 "А зараз в аеропорт і до Києва!" - Саакашвілі в посольстві у Варшаві видали посвідчення для повернення в Україну. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Саакашвілі в Facebook.
"Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві посвідчення особи на повернення в Україну! А зараз в аеропорт і до Києва!" - написав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.
Законы на свалку? Анархия рулит.
Сколько исков в суды относительно "беспредела воровства и коррупции при Порошенко" подал Ра, советующий мне делать подобное?
Ага! Ра надеется на других, а я должна подавать собственноручно.
Инфантильно, но очень необременительно.
С таким же успехом Ра мог раньше подать заявление о незаконности действий ПП или других представителей власти того времени.
Поводов же немеряно по утверждению Ра. Например, о выдворении Саакашвили с территории Украины. Очень похожие случаи, только граница пересекалась в разных направлениях.
Или таинственный минер сейчас занят выносом телевизоров из офисов и сжиганием бухгалтерии на Кузне?
https://youtu.be/RGb78zks-xg?t=18
Ну Зелебенський і герой, всю нечисть в Україну зтягує!
- Что?
- Что-что, посадку давай! Не видишь ослабеваю! (с)
-Так.Вже метушаться.Хвосты в АП заметают.
-Чув у нього свои шампуры, именные с гравировкой...Подарунок вiд Байдена
Порохоботы, все будет. Не торопитесь. Ваша власть 5 лет грабина Украину. Ваша власть за 5 лет сделала Украину нищей. Теперь новой власти предстоит постепенно сделать Украину зажиточной. Но сначала надо побороть коррупцию. Вот этим Саакашвили и займется. А ваши шоколадные жулики уже никогда к власти не вернутся. Они - сбитые летчики. Их место - в тюрьме.