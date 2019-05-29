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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
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 Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: "Життя віддам за ДТЕК", - день роботи ВР 29 травня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 29 травня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять генерал-майора С. Кульчицького, який цього дня 5 років тому загинув під час антитерористичної операції.

Потім народні депутати виступили з оголошеннями, заявами, пропозиціями.

Також народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять двох гірників, які загинули вночі під час обвалу породи на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Селець Сокальського району Львівської області.

Далі голова Рахункової палати Валерій Пацкан представив із трибуни Ради Звіт Рахункової палати за 2018 рік.

Тим часом, стало відомо, що в Раду внесли законопроект про імпічмент президента.

Крім того, в кулуарах парламенту обговорювали повернення в Україну екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі: "Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського".

День роботи народних депутатів в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 01

Засідання Ради, 29 травня. Сесійна зала практично порожня.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 02

Юлій Іоффе (позафракційний, зліва) та Сергій Дунаєв (позафракційний, праворуч)

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 03

До Іоффе і Дунаєва приєднався Олександр Вілкул ("Опоблок").

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 04

Надія Савченко (позафракційна) і Юхим Звягільський ("Опоблок").

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 05

Володимир Литвин (позафракційний) і Тетяна Бахтєєва ("Опоблок") про щось розмовляють за колоною.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 06

Віце-спікер Оксана Сироїд, Єгор Соболєв ("Самопоміч") і глава фракції "Самопомочі" Олег Березюк.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 07

Глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко прийшов у сектор "Опоблоку" поговорити до "юриста Ахметова" Юрія Воропаєва ("Опоблок") і привітатися з Сергієм Матвієнковим ("Опоблок").

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 08

Тим часом, Матвієнков вивчає стан рахунків у банку ПУМБ.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 09

Зокрема, днями було отримано 573 долари США готівкою, всього на рахунку числиться 6390 доларів США. А сьогодні з рахунку було списано 4045 грн, а доступні на рахунку 89,6 тис. грн.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 10

Після того, як Ляшко пішов, Воропаєв вирішив перевірити листування у своєму смартфоні.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 11

Зокрема він веде переписку з абонентом підписаним "Захарчук". Зауважимо, що Олексій Захарчук числиться директором з регуляторних та правових питань холдингу олігарха Ріната Ахметова ДТЕК.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 12

"Захарчук": ... справедливості, думаю як і тобі!

Воропаєв: Згоден

"Захарчук" :: Життя віддам за ДТЕК. Яка позиція щодо 0227?

Воропаєв: Добрий вечір! Підтримуємо двома руками. (

Воропаєв (набирає): Домовився перенести на завтра, зал порожній ...

Зазначимо, що сьогодні на порядку денному стоїть Проект Закону про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення змін і доповнень в додаток XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку №0227

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 13

Олена Кошелєва (Радикальна партія) з колегою.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 14

Тим часом у гості до Ляшка поговорити прийшов Звягільський.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 15

Іван Мирний ("Опоблок") вітається з Ляшком.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 16

Олег Купрієнко (Радикальна партія, зліва) перешіптується про щось із Сергієм Шаховим ("Воля народу").

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 17

"Депутатське чтиво": Володимир Пастухов "Революція і конституція в посткомуністичній Росії: Держава диктатури люмпен-пролетаріату".

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 18

Оксана Сироїд і Руслан Сидорович ("Самопоміч").

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 19

Заступник голови фракції НФ Андрій Іванчук в гостях у БПП.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 20

Глава фракції БПП Артур Герасимов в гостях у НФ спілкується з Андрієм Рекою (сидить зліва) і Хвічею Мепарішвілі (сидить праворуч).

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 21

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан представляє з трибуни Ради Звіт Рахункової палати за 2018 рік.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 22

Андрій Іванчук (ліворуч) і Олег Кришин (НФ, праворуч).

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 23

Іванчук сміючись залишає сесійну залу.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 24

Члени Рахункової плати в гостьовій ложі Ради.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 25

Пацкан звітує перед порожнім залом Ради.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 26

Шахов і Бахтєєва.

Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: Життя віддам за ДТЕК, - день роботи ВР 29 травня 27

Руслан Князевич (БПП, сидить), Юрій Соловей (БПП) і Юрій Мірошниченко ("Опоблок").

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129494
 
 
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Порохня говорит, что классная рада, разгонять не нужно.
Про "за дэтэк жизнь отдам" вообще смачно！
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗвіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: "Життя віддам за ДТЕК", - день роботи ВР 29 травня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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