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Все про:банер (10) Бориспіль (244) Саакашвілі Міхеіл (1229)

 Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн. ФОТО

Прихильники Міхеіла Саакашвілі зібралися в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляють кореспонденти Цензор.НЕТ.

В аеропорту Бориспіль прихильники Саакашвілі очікують його прильоту.

Люди тримають банери на підтримку політика і співають гімн.

Читайте також: Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар

Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 01
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 02
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 03
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 04
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 05
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 06
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 07
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 08
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 09
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 10
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 11
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 12
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 13
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 14
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту Бориспіль - люди тримають банери і співають гімн 15

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129575
 
 
 Топ коментарі
 
это Вы про себя когда собирались в стадо в АП на встречу спасибо ПЕТРЕ
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Бараны всегда собираются в стадо при виде козла.
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адепты секты бродячего карлсона собрались вместе...млять...ну за что Бог покарал Украину населив ее идиотами без мозгов?
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без Пети - ну никак не получается рейтинги зарабатывать!...и коррупция самоликвидировалась...
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коментар відмічено як спам  
 
шоу должно продолжаться.. ))) От деби....
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Чомусь Міхо ненавидять Пуйловці,та Порошенковці,в цьому у них єдність,як і в торгівлі між кацапією та Рошенією))
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Если свяжется с регионалами то Михо будет пуйловцем, время покажет
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Спросите Саакашвили про его партнёра Курченко
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Спросить об этом надо у Луценка, это ж он вещал про связь Сааки с Курченком и обещал предоставить доказательства. Правда уже больше года прошло, но то такое.
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Оно и про Надьку с минометами с баржи несло!
Да Ой...... Что ОНО только не несло!
Факт - Ни одного ГРОМКОГО дела не закрыто!!!!
Куча дел развалено и не бесплатно!
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лучче вы спросите Порошенка про его партнера Медведчука...
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СОБРАЛОСЬ СТАДО СУРОВЫХ ГРУЗИН ,А НА БЛЮДЕ ПОМИНАЛЬНЫЕ БУЛОЧКИ ????
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кацап,то у тебя в московии булочки,а в Украине пампушки...
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Приятно слышать стоны и бессильную злобу рошеновцев))
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Ну Украина едет в Европу!
Можешь с Михо и целоваться!
Только может быть он против будет!
Но кто я такой, что бы осуждать твою любовь!
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В Україні відкривається новий "театральний сезон". Всі займають місця, хто в партері, а хто і на балконі. Я власне на лавочці під театром з філіжанкою кави з коньяком Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 2866
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не там місця займаєте,треба під судами та прокураторой вам збиратись...
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молодим якраз і під судами та прокуратурою, а я вже на лавочці.
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Ну да, смертельный)) рога не отросли)
А тебя как всегда везде в спам))
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Встречай меня Володя !
Я тебе с Голландии гостинцев привёз Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 4166
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 4064
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Знаєте, коли злоба особливо корчить і плющить мародерів і їх лакеїв? Коли вони відчувають, що он там - чесна, порядна людина. - така, якою жоден з них вже ніколи не стане. Такі люди - загроза для банди і секти їх співучасників.
Михеїл Саакашвілі - саме така людина. УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ТАКІ ЛЮДИ, ЯК СААКАШВІЛІ.
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 8681
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Спросите в Грузии про Саакашвили. Саакашвили посадил в Грузии 10% населения, практически привел беду в каждую семью. Неужели это может радовать.
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А кого он посадил?воров,коррупционеров.
После этого начался подьем в Грузии.
А у нас только добробатов сажают.
Рыги,разные предатели,ворюги,спокойно у власти.
Со страны гонят не Медведчуков,Бойко и Гепу,а Михо
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Булочки твоя жена пекла или в Сельпо купил? Нормальные украинцы короваем встречают, а не булками. Ключевое слово - НОРМАЛЬНЫЕ
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"Мародери" прийнявши в 2014 році Україну з золотовалютним резервом у 5 млрд.у.о. залишають у 2019 році вже з 21 млрд.у.о., "мародери" приймали у 2014 році жалюгідну пародію на ЗСУ у капцях та дірявих носках не здатну боронити навіть кордони держави, а залишають боєздатну армію яка вже має власні крилаті ракети. Саме при "мародерах" квиток з Одеси до Риму коштує 23 євро...звісно це ж кляті "мародери" це ж не МАУ покровителя Зебілка з квитками по 2 тис. грн..
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Ні на що Україні Саакашвілі не потрібний. Хай їде в свою Грузію.
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Днепру от Коломойского придется отмываться очень долго. Возможно придется разрушить Минору Коломойского, тогда Бог простит возможно.
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Если бы Саакашвили не был психопатом и наркоманом, то цены ему б не было.
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Да че вы тупым отвечаете.....
Михо наркоман..... Зеленский наркоман......
Были бы бабы - были бы проститутками!
Порохолизы это старые бабки на скамейке у подъезда....
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это у меня рефлекс. буду избавляться. все равно, они своей тупой писаниной только дискредитируют шефа и вызываю к нему отвращение.
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Не смешите......
Они своими высерами кормильцу рейтинг опустили ниже уровня выгребной ямы!!!!!
Авось и его партии так "подсобят"!
Ну по крайней мере они ООООЧЕНЬ стараются!
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Любой знакомый Порошенка становится его личным врагом, если он не становится вором и не носит ему в корыто.
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Писец, не очень зрелище. Хлеб, соль и титушки.
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Люди! А чем так знаменит Саакашвили? Он национальный герой Украины? Расскажите. А то не знаю радоваться или наоборот?
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Це національний герой зебілів, які все ще вірять в те, що прийде якийсь голобородько чи саакашвілі та чарівною паличкою закінчить їм епоху "зубажіння" і дасть з/п по 4 тис.у.о..
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Вам шо бедненьким Гугл и Википедию батька отключил?
И какое дело тебе к Украине, что бы радоваться или грустить?
Жуй себе пюрешку и не волнуйся! Без тебя разберемся!
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Мессия! Второе пришествие! Монтянутый сандей аделаджа. Господи, какой бред! Мало своих клоунов, так ещё и чужим анус-лизинг устраиваем. Ну нахрена оно нужно в Украине? Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 8914
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Как с флагами и гимном ? Он же агент кремля ? За него х ло просил ? Сладкоежки ! Что скажите ?
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похоже что не просил , а порекомендовал . Выполнили . Ахенты кремля ?
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А Слава Украине ! Тоже агенты кремля кричали ?
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а чего журналистов и копов больше,чем сторонников?где эти все "прорыватели границ"? Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 2378
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Если рядом с Саакашвили шестерки Коломойского - Куприй и Хмара, то на 100% , Михо продался хабатникам.
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Нуууу ..... Продолжим вашу логическую цепочку......Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 3627
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 4666
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Меня больше интересует кто и как будет Ефремова встречать 22 июня, когда его выпустят из СИЗО.
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В настоящее время упоминание выше помянутой мамы серьезное нарушение .
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Саакашвили я симпатизировал всегда.
Надо спросить одесситов, точно не помню, но те явно не в восторге от Саакашвили были - он устроил настоящий БЕДЛАМ в Одессе.
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Не.... От Михо и в Грузии когда он гонял воров в законе не в восторге были!
А Одесса - такая кормушка, где все все уже распределили и поделили! И всем хватало!
Конечно смотрящим там нах-й не нужны были волны на поверхности болота!
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Правильно робить Зеленський - нехай Міхо тепер ганяє Петю по дахам і не тільки, аби він не заважав Президенту займатися державними справами. Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 7392
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Теперь посмотрим, будет ли главный борец с барыгами Миша, бороться с теперешними барыгами у власти, с клоуном и коломойским то есть)) Или оно умное было с только Порошенко, который не закатает дикого грузина в бетон)) А Бени побоится и засунет язык в *опу, бенину *опу причем сделает это подобострастно))

Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 6487
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Глава "антикорупционной" секты приехал . Темная личность . Кто он на самом деле - аферист ? Клоун ? Или борец с коррупцией ?
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Это случайный пассажир . Подошел посмотреть кого встречают .
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Співачка Оля Полякова оголосила про створення жіночої партії.
Про це вона заявила на "Форумі жіночого партнерства" у Києві 29 травня.

вже є підтримка.
Партія стюардес і вагонних провідниць:
Прихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн - Цензор.НЕТ 2496
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Интересно, через сколько времени борец с корупцией и олигархами Михо опять начнет бегать по крышам?
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К сожалению не начнет. Беня не Порошенко, с ним шутки плохи, зассыт борец рыпаться.
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Зря Петя этого бабуина в Грузию не отправил. Пусть бы попользовался результатами своих эфективных реформ.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПрихильники Саакашвілі збираються в аеропорту "Бориспіль" - люди тримають банери і співають гімн. ФОТО
 
 
 
 
 
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