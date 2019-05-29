 "Були здивовані", - прикордонники виявили двох нелегалів із Бангладеш, які замість Франції випадково потрапили в Україну. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Сьогодні у пункт пропуску "Дякове" прибув вантажний автомобіль іноземної реєстрації під керуванням громадянина Сербії. Прикордонники під час перевірки помітили пошкоджений тент причепу. Вже при детальній перевірці з’ясувалось, що між вантажем переховується двоє невідомих. Чоловіки азіатської зовнішності зізналися, що є громадянами Бангладеш. Під час виявлення українськими прикордонниками іноземці були здивовані та розгублені, а вже згодом розповіли, що із території Сербії намагались потрапити у Францію. Наразі триває з’ясування усіх обставин правопорушення, а після притягнення до відповідальності, за спробу незаконного перетину кордону, іноземців буде передано румунським правоохоронцям згідно з угодою про реадмісію", - йдеться в повідомленні.

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