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Все про:Київ (6114) шахрайство (256) Нацполіція (7622)

 Поліція в Києві затримала шахраїв, що видурили близько 150 тис. у жінки, син якої нібито "скоїв ДТП". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві міліція затримала шахраїв, які обдурили жінку, син якої нібито "скоїв ДТП".

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"На стаціонарний телефон у квартиру на проспекті Оболонському подзвонив невідомий, який розповів власниці, що начебто її син потрапив у ДТП, тож потрібні гроші. Невдовзі на порозі її оселі з'явився "кур'єр", якому вона віддала усі заощадження - понад 100 тисяч гривень та 1300 доларів США", - йдеться в повідомленні.

На вулиці в автомобілі шахрая чекав його спільник. Коли зловмисник вийшов від потерпілої з грошима, він сів у машину - та вони поїхали у напрямку вулиці Мілютенка.

"Жінка повідомила в поліцію про те, що трапилося, тож правоохоронці швидко зреагували та невдовзі заблокували рух транспортного засобу втікачів і затримали їх. Під час огляду салону машини поліцейські вилучили понад 170 тисяч гривень, майже 1500 доларів США та мобільні телефони, які вони використовували під час скоєння злочинів", - уточнили в поліції.

Підозрюваними виявилися уродженці Запорізької області - 1973 та 1990 років народження. Молодший із них вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Також дивіться: Затримано шахрая, який привласнив 2,2 млн грн благодійних коштів на лікування дітей, - кіберполіція. ФОТО

Встановлено також, що аферисти причетні до ще двох аналогічних правопорушень, котрі вони вчинили у столиці, ошукавши громадян. Кожного разу до Києва зловмисники приїжджали лише на кілька днів, винаймали квартиру, а після злочинів поверталися додому. У столичній квартирі, де востаннє оселилися "гастролери", правоохоронці провели обшуки, звідки вилучили 53 тисячі гривень, 500 євро та 600 доларів США, а також золоті вироби.

Поліція в Києві затримала шахраїв, що видурили близько 150 тис. у жінки, син якої нібито скоїв ДТП 01
Поліція в Києві затримала шахраїв, що видурили близько 150 тис. у жінки, син якої нібито скоїв ДТП 02
Поліція в Києві затримала шахраїв, що видурили близько 150 тис. у жінки, син якої нібито скоїв ДТП 03
Поліція в Києві затримала шахраїв, що видурили близько 150 тис. у жінки, син якої нібито скоїв ДТП 04
Поліція в Києві затримала шахраїв, що видурили близько 150 тис. у жінки, син якої нібито скоїв ДТП 05
Поліція в Києві затримала шахраїв, що видурили близько 150 тис. у жінки, син якої нібито скоїв ДТП 06

Поліцейські також встановили, що телефонні дзвінки потерпілим надходили з виправних установ, розташованих на території Запорізької області. Зараз встановлюють інших активних учасників злочинної групи, які діяли спільно із підозрюваними. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Найближчим часом суд визначить для фігурантів міру запобіжного заходу

Дивіться: Шахраїв, що обдурили 400 осіб на 4,5 млн грн під виглядом послуг із працевлаштування, затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129760
 
   
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А кацапы говорят, что мы самая нищая страна Европы. А вон оно чо
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да нет, зебилы вышли на "большую дорогу"
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13-ты шо ник поменял или еще один взял?
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Петя ******* телевизоры, стулья уже в своем офисе стоят, даже розетки вырвал. И после всего этого вы думаете, что этот жмот помогал своими деньгами армии?Полиция в Киеве задержала мошенников, выдуривших около 150 тыс. у женщины, сын которой якобы "совершил ДТП" - Цензор.НЕТ 7504
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а что он своими деньгами должен біл помочь зебилу?
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Да вы что? А как так чтобы быть истинным православным и заниматься такими делами то? Наверное просто подставили. Молния бы убила ПАП-а за осквернение веры, так что фейк однозначно.
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Закон исессионного отбора, всё тупое не выживает. Зебаранов сперва стрегут, а потом пускают на шашлык для лиги смеха.
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Ну не иссякает тупыми земля украинская. Моя киевская родственница отдала таким образом 2 тысячи долларов. И это было давно. Трюк старый, но удивительно, что тупые продолжают реагировать.
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Зеки рулят. Звонили пранкеры не раз кавказцам вна зону нарезками фраз, а те давай визжать, стрелки забивать и т.д. Овощ пожалуй был еще зек-интеллигент по сравнению с этим биомусором.
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На виправні роботи довічно в резервацію. Хай живуть і працюють, залишаючи собі тільки на їжу і спецодяг, а все решта - в державну казну, чи краще в контрольований громадою фонд розвитку.
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100500 раз рассказывалось о подобном мошенничестве и всё равно находятся "толстолобики", которые ведутся на этот развод.
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Моїй матері дзвонили такі ублюдки,типа брат двоюрідний в лікарні, ДТП і т.д.,правда їм ніхто нічого не дав
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліція в Києві затримала шахраїв, що видурили близько 150 тис. у жінки, син якої нібито "скоїв ДТП". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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