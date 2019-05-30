EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  3818  43
Матеріали за темою:
Все про:армія (2471) допомога (822) волонтери (481) ЗСУ (274)

 Волонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер. ФОТОрепортаж

У зв'язку з наближенням літа волонтерам "Мега-поліграфа" необхідна допомога в придбанні для українських воїнів засобів для забезпечення води, а також бензопил, холодильних і морозильних камер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Мега-поліграфа" у Facebook.

"Є кілька дуже проблемних позицій. Проблема №1 - вода. Потрібні ємності (харчові 3*1000 і 3*200 л); 1500 км шланга і 3 ручні (немає електрики) помпи. Терористи дуже активно застосовують ПТКР - останнім часом мінус водовозка і джип. За планом водовозка має зупинятися в безпечному місці, після чого вода буде перекачуватися за допомогою ручної помпи; 4 холодильники, 2 морозильні камери - через їх відсутність хлопці змушені змінювати продукти, що швидко псуються, на консерви; 2 бензопили, 4 пилки Дружба-2; лопати/кирки - хоча б по 10 шт.", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначають волонтери, існують борги, пов'язані з ремонтом техніки.

"У ремонті зараз 2 генератори і 1 бензопила (не сплачено). Привезли із собою в ремонт 2 холодильники і 1 морозильну камеру - теж чекають фінансування. Висить борг за ремонт переданої таблетки - майже 7000 грн. Нива вже заводиться, двигун у порядку - чекає ремонту гідравліки. Чекає фінансування. Найближчим часом до нас мають притягти в ремонт ще 4 машини", - додали в "Мега-поліграфі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери "Мега-поліграфа" їдуть у район проведення ООС: потрібна допомога з купівлею деталей для швидкої, а також деяких інших необхідних для бійців речей. СПИСОК

Волонтери також надали звіт про попередні закупівлі для армії.

"Заїжджали у 25-й і 46-й батальйони 54-ї бригади, 1-й та 2-й 93-ї бригади, Піски, 34-й і медики 57-ї бригади, 137-ї та 88-ї 35-ї бригади, 32-ї РЕАП (хлопці приїхали до нас самі) і, традиційно, "на море".

Разом передано: УАЗ "таблетка"; єврокуби - 4; ємності харчові 50-300 л - 14; газові балони: 50 л - 6,5 л - 4 + газові плити і поверхні - 10; бензопили - 3; пралка напівавтомат - 2; кабель СІП4 2*25 - 1000 м; кабель мідний 2*2,5 - 300 м; набори комбінованих ключів і головок - 8 і 5; інверторний генератор 0,7 кВт; шуруповерт, 2 "болгарки"; свердла по металу, диски відрізні великі і маленькі 50 і 20; електроди - 10 кг; акумулятори 75 і 95 Ач; ключ роторний "м'ясорубка" - 2; заклепочник; скоби - 1300; домкрат 5 т - 3; лопата "американка" - 40; електрофурнітура (розетки/вимикачі/патрони тощо) - близько 300 од.; 4G модем з антеною; рукавички ПВХ - 500; колуни - 12; ручна пила - 12; молотки та ін. дрібний інструмент - близько 30 од.; банери - близько тонни (для нас це безпрецедентно багато); ковролін; термобокси; медикаменти - 1 палета; побутова хімія та засоби гігієни - 2 палети; антифриз - 3 тонни (тут ми просто допомогли з доставкою з Києва)", - йдеться в повідомленні.

Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 01
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 02
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 03
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 04
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 05
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 06
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 07
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 08Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 09
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 10
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 11

Хочеш допомогти?!
Контактні телефони - 0676188747, 0503550177 - Костянтин: 0509278010; 0973750000 - Олександр, 0445816815
Київ, Марка Вовчка 12/14
Реквізити для переказу грошей на закупівлю необхідного:
Карта Приватбанку на ім'я Галафутник Ігор Леонідович
4731 2191 0499 3989
ІПН: 2390702897

Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 12
Волонтери Мега-поліграфа просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129720
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть на деньги от продажи Слуги Народа Яндексу немного поможет
ну а что ,только Порох за собственные деньги армии помогать должен ???
Давай ЗЕ,не жлобись
 показати весь коментар
 
А как же Зе,он же только что с передовой?
 показати весь коментар
 
пришла камарилья пострашнее
Петю будешь скоро вспоминать
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Запитай у свинярчука-поирошенка, якого воно пять років звизділо про потужну армію і стандарти нато!
 показати весь коментар
 
 
Армія яку народив порошенко досі не має нормального забезпечення через ідіотів, яких зібрав порошенко в міноборони та Генштабі!
 показати весь коментар
 
ИгорьL, вы когда нибудь закроете свой брехливый рот, который пальцам покоя на клаве не дает?
 показати весь коментар
 
 
Пусть на деньги от продажи Слуги Народа Яндексу немного поможет
ну а что ,только Порох за собственные деньги армии помогать должен ???
Давай ЗЕ,не жлобись
 показати весь коментар
 
 
А где деньги налогоплательщиков? Пусть Барыга отчитается.
 показати весь коментар
 
 
На що Вам вступив ЗЕ за перший тиждень при владі? Петя 5 років ходив у камуфляжі, а в армії навіть холодильників нема!
 показати весь коментар
 
 
поддерживаю!!! Зе, давай, как Порох, вложи в армию свои деньги или слабо???

Давай Зе, не будь жлобом!!! Ты главнокомандующий, у тебя 75% зебилов.. Армия ЖДЕТ!!!
 показати весь коментар
 
 
Твой "порох" вынес из кабинета телевизоры и серверы, якобы купленные за личные деньги, а ты все еще веришь что он что-то там безвозмездно вкладывал в армию? Волонтеры "Мега-полиграфа" просят помочь с обеспечением водой бойцов на передовой, а также с покупкой пил и морозильных камер - Цензор.НЕТ 255
 показати весь коментар
 
 
где ты это прочитал??? У зебилов??? Ну так там и пиши.

Читай про сервера и компы, а не неси тупой бред зебилов!
 показати весь коментар
 
 
не купленые,а арендованые
вернул владельцу
или надо было арендную плату и дальше платить ?
 показати весь коментар
 
 
А що? Зе тільки тиждень при владі, а Ви з Петей ПЯТЬ років що робили, що потрібно волонтерам забезпечувати армію??
 показати весь коментар
 
 
да, неделю при власти, а развалил, что создавалось 5 лет!!!!
 показати весь коментар
 
Зе пообіцял "все сделаем для нормальной жизни солдат на передовой"...Чі он мав на увазі шо йому проще армію розпустити.
 показати весь коментар
 
яка вода, кловуну треба гроші на новий охвіс. у старому воно не може.
 показати весь коментар
 
 
Закинув дещицю, як завжди.
Сподіваюсь, після розгону ******** камарильї постачання армії, врешті, налагодиться.
 показати весь коментар
 
 
пришла камарилья пострашнее
Петю будешь скоро вспоминать
 показати весь коментар
 
 
Ага, он мерзотника гельмінтея в шию погнали, на черзі мерзотник грицак.
Ужос.
 показати весь коментар
 
галантерея прогнали
а охранника коломойского и предателя Гайдука на теплые местечки выдвинули
КАК ЖЕ ТАК ????
 показати весь коментар
 
 
Волонтеры мне и моим пабротымам жизнь спасли, респект, помогу чем смогу.
 показати весь коментар
 
 
Тю, які волонтери? Петя ж сказав, шо в армії все є.
 показати весь коментар
 
 
ты видал сколько излишков насчитали? при Пете было. нынешние успели излишки раздериванить и распродать. так-то. Волонтеры "Мега-полиграфа" просят помочь с обеспечением водой бойцов на передовой, а также с покупкой пил и морозильных камер - Цензор.НЕТ 8299
 показати весь коментар
 
Парашники всдумали майданить а по телеку нигде не показывают. Как пи-дят коцапов можно смотреть вечно))
Архангельск решили привратить в помойку а мокшам не нравится
видать начали подозревать что путин х-ло))))

https://www.youtube.com/watch?v=UG7zY1DDSdo
 показати весь коментар
 
 
А шо ж так,а як же слова говнокомандувача про найбоєздатнішу армію у світі?А як же гроші від пєтушенка?Чи як в прислів'ї --Бог(порошенко) дав,а після виборів забрав назад?
Пєдрососи,а ну по новому заспівали про те як Зєля на Донбас поїхав і про квартал.
Швидше,суки порохососні.
 показати весь коментар
 
 
А до тих чиї інтереси захищають там вояки - не пробували звертатись?
 показати весь коментар
 
Армія обрала собі президента, все, тепер нехай хочь мохом покриються, хочь в обмотках сидять, хочь кидають все і пи*дують по домам. Не копійки не дам. Волонтеры "Мега-полиграфа" просят помочь с обеспечением водой бойцов на передовой, а также с покупкой пил и морозильных камер - Цензор.НЕТ 4612
 показати весь коментар
 
Петя дуже любив камуфляж и через добу його надівав. То що зараз й ЗЕ "сфоткався" на передку - це теж саме, але я про друге. З кожного громадянина України отримають 1.5 % на "войну", Держава выделила ох....деньги на оборону и вместе с тем... Мені здається , що волантеризм, це спосіб заробляти на війні, як це робив Петя, який продавав Богдани, БТР и катери для армії за рахунок держбюджету. В нас є логистіка? Там хтось отримує зарплату. За що? Пили, емкості, шлангі, ....? Це армія? Що там розглядав Петя і Повторак, одягаючи камуфляж на протязі 5 років???
 показати весь коментар
 
 
до речі, Зеля був на передку у цивільному, як і подобає пристофній людині, а всякі парашеску турчинови і т.д. одягали камуфляж виключно для фотосесії. до речі, на порошку військова форма сидить як на корові сідло
 показати весь коментар
 
 
а Зе как клоун выглядел в голубой рубашечке на передовой.

Ржака полная. Клоун!!!
 показати весь коментар
 
таких как ты, не более 4% от всего населения Украины
примерно столько же, как и людей с гомосексуальными наклонностями
 показати весь коментар
 
Мега-Полиграф, реально помогают армии, я с ними давно контачу, рекомендую.
Они даже кунг. побитый пулями и сколками не латают, грят типа какой смысл, не так дешево, а все равно пару пуль поймаем
 показати весь коментар
 
бачив Вечірній Квартал на цю тему?

- Куме, але ж він бреше!
- Та з чого Ви, куме, взяли?
- Ну от якби Ви, куме, знали місце чи спосіб, де можна заробити багато-багато грошей, Ви б мені сказали?
- Точно бреше!
 показати весь коментар
 
А де ж той пістабол Бірюков що мукав вже не раз - Армія все має , всім забепечена і нічого не потрібно ! ???
 показати весь коментар
 
А клоун что ли не может солдат водой обеспечить???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоВолонтери "Мега-поліграфа" просять допомогти із забезпеченням водою бійців на передовій, а також із придбанням пил та морозильних камер. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору