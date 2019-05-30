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 У Києві відбувся VIII Національний молитовний сніданок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 30 травня, в Києві відбувся Восьмий Національний молитовний сніданок.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

За словами організаторів, цього року Національний молитовний сніданок зібрав рекордну кількість учасників.

Відкрився сніданок молитвою за Україну "Боже великий єдиний".

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Ведучими, як і минулого року, стали нардепи Павло Унгурян та Оксана Білозір.

Зі вступною промовою виступив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Він наголосив на важливості об'єднання українців різних політичних поглядів, щоб помолитися за Україну.

"Ми пам'ятаємо, як на Майдан здавалося, що відчай здолає нас... Але раптом подзвонили дзвони Михайлівського монастиря", - сказав він, зазначивши, що і зараз українці роблять усе можливе, щоб відбити російську агресію.

Парубій наголосив, що молитовний сніданок відбувається в сесійний день, і сьогодні Рада має розглянути закон про капеланську діяльність.

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Назва нинішнього сніданку "Бог. Родина. Україна".

Серед присутніх, зокрема, Леонід Кравчук, Юлія Тимошенко, Юрій Тимошенко, Олександр Турчинов, Артур Герасимов, Олег Березюк, Максим Бурбак, Георгій Логвинський, Арсен Аваков, Ганна Гопко, Андрій Садовий, Лілія Гриневич, Євген Нищук, Олександр Данилюк, Ігор Жданов, Віктор Єленський, Юрій Бутусов, Ганна Герман, Філарет та церковні лідери інших конфесій. Також на молитовному сніданку присутні ветерани АТО.

Серед анонсованих гостей - політики інших країн.

Зокрема, конгресмен від штату Мічиган США Тім Волберг, глава делегації Духовної ради Білого дому Джеймс Гарлоу, радник президента Рональда Рейгана Марк Нутл.

Також співак Михайло Хома (Дзідзьо), лідер групи "Мандри" Сергій Фоменко, Валерій Харчишин.

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Потім з промовою виступив Леонід Кравчук.

Він згадав 1991 рік, коли "здолали найстрашнішу імперію - СРСР".

Кравчук нагадав, що історія України дуже давня, і саме на берегах Дніпра відбувався цивілізаційний вибір України.

Кравчук закликав молитися Богу, щоб здолати всі негаразди.

"Україна є і буде" - резюмував він.

Потім спільно виступили Садовий і Бурбак. Садовий закликав завжди мати Бога в серці. І молитися також за тих, хто робить зло.

Бурбак заявив, що сьогодні українці, як ніколи, потребують консолідації, щоб відстояти свою державу.

Потім Арсен Аваков, Микола Кулеба, Валерія Заружко, Юрій Соловей, Артур Герасимов та інші спільно зачитали молитву за сім'ю.

Також із промовою виступили гості зі США та Угорщини.

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Потім організатори продемонстрували ролик, що агітує проти абортів.

Михайло Хома розповів неймовірну історію своєї появи на світ.

Його мама, коли була вагітною, дістала сильні опіки ніг і нижньої частини. Лікарі вмовляли її зробити аборт, щоб можна було зробити операцію з пересадки шкіри. Але мама Михайла відмовилася робити аборт, а отже, і операцію, а також приймати знеболювальне. 8 місяців його мама була в лікарні з обпеченою шкірою. Хома зазначив, що ніхто не міг зрозуміти її, а сьогодні він їй вдячний.

"Не потрібно робити абортів, потрібно давати життя", - підсумував Хома, зазначивши, що в нього особливі відносини з Богом відтоді, як дізнався свою історію.

Далі Євген Нищук, Андрій Юраш, Лілія Гриневич, Оксана Корчинська, Роман Шеремета, Ірина Овчаренко, Олег Медуниця зачитали спільну молитву про освіту та медіа.

Далі з промовою виступили делегати від Духовної ради Білого дому США.

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Потім виступив головний рабин Києва та України від Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад (хасиди) Асман Моше Реувен. Він розповів історію появи на світ його п'ятої дитини. Коли під загрозою було не лише життя дитини, але і життя його дружини, то Асман почав молитися. І, за словами лікарів, сталося диво, бо вдалося врятувати і мати, і дитину. Асман запросив на сцену ветерана АТО, якого поставили на ноги ізраїльські лікарі.

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Водночас ведучий Унгурян повідомив, що група нардепів внесла постанову про перенесення українського посольства в Єрусалим, як і США.

Також він поінформував присутніх про загибель українських військових у катастрофі вертольота на Рівненщині.

"Ви бачите, які виклики. Щодня щось відбувається", - сказав він, закликавши прочитати молитву за владу. Молитву прочитали, зокрема, Назар Холодницький, Іван Крулько, Ігор Жданов.

Під час заходу виголошували й інші молитви.

За традицією, під час сніданку проводять благодійну акцію. Цього року збирають кошти для придбання медобладнання для онкохворих дітей.

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Парламентські молитовні сніданки є традицією багатьох демократичних країн світу і слугують місцем об'єднання і розуміння політиків та чиновників. Понад 60 років такі молитовні сніданки відбуваються в Конгресі США та Європарламенті, а також у Німеччині, Норвегії та інших країнах. Уже вісім років поспіль молитовні сніданки відбуваються і в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129657
 
   
 Топ коментарі
 
За Украину там точно никто не помолиться. За Кипр, Панаму, Мальдивы, Израиль да. За Украину нет
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За кошт платників податків, звичайно У Києві відбувається VIII Національний молитовний сніданок - Цензор.НЕТ 8897
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За Украину там точно никто не помолиться. За Кипр, Панаму, Мальдивы, Израиль да. За Украину нет
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соевые устроили пир во время своей же чумы.
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А при владі чомусь горохові. Ти нічого не сплутав?
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Товарисч !!! Вы не успели перекраситься. Это уже не соевые - это теперь зеленые-презеленые, которые очень скоро станут барыгами , мародерами и т.д и т.п.
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найди на фотке бабу Юлю меньше чем за минуту:
У Києві відбувається VIII Національний молитовний сніданок - Цензор.НЕТ 6435
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кароче больше чем за пол часа никто не нашел.. эх вы. Кароче в нижнем левом углу первый столик У Києві відбувається VIII Національний молитовний сніданок - Цензор.НЕТ 4420
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А присутствующие на молитвенном завтраке черти, кому и о чём молятся?
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До початку робочого дня, до 9.00 помолитися ? Особливо цікаво за міністрів
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Я тоже кушать хочу. Дайте мне завтрак. Можно не кошерный.
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"Вперед - в прошлое!"
Что за средневековое мракобесие???!!!
О развитии украинской науки, образовании и медицине депутатам и министрам надо думать "денно и нощно", а не утренние понты с попами устраивать за счет бюджета.
О борьбе с КОРРУПЦИЕЙ в своих речах хоть кто-то упомянул там сегодня?
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Ну, наконец-то все проблемы решили! Щас только аборты отменим - и ваще рай на земле настанет.
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Понавыдумывали тусовок для пиара, паразиты...
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Самые "бедные" собрались... Пир во время чумы! Не стыдно, рожи?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниУ Києві відбувся VIII Національний молитовний сніданок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
 
 
 
 
 
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