 Зеленський: у нас дві війни - з Росією і з корупцією. ФОТО

Учасники зустрічі обговорили політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові вибори до Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.
"Якщо б цей Парламент, що не працює, був і далі, то ми сформували б Уряд у грудні. Ми не можемо чекати. У нас дві війни – війна з Росією і війна з корупцією всередині країни, яка є загрозою, перш за все, для економіки України", – сказав на зустрічі Зеленський.
Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі, припинення вогню і обмін заручниками. Було наголошено на необхідності подальшого тиску на РФ з метою забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.
Президент Володимир Зеленський та сенатор Роберт Портман також обговорили актуальні питання реалізації реформ, які мають наблизити Україну до ЄС і НАТО.
Крім цього, Глава держави подякував гостеві за підтримку України з боку Сенату США та лідерство Роберта Портмана як співголови Сенатської дружби з Україною.
Ты ж победил, а истеришь, как потрпевший.
Зеленский: у нас две войны - с Россией и с коррупцией.
Це звучить приблизно так:
"У нас две эпидемии оспы - Variola Vera и ветрянка".
...
(хто не в курсі, Variola Vera це сувора чорна віспа, що стоїть поруч з чумою, антраксом та ******).
група така є. може й на вінті маю, бо колись скачував.
Також Anthrax - це міжнародна назва сибірки (ака сибирская язва), від грецького άνθραξ - вугілля.
Ще є Antraks - гідні представники індонезійського Brutal Death Metal андеґраунду.
Antraks - Purulence Flesh Murderer
Пригадаю уривок з публікації, написаної ще до другого туру (повністю читати тут)
Коррупция.
Коррупция, безусловно, бич современного мира. Она разъедает страну, разрушает государственные институты. Но. Я сейчас напишу очень непопулярную мысль. Но тем не менее.
Итак -
КОРРУПЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УКРАИНЫ.
Коррумпированные страны могут существовать. Италия в пример. Где мафия срослась с государством так, что Украине и не снилось. Однако, Италия, существующая так десятилетия, если не века, сохраняет при этом свой государственный суверенитет.
Почему?
По одной причине.
Потому что у нее нет полоумного соседа, нависающего с севера армадами танков и полностью поехавшего головой на величии.
И у нее есть время и возможности заниматься внутренними проблемами.
А не отражать агрессию полоумного соседа.
Это - основное условие.
Коррумпированные страны могут существовать.
Оккупированные - нет.
Главная проблема Украины сегодня - не коррупция. Главная проблема Украины сегодня - Россия.
И вот тут мы подходим к главному. К изменению риторики. К изменению вектора приложения усилий.
Посмотрите, как разговор о противодействии захватчику ушел из риторики почти всех кандидатов. Почитать плакаты - так никакой войны и нет. Проблемы с ценой на газ есть. Проблемы с воровством есть. Проблемы с нечестными людьми есть.
А проблем с войной - неа, нету.
Ну, так, максимум, какие-то недоразумения, что ли. Которым можно уделить процентов десять эфирного и рекламного времени. Больше не стоит.
Все, мы уже победили?
И война больше не стоит нашего внимания?
Давайте еще раз: «У населения страны -жертвы агрессии происходит полная потеря ориентации в системе координат "свой - чужой". Вместо того чтобы объединиться перед лицом внешней агрессии, часть населения вступает в борьбу против другой части своего народа. Агрессор при этом выступает в роли "защитника" одной из сторон внутреннего конфликта, им же спровоцированного. Страны-жертвы, зачастую так и не осознав, кто агрессор, оказываются побежденными и отброшенными в своем развитии на 15−20 лет назад».
Это, напомню, из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого на III Московской конференции по международной безопасности под эгидой МО России 23 мая 2014 года.
Если кто забыл.
Как можно не замечать, что оба этих кандидата в той или иной степени - Тимошенко больше, Зеленский меньше - но озвучивают всю ту же самую линию «Враг не в Кремле»?
Враг - именно в Кремле.
Все остальное - зависит только от осознания этого факта.
Поступають гроші на вибори від господорів для "Слуги 6 господ".
з ТИМ ЩОБИ ЗАХОПИТИ РАДУ І ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ЇЇ У КНЕСІТ.
СХЕМИ "95 КВАРТАЛУ" як і на виборах президента.
Ніхто уже не платить гречкою
Нові обличчя платять баблом.
невже?так,бєня сказав,шо гражданЬській конфлікт
Припиняй "воювати" і борись з корупцією ............... по-справжньому.
чортів глушитина роялі Шопена грати