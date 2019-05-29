 Звіт за рахунками для Матвієнкова, Бахтєєва і Литвин за колоною, Звягільський в гостях у Ляшка і повідомлення Воропаєву: "Життя віддам за ДТЕК", - день роботи ВР 29 травня. ФОТОрепортаж

На початку засідання народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять генерал-майора С. Кульчицького, який цього дня 5 років тому загинув під час антитерористичної операції.
Потім народні депутати виступили з оголошеннями, заявами, пропозиціями.
Також народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять двох гірників, які загинули вночі під час обвалу породи на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Селець Сокальського району Львівської області.
Далі голова Рахункової палати Валерій Пацкан представив із трибуни Ради Звіт Рахункової палати за 2018 рік.
Тим часом, стало відомо, що в Раду внесли законопроект про імпічмент президента.
Крім того, в кулуарах парламенту обговорювали повернення в Україну екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі: "Саакашвілі виконуватиме роль актора на виборах для дискредитації Порошенка, але питання, чим це закінчиться для Зеленського".
День роботи народних депутатів в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.
Засідання Ради, 29 травня. Сесійна зала практично порожня.
Юлій Іоффе (позафракційний, зліва) та Сергій Дунаєв (позафракційний, праворуч)
До Іоффе і Дунаєва приєднався Олександр Вілкул ("Опоблок").
Надія Савченко (позафракційна) і Юхим Звягільський ("Опоблок").
Володимир Литвин (позафракційний) і Тетяна Бахтєєва ("Опоблок") про щось розмовляють за колоною.
Віце-спікер Оксана Сироїд, Єгор Соболєв ("Самопоміч") і глава фракції "Самопомочі" Олег Березюк.
Глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко прийшов у сектор "Опоблоку" поговорити до "юриста Ахметова" Юрія Воропаєва ("Опоблок") і привітатися з Сергієм Матвієнковим ("Опоблок").
Тим часом, Матвієнков вивчає стан рахунків у банку ПУМБ.
Зокрема, днями було отримано 573 долари США готівкою, всього на рахунку числиться 6390 доларів США. А сьогодні з рахунку було списано 4045 грн, а доступні на рахунку 89,6 тис. грн.
Після того, як Ляшко пішов, Воропаєв вирішив перевірити листування у своєму смартфоні.
Зокрема він веде переписку з абонентом підписаним "Захарчук". Зауважимо, що Олексій Захарчук числиться директором з регуляторних та правових питань холдингу олігарха Ріната Ахметова ДТЕК.
"Захарчук": ... справедливості, думаю як і тобі!
Воропаєв: Згоден
"Захарчук" :: Життя віддам за ДТЕК. Яка позиція щодо 0227?
Воропаєв: Добрий вечір! Підтримуємо двома руками. (
Воропаєв (набирає): Домовився перенести на завтра, зал порожній ...
Зазначимо, що сьогодні на порядку денному стоїть Проект Закону про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення змін і доповнень в додаток XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку №0227
Олена Кошелєва (Радикальна партія) з колегою.
Тим часом у гості до Ляшка поговорити прийшов Звягільський.
Іван Мирний ("Опоблок") вітається з Ляшком.
Олег Купрієнко (Радикальна партія, зліва) перешіптується про щось із Сергієм Шаховим ("Воля народу").
"Депутатське чтиво": Володимир Пастухов "Революція і конституція в посткомуністичній Росії: Держава диктатури люмпен-пролетаріату".
Оксана Сироїд і Руслан Сидорович ("Самопоміч").
Заступник голови фракції НФ Андрій Іванчук в гостях у БПП.
Глава фракції БПП Артур Герасимов в гостях у НФ спілкується з Андрієм Рекою (сидить зліва) і Хвічею Мепарішвілі (сидить праворуч).
Глава Рахункової палати Валерій Пацкан представляє з трибуни Ради Звіт Рахункової палати за 2018 рік.
Андрій Іванчук (ліворуч) і Олег Кришин (НФ, праворуч).
Іванчук сміючись залишає сесійну залу.
Члени Рахункової плати в гостьовій ложі Ради.
Пацкан звітує перед порожнім залом Ради.
Шахов і Бахтєєва.
Руслан Князевич (БПП, сидить), Юрій Соловей (БПП) і Юрій Мірошниченко ("Опоблок").
Фото: Цензор.НЕТ
Про "за дэтэк жизнь отдам" вообще смачно！