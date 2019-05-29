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 На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сім'ями загиблих гірників на шахті "Лісова". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" в Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії минулої ночі загинуло два гірники - Михайло Турко і Михайло Павлик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 01

Глава держави поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття. Зеленський наголосив на необхідності вирішити питання із забезпеченням житлом сімей загиблих гірників.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - підкреслив президент.

На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 02

Дивіться також: Зеленський прибув на Львівщину для відвідання шахти, на якій сьогодні загинуло двоє гірників. ФОТО

Зеленський зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля", на якій йому розповіли про затримки з виплатою заробітної плати. Президент провів нараду щодо нічної аварії і ситуації на шахті.

На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 03
На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 04
На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 05
На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 06

Також читайте: "Шаурма так шаурма": президент Зеленський сфотографувався з їжею

На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 07

На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 08
На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 09
На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сімями загиблих гірників на шахті Лісова 10

Нагадуємо, 29 травня у Львівській області стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", внаслідок чого загинуло двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 років народження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129621
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец президент, не сторонится чужого горя и гражданских не отсекает!
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Ждём вопрощения сериала "Слуга народа - 3 "

Скоро подъедут шахтеры с Донбасса и они вместе будут бить бандеровцев.

Авторы сценария уже на должностях замглавы АП и замглавы СБУ
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прикол в том, что новоназначенный глава СНБО не знает адреса своей работы

и поэтому временно подрабатывает завхозом у Богдана )))
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Ждём вопрощения сериала "Слуга народа - 3 "

Скоро подъедут шахтеры с Донбасса и они вместе будут бить бандеровцев.

Авторы сценария уже на должностях замглавы АП и замглавы СБУ
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Молодец президент, не сторонится чужого горя и гражданских не отсекает!
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за неимением Гройсмана по идее должен был ехать Кубив,а никак не говнокомандующий, который даже не булькнул по поводу решения суда в Гамбурге по нашим морякам.и это тот клоун который обещал заниматься нашими пленными.
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А "говнокомандующий" это хто? Это тот, шо хотел обменять 28 моряков и три корабля ВМФ на военное положение и таким способом продлить своё правление?
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веришь,как то насрать на Пороха,это уже история.меня больше волнует нынешний уклонист.так все таки по поводу суда в Гамбурге он что то может сказать или боязно? или не обязательно по вашему? это же мелочь
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А что ты лично от него хочешь услышать? А насчёт уклониста, можешь выставить скан корешков повесток с военкомата на имя Зеленского В.А. с подписью о получении? Так ото ж...
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хоть что нибудь хочу услышать. там все порешали на уровне написания этих корешков.
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Триждынеслуживший, который косил от армии
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Это тебе твой куратор так сказал, или докУмент какой имеется?
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Если вас не забанили в гугле, все есть в свободном доступе, как кто то в упор повестки не видел, так как косил деньги на концертах и корпоративах.
А ваш куратор откос от армии отрицает?)
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Повестка считается врученной только тогда, когда получатель поставил свою подпись на отрывном корешке этой повестки. всё остальное это бред свынопотама.
Да и насчёт моего "куратора" тоже мимо, скорее на луне свиньи начнут размножаться, чем я под куратора пойду.
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Та прям уж, у вас все среднестатистическое жабье, ни одной критической мысли, как из методички по моему скромному мнению)
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Кончай читать методичку, может и мысли свои появятся. А я спать....
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у тебя было с ним?
как тебе работается в переехавшим офисе с АП стеця за бабки петра?
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прикол в том, что новоназначенный глава СНБО не знает адреса своей работы

и поэтому временно подрабатывает завхозом у Богдана )))
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прикол в том, что сервера для размещения секретной информации брали в аренду у *** знает кого. и чем они были нашпигованы? может их и спрятали для сокрытия контактов с лубянкой. клинтон полетела из-за простых мэйлов не с того сервера. ты давай собирай манатки, примелькались твои кудри здесь. на панамские форумы перемещайся. скоро барыге на нары!!! На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сім'ями загиблих гірників на шахті "Лісова" - Цензор.НЕТ 8833
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а с планеты Нибиру 47 раз прилетали и эта информация утеряна навсегда !!!

У напалечной куклы Коломойского нет денег продлить договор аренды оборудования ?

У него офшоров мало ?
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Шота вы както про напалечную куклу... ПереЗедент обидится. Он Каломойскому разрешил по локоть, а Вы - "напалечная кукла"... Палец он ему вводил когда 40 млн баксов через него из привата воровал. А щас уже по-серьезному.
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для исторической встречи подняли шахтёров на поверхность, бо в забое грязно а у оно чистая рубашечка денег стоит. С шутками и прибаутками провели время. По окончанию заслуженный шахтёр Украины Зебило раздал всем присутствующим контрамарки на телешоу Рассмеши гомика.
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им бы хоть маски купить нормальные омерикосовские фирмы 3М а не китайскийе намордники ...та сами купить не могут маска 400 грн стоит , это что миллион ?
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хм... а совем недавно во всем был виноват Порошенко, любой лишний пук в любой точке Украины и сразу стада ватоцефалов орали о зраде, а теперь видите ли уже все по другому )
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Со смартфона надо спрашивать. Китайцы, сцуки, виноваты. Вазелин - ни причем, патамушо святой мессия нах.
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А чего так? В правление Порошенко он виноват был даже если у бабы Мани корова дохла. А теперь дирекция шахты. Нет зеледодик, это твой клоун виноват в смерти шахтёров. Теперь, суки, будете получать вашими же методичками и кричалками по суслам.
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Володя, що ти там робиш? В тебе що інших державних справ не має. Доки буде злодійство та корупція ці копачі будуть рабствувать і гинути, як і інші громадяни в інших сферах. То ж займися своїми безпосередніми обовязками, а не підготовкою до виборів та піаром!
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На Закарпатье он выразил соболезнование
На Львовщине пообщался с семьями погибших...
он как то странно функции президента понимает
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напалечная кукла именно для этого и нужна
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Электорат собирает. После выборов не куда уже не будет ездить.
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Будем надеяться на Бога и Канцлерский суд штата Дэлавер
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хорошую картинку создает,по любому поводу,даже на смертях не против попиариться
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А вот и наглядное отличие Вовы от Пети.При Пете шахтеров унижали,задерживали зарплаты,а сами наживались на формуле Роттердам+.А Вова общается с шахтерами "глаза-в глаза",как с людьми,а не скотиной.
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во как мало оказываеться нужно шахтерам,пообщаться с глазу на глаз и все,жизнь малина,не то что при мародере Порошенко. Высшая честь для гражданина страны пообщаться с Клованом и жить как в Бога за пазухой )
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С глазу на глаз Петя с Ахметкой общался,бакшиш от Роттердам+ делил.Себя считал царьком-помазанником божим.А шахтеров держал за скотину безмозглую,за что и получил "бан" на выборах.Не с руки царю Петру Мальдивскому со скотами лицо к лицу общаться.Правда когда "припекло" после первого тура-забегал по телеэфирам и стадионам с мочой,калом и анализами,да поздно было.Как говориться "поздно всрался".
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ты догадывался, что при введении Роттердам+ эти шахты стали продавать свой уголь на ТЕС не по 1600, а по 2800 ?
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разницу между себестоимостью 5000 гривень за тонну из моих налогов гасит бюджет Украины.

до Роттердама гасил из моих налогов 3400

с введением Роттердама гасит 2200
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а Роттердам уже отменили или я что то пропустил?
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Еееее... це не повноввження президента. (С) Розумков
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рівно через тиждень після ЧП з українськими військовими гідрант заслухав доповідь про цей інциндент,про що це говорить нам?
про те,що українська армія остання в списку пріритетів зеленої купи лайна.
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Про квартири сподобалось. Осообливо, що "можно бєз очєрєді". Такі рознарядки ставлять місцевих чиновників у тупик. Так давати квартиру, чи ні? Так можна без черги, чи ДАТИ без черги? А де ту квартиру давати? УШьвові, де вони будуються? Але ж вони дорогі. І продають їх забудовники за гроші, бо профільне міністерство будинки не будує зараз. А забудовники взагалі тепер залучають кошти від майбутніх власників квартир наперед. Одним словом, сказав, аби сказати.
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Усе він вірно написав. Може свою квартиру віддасте родині загиблих?
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Ну і ? Сказати що хотіли? Про квартиру? Тобто, по-суті. 😊
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ЗЕ не понимает, что есть КРУ, которое следит за бюджетными средствами
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Це не робота преЗедента. Робота преЗедента - торгувати обличчям для селфі. А КРУможна і ліквідувати.
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"Шаурмен" а не президент. Показуха и гнусная пропаганда на горе людей. Ганьба !
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Хочеться людям ризикувати на цих шахтах своїм життям,не розумію.Вони ж недалеко від границі живуть.Можна в Польщі заробити чи навіть десь в іншому місці,без ризику для життя або з набагато меншим ризиком.
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Порох ездил со свитой канализационные люки открывать, а этот надумал людям помогать. Лох?
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Розповідати про допомогу і допомогати, різні речі. Це не врахочуючи того, що самий по собі варіант оголошеної ним допомоги, нічого кардинально не вирішує.
Він навіть не зрозумів про що ляпнув. Скільки у тому райцентрі людей стоїть у загальній черзі? Першочерговій та позачерговій? В останній чоловік 800? І вже мабуть позачергово вони стоять років так 25-30?
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100 баллов. Он даже не понимает норм расхода бюджетных средств
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Да не будет ему в том регионе поддержки.
Не мечтай.
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Можно звісно квартиру і без черги, але за рахунок "Кварталу".
Ммбуть легко бути турботливим за чужі податки? Виробничий травматизм. Щоденно в країні десь на будівництвах гинуть будівельники, на дорогах водії то чому їх родинам не даємо позачергою квартири? Ось за що я ненавиджу популістів. Проблема має вирішуватимсь, а в нас одні імітатори... це державні шахти, вони прибуткові? Якщо так, то чого у шахтаоів там такі зарплати, що в задрипаному райцентрі він квартиру не може придбати? А на скільки держава застрахувала його життя? Зе, займись справами!
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расскажите в конце концов про обязанности президента - он все перепутал - не хочу так писать, но по факту, так получается - все это выглядит плохо с точки зрения фактожа - и хорошо, с точки зрения пиара и картинки - этим всем должен и будет заниматься Гройсман согласно своей должности - но зеле надо повод - это уже совсем не хорошо выглядит просто кретическое мышление и сравнение фактов и у вас то же будет на уме если подумаете
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сім'ями загиблих гірників на шахті "Лісова". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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