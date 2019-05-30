 У Києві відбувся VIII Національний молитовний сніданок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

За словами організаторів, цього року Національний молитовний сніданок зібрав рекордну кількість учасників.

Відкрився сніданок молитвою за Україну "Боже великий єдиний".





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Ведучими, як і минулого року, стали нардепи Павло Унгурян та Оксана Білозір.

Зі вступною промовою виступив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Він наголосив на важливості об'єднання українців різних політичних поглядів, щоб помолитися за Україну.

"Ми пам'ятаємо, як на Майдан здавалося, що відчай здолає нас... Але раптом подзвонили дзвони Михайлівського монастиря", - сказав він, зазначивши, що і зараз українці роблять усе можливе, щоб відбити російську агресію.

Парубій наголосив, що молитовний сніданок відбувається в сесійний день, і сьогодні Рада має розглянути закон про капеланську діяльність.















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Назва нинішнього сніданку "Бог. Родина. Україна".

Серед присутніх, зокрема, Леонід Кравчук, Юлія Тимошенко, Юрій Тимошенко, Олександр Турчинов, Артур Герасимов, Олег Березюк, Максим Бурбак, Георгій Логвинський, Арсен Аваков, Ганна Гопко, Андрій Садовий, Лілія Гриневич, Євген Нищук, Олександр Данилюк, Ігор Жданов, Віктор Єленський, Юрій Бутусов, Ганна Герман, Філарет та церковні лідери інших конфесій. Також на молитовному сніданку присутні ветерани АТО.

Серед анонсованих гостей - політики інших країн.

Зокрема, конгресмен від штату Мічиган США Тім Волберг, глава делегації Духовної ради Білого дому Джеймс Гарлоу, радник президента Рональда Рейгана Марк Нутл.

Також співак Михайло Хома (Дзідзьо), лідер групи "Мандри" Сергій Фоменко, Валерій Харчишин.

















Потім з промовою виступив Леонід Кравчук.

Він згадав 1991 рік, коли "здолали найстрашнішу імперію - СРСР".

Кравчук нагадав, що історія України дуже давня, і саме на берегах Дніпра відбувався цивілізаційний вибір України.

Кравчук закликав молитися Богу, щоб здолати всі негаразди.

"Україна є і буде" - резюмував він.

Потім спільно виступили Садовий і Бурбак. Садовий закликав завжди мати Бога в серці. І молитися також за тих, хто робить зло.

Бурбак заявив, що сьогодні українці, як ніколи, потребують консолідації, щоб відстояти свою державу.

Потім Арсен Аваков, Микола Кулеба, Валерія Заружко, Юрій Соловей, Артур Герасимов та інші спільно зачитали молитву за сім'ю.

Також із промовою виступили гості зі США та Угорщини.







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Потім організатори продемонстрували ролик, що агітує проти абортів.

Михайло Хома розповів неймовірну історію своєї появи на світ.

Його мама, коли була вагітною, дістала сильні опіки ніг і нижньої частини. Лікарі вмовляли її зробити аборт, щоб можна було зробити операцію з пересадки шкіри. Але мама Михайла відмовилася робити аборт, а отже, і операцію, а також приймати знеболювальне. 8 місяців його мама була в лікарні з обпеченою шкірою. Хома зазначив, що ніхто не міг зрозуміти її, а сьогодні він їй вдячний.

"Не потрібно робити абортів, потрібно давати життя", - підсумував Хома, зазначивши, що в нього особливі відносини з Богом відтоді, як дізнався свою історію.

Далі Євген Нищук, Андрій Юраш, Лілія Гриневич, Оксана Корчинська, Роман Шеремета, Ірина Овчаренко, Олег Медуниця зачитали спільну молитву про освіту та медіа.

Далі з промовою виступили делегати від Духовної ради Білого дому США.

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Потім виступив головний рабин Києва та України від Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад (хасиди) Асман Моше Реувен. Він розповів історію появи на світ його п'ятої дитини. Коли під загрозою було не лише життя дитини, але і життя його дружини, то Асман почав молитися. І, за словами лікарів, сталося диво, бо вдалося врятувати і мати, і дитину. Асман запросив на сцену ветерана АТО, якого поставили на ноги ізраїльські лікарі.







Водночас ведучий Унгурян повідомив, що група нардепів внесла постанову про перенесення українського посольства в Єрусалим, як і США.

Також він поінформував присутніх про загибель українських військових у катастрофі вертольота на Рівненщині.

"Ви бачите, які виклики. Щодня щось відбувається", - сказав він, закликавши прочитати молитву за владу. Молитву прочитали, зокрема, Назар Холодницький, Іван Крулько, Ігор Жданов.

Під час заходу виголошували й інші молитви.

За традицією, під час сніданку проводять благодійну акцію. Цього року збирають кошти для придбання медобладнання для онкохворих дітей.





















Парламентські молитовні сніданки є традицією багатьох демократичних країн світу і слугують місцем об'єднання і розуміння політиків та чиновників. Понад 60 років такі молитовні сніданки відбуваються в Конгресі США та Європарламенті, а також у Німеччині, Норвегії та інших країнах. Уже вісім років поспіль молитовні сніданки відбуваються і в Україні.