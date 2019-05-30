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Все про:хабар (2614) Одеська область (996) СБУ (4363) військкомат (84)

 СБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол. ФОТО

Воєнком одного з районних військових комісаріатів Одеської області вимагав гроші з молодих людей, які не бажали проходити військову службу. За "послугу" він брав у середньому по 500 доларів, залежно від платоспроможності.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до протиправної діяльності зловмисник залучив посередника - колишнього керівника цього ж військкомату у відставці.

Оперативники спецслужби задокументували, що чиновник вимагав від місцевого жителя плату за сприяння в ухиленні від призову і видачу військового квитка про непридатність до проходження строкової служби за станом здоров'я.

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Посередника затримали під час передачі черговому призовнику "оплаченого" військового квитка.

СБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол 01

СБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол 02

Зараз встановлюються всі обставини справи й інші факти протиправної діяльності затриманих. До розслідування справи залучена військова прокуратура. Вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129767
 
 
 Топ коментарі
 
и вроде добро людям делал, и вроде за зеленского голосовал, но что-то пошло не так СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл - Цензор.НЕТ 8738
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Дешево щось - провінція. В Києві - від 800 до двушки.
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и вроде добро людям делал, и вроде за зеленского голосовал, но что-то пошло не так СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл - Цензор.НЕТ 8738
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Ну вот можно себе представить сколько было выдано белых билетов за эти 5 лет? А за 20 лет? При том бардаке тогда и при этом сегодня! В начале 1991 года где то вычитал лозунг смелых идей под шум той волны тех лет. Что мол надо первым делом уничтожить жэки. втэки и военкоматы! И дело пойдёт. Вот наивные были!
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нормально все поставили, малоимущим и членам профсоюза скидка, по взрослому
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Быть такого не может чтобы военком взятки брал СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл - Цензор.НЕТ 7585

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При Зеленском все будут служить, никаких отмазок! СБУ на Одесчине разоблачила военкома, наладившего незаконную выдачу белых билетов за 500 долл - Цензор.НЕТ 613
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Проверьте всех военкомов и все будут сидеть.
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Просто не хотели делиться с ЗЕ-командой, с новыми лицами будет проще работать.
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Отпустят. Наш районный военком тоже погорел на взятках и ничего ему за это небыло. Тоже в Одесской области. И всем нас рть! Вот така муйня, малята...
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Цензор.НЕТФотоПодіїСБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол. ФОТО
 
 
 
 
 
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