 В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу "Кентавр". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Флот України.

"Після внесення змін в конструкцію корпуса катера та його енергетичної установки за результатами виходу в море було встановлено, що загальна шумність катера стала значно меншою, зараз навіть, перебуваючи на ходовій рубці, можна говорити пошепки. Наразі, нас повністю не задовольняє максимальна швидкість "Кентавра", над цим працюватимуть заводчани, можливо внесуть деякі корективи в параметри катера, – розповідає начальник управління кораблебудування Командування Військово-Морських Сил ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук. – Разом з тим, покращилися його маневрені характеристики, зокрема маневреність на ходу та при розворотах. Наприклад, при перекладці рулів з лівого борта на правий, катер на повній швидкості розвертається практично на місці. Також позитивним моментом є крен катера в чотири градуси, що, звісно, є плюсом для такого типу катера".





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За словами представника Командування ВМС ЗС України, катер спроможний дійти в будь-яку точку Чорного моря за один захід і оперативно повернутись назад. Дальність плавання складає 500 миль. Якщо порівняти українські "Кентаври" з катерами подібного типу іноземного виробництва, то наші катери за деякими тактико-технічними характеристиками навіть переважають своїх опонентів.

"Ми детально вивчили характеристики схожих десантно-амфібійних катерних платформ у світі, таких як шведський катер типу CombatBoat 90 та російський катер типу "Раптор". Так от, наш катер значно ефективніший у бойовому відношенні та має покращені морехідні особливості. Ще однією з проектних особливостей катера є великий десантний відсік, де можна розмістити 32 військовослужбовця з легким озброєнням та усім боєкомплектом. Для порівняння, сучасний шведський десантний катер CombatBoat 90, проект якого взяли для розробки власної платформи низка країн НАТО, може розмістити лише 21 особу. Також важливо, що є броньований корпус, а це ще одна його перевага, адже особовий склад, який знаходитиметься в ходовій рубці та десантному відсіку буде в безпеці", - зазначив Радчук.





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Проектом передбачено, що "Кентаври" будуть малопомітні для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Ці можливості дозволять приховано і водночас ефективно транспортувати у визначені райони виконання бойових завдань підрозділи морської піхоти або спеціального призначення з їхнім подальшим десантуванням на необладнане узбережжя.

"Цей катер має великий коефіцієнт автоматизації, приміром, система управління працює в автоматичному режимі. Крім того, "Кентавр" має власні засоби спостереження за надводною обстановкою, це радіолокаційні та оптико-електронні засоби, комплекти телевізійних та тепловізійних камер, що дають змогу вдень та вночі вести спостереження. Також під час виходу в море відбулась перевірка можливостей оптико-електронних сенсорів, автоматичне захоплення цілей та їх онлайн супроводження", – підкреслив капітан 1 рангу Василь Радчук.

У командуванні ВМС ЗС України вже підготували план державних випробувань десантно-штурмових катерів типу "Кентавр". Незабаром розпочнеться його реалізація.