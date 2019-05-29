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Все про:Держприкордонслужба (2113) Закарпаття (751) нелегали (169)

 "Були здивовані", - прикордонники виявили двох нелегалів із Бангладеш, які замість Франції випадково потрапили в Україну. ФОТО

Прикордонники Мукачівського загону виявили двох іноземців, які ховалися в причепі вантажівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Сьогодні у пункт пропуску "Дякове" прибув вантажний автомобіль іноземної реєстрації під керуванням громадянина Сербії. Прикордонники під час перевірки помітили пошкоджений тент причепу. Вже при детальній перевірці з’ясувалось, що між вантажем переховується двоє невідомих. Чоловіки азіатської зовнішності зізналися, що є громадянами Бангладеш. Під час виявлення українськими прикордонниками іноземці були здивовані та розгублені, а вже згодом розповіли, що із території Сербії намагались потрапити у Францію. Наразі триває з’ясування усіх обставин правопорушення, а після притягнення до відповідальності, за спробу незаконного перетину кордону, іноземців буде передано румунським правоохоронцям згідно з угодою про реадмісію", - йдеться в повідомленні.

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Були здивовані, - прикордонники виявили двох нелегалів із Бангладеш, які замість Франції випадково потрапили в Україну 01
Були здивовані, - прикордонники виявили двох нелегалів із Бангладеш, які замість Франції випадково потрапили в Україну 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129563
 
 
 Топ коментарі
 
Это местные так шутят. Везут нелегалов якобы в ЕС , а высаживают в закарпатье . Обычный трюк .
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Але, силь ву пле! Цюрих мне битте, Цюрих!
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Ну, чутка попутались... Нужно было у куста направо, а они прямо. Оно ж рядом, Украина и Франция, два шага не туда и...
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а говорят, что чудес не бывает) Хотя это добрый знак для нас, если они перепутали Францию с Украиной значит еще не все потеряно, главное шоб зебил не налажал сильно, пока ему не сделают импичмент и президентом снова станет наш вечнолюбимый Петр Алексеевич Порошенко
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випадково Україну із Францією може поплутати лишень мешканець Бангладешу...
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Это местные так шутят. Везут нелегалов якобы в ЕС , а высаживают в закарпатье . Обычный трюк .
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дикуни - зіпсували коштовну річ - проколупали собі дірочку в тенті, щоб подихати повітрям свободи.
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"Были удивлены"
...
"Пердімонокль, *****!"
(с) українські прикордонники
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Але, силь ву пле! Цюрих мне битте, Цюрих!
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реальная история. в начале нулевых, под цветтлем, погранцы шопнули "по морде" на проверке документов в поезде грузина с женой и где то 4-5 летней дочой, умудрившихся доехать аж туда от ческого будейовице, где прожили с полгода. по его, на такой случай легенде,- он тоже вроде, как бы ехал с тифлису до парижу, и сразу же начал повторять "георгия-париж, париж,..". и тут вмешалась его шустрая доча, уловившая паузу меж "парижами" и поприветствовавшая погранцов, как и приучилась, чисто грузинским приветствием - "ахой!" ))))
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В Одессу на седьмой приедьте, вашему удивлению не будет конца)
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Вот жеж попандос. Хотели в европу, а попали в попу.
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По китайському глобусу пробиралися...
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Ну а чё, пусть живут. Дать им домик в селе брошенный, 10 соток земли и лопату.
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Так а чем им тут не Хранция?? Пускай сразу принимаются за работу на полях - работы валом.
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Хе, а як були здивовані польскі прикордонники, коли на прикордонному переході Ягодин-Дорогуск знову виявили 400 кг бурштину вартістю більше двох мільйонів євро...
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Не удивлены, а дуже розчаровані, думали що втічуть з пекла, а попали в ще гірше пекло! За що така кара?
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Цензор.НЕТФотоСуспільство"Були здивовані", - прикордонники виявили двох нелегалів із Бангладеш, які замість Франції випадково потрапили в Україну. ФОТО
 
 
 
 
 
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