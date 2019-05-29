 На Львівщині Зеленський поспілкувався з шахтарями і сім'ями загиблих гірників на шахті "Лісова". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Глава держави поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття. Зеленський наголосив на необхідності вирішити питання із забезпеченням житлом сімей загиблих гірників.
"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", - підкреслив президент.
Зеленський зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля", на якій йому розповіли про затримки з виплатою заробітної плати. Президент провів нараду щодо нічної аварії і ситуації на шахті.
Нагадуємо, 29 травня у Львівській області стався обвал породи на шахті "Лісова" держпідприємства "Львіввугілля", внаслідок чого загинуло двоє гірників. Особи загиблих встановлено. Ними виявилися двоє жителів Сокальського району 1971 і 1997 років народження.
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Скоро подъедут шахтеры с Донбасса и они вместе будут бить бандеровцев.
Авторы сценария уже на должностях замглавы АП и замглавы СБУ
А ваш куратор откос от армии отрицает?)
Да и насчёт моего "куратора" тоже мимо, скорее на луне свиньи начнут размножаться, чем я под куратора пойду.
как тебе работается в переехавшим офисе с АП стеця за бабки петра?
и поэтому временно подрабатывает завхозом у Богдана )))
У напалечной куклы Коломойского нет денег продлить договор аренды оборудования ?
У него офшоров мало ?
На Львовщине пообщался с семьями погибших...
он как то странно функции президента понимает
до Роттердама гасил из моих налогов 3400
с введением Роттердама гасит 2200
про те,що українська армія остання в списку пріритетів зеленої купи лайна.
Він навіть не зрозумів про що ляпнув. Скільки у тому райцентрі людей стоїть у загальній черзі? Першочерговій та позачерговій? В останній чоловік 800? І вже мабуть позачергово вони стоять років так 25-30?
Не мечтай.
Ммбуть легко бути турботливим за чужі податки? Виробничий травматизм. Щоденно в країні десь на будівництвах гинуть будівельники, на дорогах водії то чому їх родинам не даємо позачергою квартири? Ось за що я ненавиджу популістів. Проблема має вирішуватимсь, а в нас одні імітатори... це державні шахти, вони прибуткові? Якщо так, то чого у шахтаоів там такі зарплати, що в задрипаному райцентрі він квартиру не може придбати? А на скільки держава застрахувала його життя? Зе, займись справами!