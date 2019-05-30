 "Померла республіка": в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в матеріалі "Інформаційного спротиву", передає Цензор.НЕТ.
"Що ж собою являє Республіка КаZантип на 5-й рік окупації, можна побачити з фотографій, які напередодні були опубліковані в соціальних мережах відвідувачами цього рейв-кладовища. Поіржавілого і розтягнутого по частинах місцевими любителями металобрухту і боярки", - зазначає автор статті.
Фестиваль КаZантип не проводиться в Криму з моменту його окупації Росією в 2014 році. У серпні 2016 року, після того, як на території Попівки другий рік поспіль заборонили проведення КаZантипа, так звана "прокурорка Криму" Поклонська заявила що фестиваль заборонений "назавжди".
Казантип - это был центром разврата, пьянства и наркомании молодежи. А сколько девок там изнасиловали, а сколько народу покалечилось на руинах заброшенной АЭС? И я удивляюсь как от туда выходила порой весьма неплохая музыка.
Интересно...какой процент Поповчан бегал на референдум?))
И сопоставим ли этот процент с тем что жил с этого фестиваля?)))
Иногда падают и можно хорошенько поживиться цветметом.
Всьо пабєділі, за дєдов.
Короче срамота.Правильно что запретили.Пусть на этом месте построят памятник Николаю 2
и пусть себе там тихонечко мироточит.)
А крисчани - отримали з неба каміння та сірчано-ангідридну пекельну сечу.
Тримайтеся там...
Slayer - Raining Blood
- Мы должны догнать и перегнать Америку.
- Владим Владимирович, догнать - это да, но может перегонять не надо.
туПин: - Это ещё почему?
- Голый зад виден будет.
И с деньгами не знали шо делать...
Прошли те времена)))
Кацапы освободили крысчан от этих излишков Хунты!!!))))