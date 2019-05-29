 "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Саакашвілі в Facebook.

"Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві посвідчення особи на повернення в Україну! А зараз в аеропорт і до Києва!" - написав він.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.