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 "Померла республіка": в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип. ФОТОрепортаж

Окупація Криму поставила хрест на фестивалі електронної музики КаZантип, заради якого на півострів з'їжджалися тисячі туристів, приносячи йому фінансову і репутаційну вигоду. Зараз же на місці проведення заходу в селі Попівка залишилися лише іржаві останки фестивальних будівель.

Про це йдеться в матеріалі "Інформаційного спротиву", передає Цензор.НЕТ.

"Що ж собою являє Республіка КаZантип на 5-й рік окупації, можна побачити з фотографій, які напередодні були опубліковані в соціальних мережах відвідувачами цього рейв-кладовища. Поіржавілого і розтягнутого по частинах місцевими любителями металобрухту і боярки", - зазначає автор статті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорноморські порти окупованого Криму і Росії в 2018 році зазнали збитків на понад 760 мільйонів рублів через санкції, - МінТОТ. ІНФОГРАФІКА

Померла республіка: в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип 01
Померла республіка: в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип 02
Померла республіка: в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип 03
Померла республіка: в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип 04
Померла республіка: в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип 05
Померла республіка: в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип 06

Фестиваль КаZантип не проводиться в Криму з моменту його окупації Росією в 2014 році. У серпні 2016 року, після того, як на території Попівки другий рік поспіль заборонили проведення КаZантипа, так звана "прокурорка Криму" Поклонська заявила що фестиваль заборонений "назавжди".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129689
 
 
 Топ коментарі
 
планета ШЕЛЕЗЯКА - людей нет, воды нет, растительности нет, населена мокшанскими рептилоидами....
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всё, до чего дотягиваются грязные клешни кацапстана, превращается в это самое.... "Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 8485
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вот чего им не хватало? теперь зажили...
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всё, до чего дотягиваются грязные клешни кацапстана, превращается в это самое.... "Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 8485
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Так говорит тот, кто там не был.
Казантип - это был центром разврата, пьянства и наркомании молодежи. А сколько девок там изнасиловали, а сколько народу покалечилось на руинах заброшенной АЭС? И я удивляюсь как от туда выходила порой весьма неплохая музыка.
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Тю, так туда затем и ездили. Эта ж не пансион благородных девиц.
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такое же будет через год "правления" вазелина...
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вот чего им не хватало? теперь зажили...
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Всего хватало. Но захотелось большей халявы - украинские цены + расейские зарплаты. Только так не бывает
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планета ШЕЛЕЗЯКА - людей нет, воды нет, растительности нет, населена мокшанскими рептилоидами....
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для кацапів, але звільнять Крим від окупантів і реанімують
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Огромная потеря для наркобизнеса, ИМХО
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Народ со всего мира раньше стекался, ну а что ********, разврат и наркотики... эх даже я там пару раз был. Ну что Поповка? Теперь тихо? И без бЕндер.
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Как по мне...все логично.
Интересно...какой процент Поповчан бегал на референдум?))
И сопоставим ли этот процент с тем что жил с этого фестиваля?)))
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для гельминтов гавно - слаще нету...это их привычная среда обитания.
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Быдло пусть лучше смотрит как ватники на вертолетах и прочем хламе летают "Умершая республика": в сети показали, во что превратился в оккупации масштабный крымский рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 6903
Иногда падают и можно хорошенько поживиться цветметом.
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Вата вважає, що казантип це розплідник содомії і наркоманії...нема казантипу і нема наркоманії і розпусти на росіє.
Всьо пабєділі, за дєдов.
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та піхій... ніхій віняють гніди (мікіла азіров)
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Нескрепный фестиваль.Музыка не церковная,к тому же громко орет.Никто не молится,прелюбодеяния на каждом шагу.На храм никто не дает.
Короче срамота.Правильно что запретили.Пусть на этом месте построят памятник Николаю 2
и пусть себе там тихонечко мироточит.)
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.. угу, босиком ходить опасно, так и норовишь на шприц наступить.
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прийшла ********* зі "скрєпами", і все, життя скінчилося
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в шереметьево в дыму, самолет слил топливо и сел... эх....
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чудово.. "Померла республіка": в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 8222 майданчик для знімання мутфільмів ,про те як ракети летять на Флориду
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Ну такое.. хочешь наркотиков - едь в Амстердам. Или меняй законодательство здесь. А то на деле это был наркоманский рай, под очень солидной крышей, раз милиция, сбу и прочие на все это смотрели сквозь пальцы. Демократия это не анархия.
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Я не за наркоту но..... нариков меньше не стало изза того что закрыли Казантип .... так то хоть они сконцентрированы были в одном дурдоме а так по всем регионам рассредоточены .... так что ... такое.
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ну сейчас и в крыму и на россии самое большое скопление наркоманов! примкнули одни к другим...
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Зачем коллорадам нужен Казантип если есть Путен скрепа и сталагмиты ?
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да... при зелебобе у Казантипа был бы реальный шанс стать Всемирным центром сами знаете чего "Померла республіка": в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип - Цензор.НЕТ 1988
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У зели свой казантип .... 95-й Квартал называется )))
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Метал-фестиваль Metal Heads Mission раніше теж проводився у Криму. Зараз - в континентальній Україні, бо METAL NEVER DIES
А крисчани - отримали з неба каміння та сірчано-ангідридну пекельну сечу.
Тримайтеся там...
Slayer - Raining Blood
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Кацапы космос покоряют, им не фестивалей. Казантип - это полное падение нравов, а вот военно-политическая подготовка среди молодежи, научит правильно убивать украинцев и других непокорных. Крымнаш - сделал свой выбор.
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туПин:
- Мы должны догнать и перегнать Америку.
- Владим Владимирович, догнать - это да, но может перегонять не надо.
туПин: - Это ещё почему?
- Голый зад виден будет.
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Неплохо бы пообщаться с жителями этой Поповки на предмет - с какой радостью и предвкушением они скакали вприпрыжку на "референдум", а также кого они сейчас считают виновным в их неудаче в вопросе фестиваля.
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Кто угодно виноват, только не сами и не любимая Рашка.
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А ранше скромные Поповчане сдавали свои курятники по цене апартаментов в Беверли Хилл...
И с деньгами не знали шо делать...
Прошли те времена)))
Кацапы освободили крысчан от этих излишков Хунты!!!))))
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Патриот раиси должен быть бос...голоден...оболванен и под боярой!)))
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русский мир пришел, цивилизация ушел
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Казантип после прихода чатлан из галактики Кин-Дза-Дза , превратился на типичный пейзаж планеты Плюк .
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Цензор.НЕТФотоПодії"Померла республіка": в мережі показали, на що перетворився в окупації масштабний кримський рейв-фестиваль КаZантип. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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