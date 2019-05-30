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 В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу "Кентавр". ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря в рамках чергового етапу заводських випробувань відбулася перевірка морехідних характеристик десантно-штурмового катера типу "Кентавр". Для цього екіпаж катера здійснив вихід у море.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Флот України.

В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу Кентавр 01

"Після внесення змін в конструкцію корпуса катера та його енергетичної установки за результатами виходу в море було встановлено, що загальна шумність катера стала значно меншою, зараз навіть, перебуваючи на ходовій рубці, можна говорити пошепки. Наразі, нас повністю не задовольняє максимальна швидкість "Кентавра", над цим працюватимуть заводчани, можливо внесуть деякі корективи в параметри катера, – розповідає начальник управління кораблебудування Командування Військово-Морських Сил ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук. – Разом з тим, покращилися його маневрені характеристики, зокрема маневреність на ходу та при розворотах. Наприклад, при перекладці рулів з лівого борта на правий, катер на повній швидкості розвертається практично на місці. Також позитивним моментом є крен катера в чотири градуси, що, звісно, є плюсом для такого типу катера".

В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу Кентавр 02
В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу Кентавр 03

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В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу Кентавр 04

За словами представника Командування ВМС ЗС України, катер спроможний дійти в будь-яку точку Чорного моря за один захід і оперативно повернутись назад. Дальність плавання складає 500 миль. Якщо порівняти українські "Кентаври" з катерами подібного типу іноземного виробництва, то наші катери за деякими тактико-технічними характеристиками навіть переважають своїх опонентів.

"Ми детально вивчили характеристики схожих десантно-амфібійних катерних платформ у світі, таких як шведський катер типу CombatBoat 90 та російський катер типу "Раптор". Так от, наш катер значно ефективніший у бойовому відношенні та має покращені морехідні особливості. Ще однією з проектних особливостей катера є великий десантний відсік, де можна розмістити 32 військовослужбовця з легким озброєнням та усім боєкомплектом. Для порівняння, сучасний шведський десантний катер CombatBoat 90, проект якого взяли для розробки власної платформи низка країн НАТО, може розмістити лише 21 особу. Також важливо, що є броньований корпус, а це ще одна його перевага, адже особовий склад, який знаходитиметься в ходовій рубці та десантному відсіку буде в безпеці", - зазначив Радчук.

В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу Кентавр 05
В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу Кентавр 06

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В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу Кентавр 07
В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу Кентавр 08

Проектом передбачено, що "Кентаври" будуть малопомітні для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Ці можливості дозволять приховано і водночас ефективно транспортувати у визначені райони виконання бойових завдань підрозділи морської піхоти або спеціального призначення з їхнім подальшим десантуванням на необладнане узбережжя.

"Цей катер має великий коефіцієнт автоматизації, приміром, система управління працює в автоматичному режимі. Крім того, "Кентавр" має власні засоби спостереження за надводною обстановкою, це радіолокаційні та оптико-електронні засоби, комплекти телевізійних та тепловізійних камер, що дають змогу вдень та вночі вести спостереження. Також під час виходу в море відбулась перевірка можливостей оптико-електронних сенсорів, автоматичне захоплення цілей та їх онлайн супроводження", – підкреслив капітан 1 рангу Василь Радчук.

В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу Кентавр 09

У командуванні ВМС ЗС України вже підготували план державних випробувань десантно-штурмових катерів типу "Кентавр". Незабаром розпочнеться його реалізація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129763
 
   
 Топ коментарі
 
І як ти бачив, сидів на російських короблях? По-перше: це зовсім інший тип катеру, ті були артелерійські. По-друге: вони легко маневрували від атак літаків та геліокоптерів РФ та їх сторожових кораблів берегової охорони. По-третє: вони могли дати належну відсіч нападникам, наявного озброєння вистачало, все залежало від капітанів суден, це їх вибір. І я їх не осуджую, тому що проти них було задіяно значно більше сил (кораблі, літаки, гелікоптери та ін.) і їх би знищили б . По-четверте: з катерами був буксир, який мав незначну швидкість і кинути товаришів на буксирі, без зброї було б не зовсім правильно. Саме тому катери не відірвалися від переслідування. Але у Зебілів своя правда, зрадлива Зрада.
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нормальные наши катера и быстроходные! в том случае в керченском проливе два наших быстроходных катера не смогли бросить один буксир Яну капу, тот еле шел...
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Не нойте. Для своих задач нормальный корабль. Единственное он не решит проблемы в Черноморском бассейне. Я сторонник возобновления в полном объеме проекта Украинский корвет
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Да уже качества видели. Катер не имеет ни нормального вооружения ни уйти от погони. Зато в плен сдаваться в самый раз.
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І як ти бачив, сидів на російських короблях? По-перше: це зовсім інший тип катеру, ті були артелерійські. По-друге: вони легко маневрували від атак літаків та геліокоптерів РФ та їх сторожових кораблів берегової охорони. По-третє: вони могли дати належну відсіч нападникам, наявного озброєння вистачало, все залежало від капітанів суден, це їх вибір. І я їх не осуджую, тому що проти них було задіяно значно більше сил (кораблі, літаки, гелікоптери та ін.) і їх би знищили б . По-четверте: з катерами був буксир, який мав незначну швидкість і кинути товаришів на буксирі, без зброї було б не зовсім правильно. Саме тому катери не відірвалися від переслідування. Але у Зебілів своя правда, зрадлива Зрада.
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Так вони ж маневрували, що їм ті кораблі, літаки і вертоліти.
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Насколько я помню те катера были вооружены всего навсего пулеметами 12.7 и 7.62 что для флота ето ничто. Во вторых если они маневрировали то почему же не выманевровали или не протаранили вражеские катера чтобы не было такой позорной сдачи в плен. В третьих если видят что дело безвыходное могли бы оставить буксир пересадив его екипаж на свои катера и уйти если была возможность а не всем кагалом патриотично и гордо сдались
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хорошо быть умным на словах и со стороны. Я не думаю что ты бы что-то сделал лучше чем те моряки
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Гордо сдались говоришь, кацапский подпевала, значит бросить своих? Как вы в чечне делали, свинособаки поганые
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Незнаю я небольшой специалист по кораблям только в 1990 году служил в морских частях погранвойск на амуре ! Корабль был с екипажем 48 чел две шестистволки и это был обычный речной катер но точно не для моря !!!
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Ми дійсно немаємо права щось говорити про дії наших екіпажів. з приводу
застосування зброї. але декілька таранів кацапам були б незайвими....
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нормальные наши катера и быстроходные! в том случае в керченском проливе два наших быстроходных катера не смогли бросить один буксир Яну капу, тот еле шел...
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если бы еще и вооружение им поставить помощнее,чтоб могли постоять за себя
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С маневрированием были проблемы. Говорю как судоводитель. Но это проблема ускоренного образования, которое нам навязала война
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Это тот Кентавр который делает завод хряка Ленинская кузня? Тогда понятно, почему ему нужно столько доработок. Пороха интересовали только деньги, только всучить недоделки и забрать бабло.
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А для чого керманичу та захисна форма - ховатися в кабіні? Треба червону піжаму - зверху фуражку з бомбоном. Щоб хоч жураном ворога лякати, раз зброї нема.
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Це не військовий катер, а слабенька яхточка.
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Не нойте. Для своих задач нормальный корабль. Единственное он не решит проблемы в Черноморском бассейне. Я сторонник возобновления в полном объеме проекта Украинский корвет
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Якщо не рішить проблеми в Чорному морі, нахрена його випустили і куда він десант зібрався висаджувати - в Крим???
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для начала довести до серийного производства " Лань " или " Веспу " а потом да . и за корветы браться
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В статье не указано какое волнение он может выдерживать. Учитывая, что, например "Гюрза" это речной катер, но используется нами на море, это настораживает. Особенно, если учесть, что производитель один и тот же: порошеновская (?) "Ленинская кузня".
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Опять речные катера для ВМСУ?
Лишь бы "Ленинскую кузню" загрузить.
Какая мореходность у этого катера, 2 балла?
Максимум 4 балла.
На море это не судно, а скорлупа.
Единственное место для его службы это Азовское море и Дунай.
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Та че, для отлова браконьеров на водохранилище нормально сгодится
А главное в этом - щедрая поддержка вітчизняного олiгарха
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можешь для сравнения привести какой нибудь другой катер который при водоизмещении 50тонн . имеет такое же вооружение . такое же бронирование и при этом значительно большую мореходность ?
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Это лодки для речной рыбалки олигархов?
Кто на этот раз накосил капусту из народных денег?
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Окремим коментаторам. Ви такі "неперевершені" знавці морської справи !!!
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Не давно видел в киеве ПАРАД техники Инженерных войск. Это не передоваемо.... Я так понял что всю технику продали. В Украине нет БМК130, БМК150, БМКТ. А я на этой технике в 80-х упражнялся. Ну а в военкомате мне сказали : ЗАКРОЙ РОТ И НИ КОМУ НЕ РАСКАЗЫВАЙ.
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"Для этого экипаж катера совершил выход в море"- автор. А как можно проверить качества не выходя в море?
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Как по мне такие катера должны быть не Военно-Морских силах Украины а в Государственной пограничной службы - Морская охрана. Ну правда смешно. В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу "Кентавр" - Цензор.НЕТ 6748 . В ВМС Украины должны быть корветы. Хотя бы дивизион в количестве 8 единиц.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу "Кентавр". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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