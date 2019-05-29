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Все про:Київ (6106) посольство України (140) Саакашвілі Міхеіл (1229)

 "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну. ФОТО

Колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі повідомив про отримання в посольстві у Варшаві посвідчення для повернення в Україну, з яким він вирушає до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Саакашвілі в Facebook.

"Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві посвідчення особи на повернення в Україну! А зараз в аеропорт і до Києва!" - написав він.

А зараз в аеропорт і до Києва! - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну 01
А зараз в аеропорт і до Києва! - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну 02
А зараз в аеропорт і до Києва! - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського, - Сюмар

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

А зараз в аеропорт і до Києва! - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129507
 
   
 Топ коментарі
 
тєпєрь в странє буде два кловуна.
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Кто-нибудь может пояснить - что происходит ?
Почему в Украину слетаются всякие отбросы, шлявшиеся по заграницам, и теперь претендующие на власть ?
Украина ещё суверенное государство, или её уже порвали и продали за неделю ?
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Заявила месяц назад, когда не было указа, вот - маленький нюанс.
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Указы не могут нарушать действующие законы и Конституцию.
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А мішок на голову і вивезли з країни це законно?
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А в чём проблема ? Повредили мозг или ухо ?
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Повредили репутацию Украины. Хотя для порохоботов репутация - это пустой звук.
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Указ по возвращению гражданства никак не влияет на решения судов о незаконном пересечении границы.
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В общем иди и подавай в суд на решение Зеленского, на что имеешь законное право, и имеешь основания бояться его въезда.
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Мне нечего бояться его въезда. И я писала свой первый коммент не об указе Зе, а о неотмененном решении суда, запрещающем въезд, которым должна руководствоваться погранслужба.
Законы на свалку? Анархия рулит.
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Ну тогда подавай в суд на погранслужбу, чтобы закон зарулил, пусть суд взвешивает и решает. А при Порошенко рулили анархия и беспредел воровства и коррупции, и вы воспринимали это как нормальное явление, как будто они узаконены.
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Пока послежу за развитием событий. Еще же не произошло нарушение законодательства погранслужбой.
Сколько исков в суды относительно "беспредела воровства и коррупции при Порошенко" подал Ра, советующий мне делать подобное?
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Признаюсь, что не подавал. Чтобы подавать надо иметь какие-то документы в своих руках, а они находятся у других лиц, и скоро все это всплывет. У тебя же будет законное основание, т.к. факт пересечения будет общеизвестным и задокумментированным.
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"Чтобы подавать надо иметь какие-то документы в своих руках, а они находятся у других лиц..."

Ага! Ра надеется на других, а я должна подавать собственноручно.
Инфантильно, но очень необременительно.
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Чтобы было понятнее. Вот пойду я в райсуд и напишу заявление на Порошенко, мне скажут предъяви материалы, что я им покажу? Распечатанную вырезку с какого-нибудь сайта? Смешно все это будет выглядеть. Если же ты пойдешь и напишешь заявление на погранцов, то тебе не надо будет, я думаю ничего предъявлять, т.к. все будут уже знать об этом событии. В этом и вся разница. "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну - Цензор.НЕТ 7539
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У меня тоже не будет на руках документа от погранслужбы, в котором будет указан, подтвержден факт пересечения границы Саакашвили.
С таким же успехом Ра мог раньше подать заявление о незаконности действий ПП или других представителей власти того времени.
Поводов же немеряно по утверждению Ра. Например, о выдворении Саакашвили с территории Украины. Очень похожие случаи, только граница пересекалась в разных направлениях.
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Міхо повертається - Свинарчукам приготуватися до показової порки !
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Типа, он из броневой стали, а не из кожи и костей ?
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А зачем аэропорт ?? Штанишки с моторчиком одел и вперёд
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Разжырел Карлсон,может в полете в штопор сорваться.
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Похудел уже. Работать пришлось, а не по дорогим ресторанам шастать.
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Давай Михо, приезжай! С тобой было весело! Одно я тебе не могу простить, когда ты Корбана мочил и в Чернигове за пепиного очколиза глотку драл. Это было по поцоватому в целом. Теперь отрабатывай.
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И приграничный переход никто не заминирует?
Или таинственный минер сейчас занят выносом телевизоров из офисов и сжиганием бухгалтерии на Кузне?
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Как достал этот шут. Украина,единственное место,где он может поднять бабла,вот он и рвется сюда. Хотя его понять можно,на родине, его ждет тюрьма, а в Европе и США он и нафик не нужен.
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Отличный ход Зекоманды Узеленского. Чтобы быдло не начало осторожно спрашивать про Закон о народовластии, снижение тарифов и повышение зарплат и пенсий, на экраны выпускают энергичного Мишу и все радуются потоку лайна. Прекрасное развлечение и толпа в восторге!
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Михо потрібна посада губернатора,інакше його не почують.Невловимий український Джо.Пропоную квартал-95,бо там усі вже в уряді.
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Вопли порохоботов напоминают фразу одного известного лица . Хотите бегающих по улице «Саакашвили»? "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну - Цензор.НЕТ 8804
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а почему в Киев, а не в Лубны, Купянск или Станицу Луганскую?
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Это однозначно плюс. Будет веселее и разнообразней.
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Радійте його прихильники і готуйте свої кишені,або навіть життя.
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Можно спросить у всех "за" и "против" Михо, а Вам что до его возвращения??? Это как-то выразится в материальных благах??? Ну или хоть в каких-то благах для Украины??? Я как-то не заметил, чтоб во времена его работы в Одессе все там стало хорошо. Даже хваленую набережную в Затоке смыло первым штормом. Вам пыль в глаза пускают и лапшу вешают, чтоб не мешали красть!!!
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Ви ще не здогадались чому Саахвашвілі повертається в Україну? Тут все пояснено. Чоловік слова, на вітер просто так не сс.. каже.
https://youtu.be/RGb78zks-xg?t=18

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шоб ты здох по дороге -по фотке видно дурка плачет лицо детской неожиданности
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где есть батальон нац жон с коктелями молотова....где сбу..и мвд..в тюрьму за прорыв границы что был ранее давно с титушками
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Цікаво, а мінування "невстановленими особами" буде? Чи ця "гостинна" традиція існувала тільки за часів Порошенка?
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Порохосвині, вам кирдик! Починайте працювати, як і всі нормальні люди. Дежавне корито закрилось!!!! Смерть свиномордим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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т.е. ты по прежнему работать не собираешься?
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Перший наказ Кремля Зеленський виконав.
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кремль сказал Саакашвили вернуть? "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну - Цензор.НЕТ 4420 что у вас в голове творится?
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та, а если ***** говорило что зубы чистить надо например, значит делать надо наоборот?
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Мало в Украине носатых форточников из страны хачапури и воров в законе. И почему - не в Тбилиси?
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Единственный человек который реально вывел свою страну из совка, честный и принципиальный, соевой мародерне с такими не по пути, один умный человек еще в 15-м мне сказал -"рошенко выдворит Саакашвили, вот увидишь", я реально тогда не поверил, уж очень мощно срань рошеновская врать умеет
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беня обещал ЗЕсекте зрелищ "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну - Цензор.НЕТ 2796 будут но хлеба на всех не хватит
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Что ж он прилип к Украине! В Грузию слабо! В ту Грузию, которую *вывел из совка*. У нас своих наркоманов полно. Неужели он украинцев за дураков имеет.Боже бережи Україну від дурнів, наркоманів та Саакашвілі!
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Пошью костим с отливом - и в Ялту! Украду Мерседес с отливом - и в Ниццу! А Саака сюда зачем то рвется...
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Як не Сявченко, то Сявкашвілі і всім Україну давай!!!
Ну Зелебенський і герой, всю нечисть в Україну зтягує!
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Скоро Михо будет вместе с нами! Я просто счастлив! "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну - Цензор.НЕТ 7526 Гип-гип-ура!
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- Простие, у вас тут можно приземлиться?
- Что?
- Что-что, посадку давай! Не видишь ослабеваю! (с)
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Нашампуривать когось летит куме.
-Так.Вже метушаться.Хвосты в АП заметают.
-Чув у нього свои шампуры, именные с гравировкой...Подарунок вiд Байдена "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну - Цензор.НЕТ 8119
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Порохоботы визжат как крысы, загнанные в угол: "Где понижение тарифов? Где зарплаты учителей по $4 тыс.? И т.д.".

Порохоботы, все будет. Не торопитесь. Ваша власть 5 лет грабина Украину. Ваша власть за 5 лет сделала Украину нищей. Теперь новой власти предстоит постепенно сделать Украину зажиточной. Но сначала надо побороть коррупцию. Вот этим Саакашвили и займется. А ваши шоколадные жулики уже никогда к власти не вернутся. Они - сбитые летчики. Их место - в тюрьме.
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Как не странно, но Саакашвили в Грузии навел порядок... Попересажал тысячами топ-чиновников, ворюг- корупционеров-авторитетов... Грузины это начинают понимать... А сейчас все возвращается к старому... ( С простыми грузинами на прошлой неделе беседовал...) У нас хоть пару назовите...
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну. ФОТО
 
 
 
 
 
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