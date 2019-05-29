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Все про:корупція (2337) Одеська область (995) СБУ (4361) сільрада (45)

 Депутати сільради на Одещині провернули низку схем, щоб вкрасти з бюджету понад 5 млн. ФОТО

Депутати сільради на Одещині організували схему розкрадання бюджетних коштів спільно з одним з комунальних підприємств.

Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За даними спецслужби, зловмисники "заробляли" за рахунок "мертвих душ". Вони "наймали" до себе підставних осіб і списували з бюджету гроші їм на зарплату. Ще одним способом "заробітку" було укладання фіктивних договорів. Таким чином вони отримували гроші за будівництво, ремонт і благоустрій, яких в реальності не було.

За попередніми підрахунками своєю діяльністю зловмисники завдали збитків місцевому бюджету на більш ніж 5 мільйонів гривень.

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За цим фактом ведеться кримінальне провадження. У підозрюваних провели обшуки, в ході яких знайшли документацію, що підтверджує версію СБУ.

За зловживання службовим становищем зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Депутати сільради на Одещині провернули низку схем, щоб вкрасти з бюджету понад 5 млн 01
Депутати сільради на Одещині провернули низку схем, щоб вкрасти з бюджету понад 5 млн 02
Депутати сільради на Одещині провернули низку схем, щоб вкрасти з бюджету понад 5 млн 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129501
 
   
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Это капец стране !!! Депутаты всех уровней , "выбранные" народом для его блага , обирают народ до нитки !!!)))))
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это длится десятилетиями тотально и страна стоит. да нищая и униженная, но стоит. Народ Украины трудолюбив и терпение у него безграничное. даже ,,встряска,, не выводит его из себя, что плохо. поколение советских людей есть непреодолимое препятствие для реформ. был момент когда можно было обойти его. но увы, псевдо элита на службе у российской империи которая и создала безграничный Страх.
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а то те, которые работали с Саакашвили, который повертается в Украину?
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Как говорят в таких случаях наши псевдоВЯликие соседи - эка невидаль. Та это есть на каждом шагу, просто это каких то самых крайних нашли.
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А схемы по разворовыванию бюджета в вмц Винницы никто из сбу не желает видеть!тыкала фактами прямо в их зажравжиеся рожи...и нефига. Так за травмы столетней давности по пьянке оформляют инвалида войны и гос-во аыплачивает хитрым алкашам единоразово по 440 тыс.грн плюс высокие пенсии пожизненно. А участники схемы половину забираю у алкаша. Когда соблаговолите увидеть деребан бюджета за счет войны,сбушники????
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Цензор.НЕТФотоПодіїДепутати сільради на Одещині провернули низку схем, щоб вкрасти з бюджету понад 5 млн. ФОТО
 
 
 
 
 
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