутся...что это не торговля на крови..... Зеленский встретился с сенатором США Портманом: говорили о выборах в Раду, ситуации на Донбассе и сближении с НАТО - Цензор.НЕТ 2505
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Чё тебя так плющит, пАбедитЯль?

Ты ж победил, а истеришь, как потрпевший.
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Вадиме, ти можеш не хвилюватися за нас. Краще про себе подбай - чи ти гадаєш, що у випадку, скажімо, дефолту борошна та позбавлення ваших 73% не торкнуться? І коли життя перетвориться на кресли що, а в крамниці будуть доступні лише капуста та зітхання - чи не будеш гірко згадувати холодець з мови, вершкову олію та курчат тютюну, яких ялини в годинники "ненависного мародера"?
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Нужно так читать "Зеленский: у нас две войны - с Россией и с наследием Порошенко"
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А кремлівська ***** умудрялась мати гешефт і з війни, і з виплеканої ним корупції.
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Зеля про первую войну с рашкой мы итак все знаем! А вот по поводу второй войны ее мы не чувствуем, всяких органов насоздавали а не следствий не посадок. просто делают вид. так что ждем презик от тебя результатов! и запомни если их после твоих 100 дней не будет придется тебе сикуратором бэней в хвйфу на пмж тикать...
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Им с Питерской Лахты никуда тикать не надо.
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Що він верзе... Що він верзе, матері його хиря...
Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией.

Це звучить приблизно так:
"У нас две эпидемии оспы - Variola Vera и ветрянка".

...
(хто не в курсі, Variola Vera це сувора чорна віспа, що стоїть поруч з чумою, антраксом та ******).
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антраксом\\\\\\\\\

група така є. може й на вінті маю, бо колись скачував.
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Так, Anthrax - класика треш металу Одна з груп, на яких формувалися смаки ще в тінейджерському віці у першій половині 90-х )))
Також Anthrax - це міжнародна назва сибірки (ака сибирская язва), від грецького άνθραξ - вугілля.
Ще є Antraks - гідні представники індонезійського Brutal Death Metal андеґраунду.
Antraks - Purulence Flesh Murderer
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Згоден. Але!
Пригадаю уривок з публікації, написаної ще до другого туру (повністю читати тут)

Коррупция.
Коррупция, безусловно, бич современного мира. Она разъедает страну, разрушает государственные институты. Но. Я сейчас напишу очень непопулярную мысль. Но тем не менее.
Итак -
КОРРУПЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УКРАИНЫ.
Коррумпированные страны могут существовать. Италия в пример. Где мафия срослась с государством так, что Украине и не снилось. Однако, Италия, существующая так десятилетия, если не века, сохраняет при этом свой государственный суверенитет.
Почему?
По одной причине.
Потому что у нее нет полоумного соседа, нависающего с севера армадами танков и полностью поехавшего головой на величии.
И у нее есть время и возможности заниматься внутренними проблемами.
А не отражать агрессию полоумного соседа.
Это - основное условие.
Коррумпированные страны могут существовать.
Оккупированные - нет.
Главная проблема Украины сегодня - не коррупция. Главная проблема Украины сегодня - Россия.
И вот тут мы подходим к главному. К изменению риторики. К изменению вектора приложения усилий.
Посмотрите, как разговор о противодействии захватчику ушел из риторики почти всех кандидатов. Почитать плакаты - так никакой войны и нет. Проблемы с ценой на газ есть. Проблемы с воровством есть. Проблемы с нечестными людьми есть.
А проблем с войной - неа, нету.
Ну, так, максимум, какие-то недоразумения, что ли. Которым можно уделить процентов десять эфирного и рекламного времени. Больше не стоит.
Все, мы уже победили?
И война больше не стоит нашего внимания?
Давайте еще раз: «У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат "свой - чужой". Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли "защитника" одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побежденными и отброшенными в своем развитии на 15−20 лет назад».
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Как можно не замечать, что оба этих кандидата в той или иной степени - Тимошенко больше, Зеленский меньше - но озвучивают всю ту же самую линию «Враг не в Кремле»?
Враг - именно в Кремле.
Все остальное - зависит только от осознания этого факта.
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Коррупция? А то что все фирмы Квартал-95 по бухгалтерским отчетам показывают убытки и не платят ни копейки налогов, так как вся прибыль в офшорах, - это коррупция?
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РОЗПОЧАЛАСЬ ПЕРЕДВИБОРЧА ГОНКА.
Поступають гроші на вибори від господорів для "Слуги 6 господ".
з ТИМ ЩОБИ ЗАХОПИТИ РАДУ І ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ЇЇ У КНЕСІТ.
СХЕМИ "95 КВАРТАЛУ" як і на виборах президента.
Ніхто уже не платить гречкою
Нові обличчя платять баблом.
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Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией. ФОТО

невже?так,бєня сказав,шо гражданЬській конфлікт
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Ротердам + - покупают уголь по 2900, а продают в Украине по 2400, что бы удержать цены на тепло и електроенергию. Как на этом можна зароаботать?
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Вова - не уподаблюйся баризі. А то закінчиш як і він.
Припиняй "воювати" і борись з корупцією ............... по-справжньому.
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Он очень хочет бороться с коррупцией. Но ему чрезмерно большие яички мешают.
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І струк, яким можна чортів глушити на роялі Шопена грати Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією - Цензор.НЕТ 6504
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Може хто підкаже зе,що на офіційні переговори прийнято приходить в пінджаку і побритому.Думаю службою протокола в нього Ленка керує.
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а может не ленка а лысый которого зе в череп целует. а тому вообще все *****!
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Розетки по давній звичці. Пєтя як Шурік Балабанов - отримав від Остапа кучу грошей і вкрав пустий кошельок.
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Верховнокомандующий на коррупционном фронте. Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією - Цензор.НЕТ 8316
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А скоро будет и "третья война" - с "блазенятами", которые "засрут" всё, а потом заявят, что "они ничего никому не должны...".
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а чего нк в шортах и гавайке? - это тупо не уважение собеседника - он шо под сталина или мао косит? не пойму
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією. ФОТО
 
 
 
 
 
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