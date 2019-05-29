 Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн. ФОТО

Про це повідомляють кореспонденти Цензор.НЕТ.
В аеропорту Бориспіль прихильники Саакашвілі очікують його прильоту.
Люди тримають банери на підтримку політика і співають гімн.
Про це повідомляють кореспонденти Цензор.НЕТ.
В аеропорту Бориспіль прихильники Саакашвілі очікують його прильоту.
Люди тримають банери на підтримку політика і співають гімн.
https://www.youtube.com/watch?v=0gg-6pcED-k
Да Ой...... Что ОНО только не несло!
Факт - Ни одного ГРОМКОГО дела не закрыто!!!!
Куча дел развалено и не бесплатно!
Можешь с Михо и целоваться!
Только может быть он против будет!
Но кто я такой, что бы осуждать твою любовь!
А тебя как всегда везде в спам))
Я тебе с Голландии гостинцев привёз
Михеїл Саакашвілі - саме така людина. УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ТАКІ ЛЮДИ, ЯК СААКАШВІЛІ.
После этого начался подьем в Грузии.
А у нас только добробатов сажают.
Рыги,разные предатели,ворюги,спокойно у власти.
Со страны гонят не Медведчуков,Бойко и Гепу,а Михо
Михо наркоман..... Зеленский наркоман......
Были бы бабы - были бы проститутками!
Порохолизы это старые бабки на скамейке у подъезда....
Они своими высерами кормильцу рейтинг опустили ниже уровня выгребной ямы!!!!!
Авось и его партии так "подсобят"!
Ну по крайней мере они ООООЧЕНЬ стараются!
И какое дело тебе к Украине, что бы радоваться или грустить?
Жуй себе пюрешку и не волнуйся! Без тебя разберемся!
В яблочко!
Надо спросить одесситов, точно не помню, но те явно не в восторге от Саакашвили были - он устроил настоящий БЕДЛАМ в Одессе.
А Одесса - такая кормушка, где все все уже распределили и поделили! И всем хватало!
Конечно смотрящим там нах-й не нужны были волны на поверхности болота!
Про це вона заявила на "Форумі жіночого партнерства" у Києві 29 травня.
вже є підтримка.
Партія стюардес і вагонних провідниць: