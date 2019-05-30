 Слідчий і заступник начальника відділу столичної ДФС попалися на хабарі $12 тис. ФОТО

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Використовуючи своє службове становище, співробітники ДФС вимагали та отримали від керівника одного із суб'єктів госпдіяльності хабар за повернення вилучених під час обшуку бухгалтерських та установчих документів і непритягнення останньої до кримінальної відповідальності", - напісла вона.

Тривають слідчі дії.

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Затримання проводилося за участю ГПУ, ДБР і Нацполіції.



