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 Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька десятків протестувальників увірвалися до Львівської міської ради та зламали замок до вхідних дверей.

Про це повідомляють у прес-службі міськради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.

Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 01

"Протестувальники не захотіли слухати чиновників міської ради і почали виламувати двері в міську раду. Зчинилася штовханина і бійка", - відзначають у ЛМР.

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Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 02

Як повідомляє видання "Твоє місто", після цього учасники мітингу увірвалися в приміщення міськради. Під час штурму протестувальники мали з собою ніж, що зафіксували камери спостереження, а серед учасників акції помітили неповнолітніх.

Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 03

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Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 04

Серед протестувальників - ГО "Рабів до раю не пускають", ГО "Розвиток суспільства", ВКФ "Патріот", Нацкорпус Львівщини та інші. Зазначається, що вони неодноразово намагалися зірвати роботу виконавчого комітету і сесії. Зокрема, минулої п'ятниці під час засідання виконавчого комітету протестувальники зірвали засідання і облили фарбою чиновників. У міськраді ці протести пов'язують із забороною продавати в МАФах пиво та алкогольні напої, яка почала діяти з 1 травня.

Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129491
 
 
 Топ коментарі
 
У Львові протестувальники виламали двері та увірвалися до міської ради - Цензор.НЕТ 9065Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81 17 хв.17 хвилин тому

Рівне.
Мусора @MVS_UA звинтили малолєтку за плакат.

Львів.
Стадо ви... ло двері в міськраду Львова посеред білого дня і спокійно завалило всередину.
Мусора нема ні одного. Все шо треба знать.
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Единственная область не голосовала за ЗЕ- рашкины агенты получили задание сменить власть
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Я побачив серед натовпу одного фацета, який біля смітника постійно треться і в домофон тарабанить, щоб йому пару копійок винесли. Я тому алкашеві весь час в рило збирався дати за дзвінки о 6-ій годині ранку і о 12-ій годині ночі. А виявляється, він поважна людина, активіст!
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а еще больше их устраивает дурачок Виктор Барт
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Ой зебилушка только не плачь....
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Тебя искали. Что значит ублюдкам, все 5 лет это были активисты какие проблемы?
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Да для тебя все алкоторгаши, алкофаны и конечно нарколыги это "активисты". Понимаю, твои браться по уму
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путин решил львовскую народную республику сделать
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Насправді так нейтралізують західноукраїнський актив. Завдання - натрапити одних на інших, розділити і зіштовхнути лобами, щоб не було можливості в разі відкочення від здобутків Революції гідності їхати до Києва. Для цього використовують в основному той же люмпееізоваеий елемент, розбавлений неповнолітніми, яких легко зомбувати. Дуже сподіваюся, що цей задум все-таки провалиться.
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Это был сарказм. Ни в коем случае не оправдываю беспредела и надо понять хера они там вообше делают и какие их мотивы.
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В горсовете эти протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки, который начал действовать с 1 мая.Источник: https://censor.net.ua/p3129491
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У нас уже и алкошня горсоветы захватывает))
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протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки Источник: https://censor.net.ua/p3129491
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Я ж і кажу що ублюдки.
Адже є закон України яким визначино умови реалізації алкогольних напоїв.
"Мантулить" потрібно цих "ахтивістів" не дивлячись ні на що!
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Вы манипулятор? Почему вы уверены что активисты пришли из-за "умови реалізації алкогольних напоїв"?
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я теж впринципі схильний до версії "про алкоголь"...
а щоб зрозуміти що це за активісти, достатньо просто:
1- ввести в гугл ГО "рабів до раю не пускають" (керівник Іван Спринський)
2- ввести Іван Спринський в гугл (Колишній помічник голови обласної організації Партії регіонів і начальника виборчого штабу Віктора Януковича у Львівській області Петра Писарчука )

та й "протести" якось дивно співпали з рішенням ЛМР
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Единственная область не голосовала за ЗЕ- рашкины агенты получили задание сменить власть
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Почти так, только враг обычно оказывается не в парашке, а намного ближе.
Садовый походу перемазался зеленкой просто в полете. Ходють слухи по дворам, что этот запрет сделан специально под сеть АТБ (принадлежит "днепровским"), которые Садовый якобы договорился пустить во Львов. Если так, молодец каломоец! Демонстрирует комплексный подход к делу. Ну, и Садовый наконец на пенсию заработал.
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Всегда считала САМОПОМОЩЬ -фсбэшными проектом. Юлька долбается столько лет со своей партией, а эти раз - и в дамках
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ну не тільки під АТБ))))

наш пан мер ще "має інтерес" (власник) Торгмережі "Близенько")))
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Если верить гос. реестрам - власник Бережанський Олександр Михайлович, внесок 43 077 510 (84%).
А Близенько , если верить тем же слухам, уже имеют договоренность о продаже своей сети тем же АТБ. АТБ собирается вроде бі ставить до 500 магазинов. Пока это трудно себе представить, но если поставят хотя бы 100, то уже задавят весь мелкий бизнес. Так что протестующих я понимаю.
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мене від слова "АТБ" починає тіпати....навіть структури СКМ не такі хамські й борзі...брррррр....
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"Близенько" имеют сейчас ок. 55 магазинов. При этом кажется, что они просто везде.
Не могу представить себе 500 АТБ. Это будет вообще пздц. Спс зебилам.
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пенси "тащаться" від АТБ....соромно признатись але я "зайшов на пробу" в АТБ..й поняв чого тащаться...ціни там реально нижще...
але є одне але, це суто моє - там навіть "не пахне" якоюсь повагою (не знаю як це висловити,тим більше написати)...продукти якбуть,всюди якийсь "срач на полицях" біля хлібу пакет з гречки, на огірках морозиво ...я розумію що рагулі туди поставили, але в нормальних мережах працівники несуть на місце, й слідкують за порядком...

фу просто фуууууу....

но...но на пенсів ж й була розрахована акція "кінець епохи бідності"...так що чутки можуть бути правдиві....прям от слоган придумав - АТБ гарант закінчення епохи бідності...
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Зерейдеры и нацкорпус мочат город не голосовавший за комика
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Просто кримінал рветься до влади. А де славнозвісний ТОР?

ак передает Цензор.НЕТ, об этом написал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шеченко на странице в Facebook.
"Никакие не дружины, не активисты, не бунтари, не провокаторы! Вот кто на самом деле наводит и будет наводить порядок на улицах украинских городов - новые, усиленные тактические полицейские в составе Патрульной полиции Украины. По словам Сергея Князева, председателя Национальной полиции Украины, сказанных на последней коллегии МВД Украины, - в течение этого года их численность возрастет в три раза: с нынешних 600 до 1800 полицейских", - написал Шевченко.Источник: https://censor.net.ua/p3047636
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Садовой еще не пропиарился или ждет чья возьмет?..
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Садовый уже всего дождался. Сдал город под АТБ, пенсию заработал. Заодно людей абсолютно законного бизнеса лишил. Против чего и протесты.
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Тёмный лес.Без бутылки не разберёсси.Почалася дезинтеграция Украины с Запада.Зе,наверное ,заглянет,после шахты..
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У Львові протестувальники виламали двері та увірвалися до міської ради - Цензор.НЕТ 9065Стрєлок Не дождьотєся‏ @Gorsha81 17 хв.17 хвилин тому

Рівне.
Мусора @MVS_UA звинтили малолєтку за плакат.

Львів.
Стадо ви... ло двері в міськраду Львова посеред білого дня і спокійно завалило всередину.
Мусора нема ні одного. Все шо треба знать.
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хотел написать примерно тоже самое, но Вы сделали это лучше
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Ну так там был "митинг" против нарколыги, а тут прихвостни ЗекоМанды, мочат единственную область, которая не лягла под прикацапков.

Аваков свой пост отрабатывает
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Кстати, набор взломавших двери интересный.

Среди протестующих - ОО "Рабов в рай не пускают", ОО "Развитие общества",
ПКФ "Патриот", Нацкорпус Львовщины и другие.

Источник: https://censor.net.ua/p3129491
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Я побачив серед натовпу одного фацета, який біля смітника постійно треться і в домофон тарабанить, щоб йому пару копійок винесли. Я тому алкашеві весь час в рило збирався дати за дзвінки о 6-ій годині ранку і о 12-ій годині ночі. А виявляється, він поважна людина, активіст!
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мабуть позвонити прийшов разом з колєгами-батярами і на вінді си проїхати. Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова - Цензор.НЕТ 8464
Нє? Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова - Цензор.НЕТ 8464 А герцпінкель Доля втік?
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Щодо долі Андрійка-долі - нам сіє невідомо...
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Полиция наверное пресекала одиночные пикеты, не до захвата ОГА было
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Этим занимались нацжёны Авакова, а аваковская же полиция бездействовала. Получился аваковский договорнячек.
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Судячи по фото - звичайна проплочена "тітушня".
"Мудохати" потрібно цих виродків а вже потім розбиратись - чим вони не вдоволені.
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патриоты-мутняки Протестувальники виламали двері та увірвалися до міської ради Львово - Цензор.НЕТ 2975 Полиция должна получить жестких люлей.
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і хто керує цими "петроітами"? націоналістів в цій країні практично не залишилось, ті хто залишився є похилого віку і займатись такою херньою не будуть. то що ж то за трутні???
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А куди поділися націоналісти? Невже виїхали з країни? Націоналісти???
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Ти диви, які у Львові дикуни живуть. А ще титульной нацією себе вважають. Хоча це мабуть зебіли, принаймні хотілося б вірити у це
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Не понял, нацкорпус беспокоится о ночных продажах алкоголя? Раньше такие "корпуса" назывались "крышей" или рэкетом.
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А кто же будет беспокоится? Менты сами же не хотят светится как бенефициары этого бизнеса
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протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки Протестувальники виламали двері та увірвалися до міської ради Львово - Цензор.НЕТ 4680
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Если бы не было вопроса про алкоголь, так стали бы протестовать за размножение воробьев.
Рашке всё равно на какой теме дестабилизировать область
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Хотят вычистить область перед выборами , чтобы во власти были только рыги и ЗЕ.
Все предельно ясно
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Ну, принаймні москальські телекаговняли залишаться задоволені поставленою кінокартинкою.
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О, зебилов уже выносят во Львове, Киев запаздывает.
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То як раз зебіли на львівську міськраду напали.
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Не свисти
Требуют отставки шавки коломойского садового.
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то, генетичномодифікована соя напала на звичайну сою.
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ну шо прямая демократия в действии - зеленые начинают и не проигрывают - так завтра может быть, по всей стране - ну как в 2014 - демократия по зеленски - прикольно
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Демократия по ЗЕ- это выламанные двери мэрии . И ЕЩЕ НЕ ДЕФОЛТ - а уже волнения масс
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так а я про шо - есть у ревобюции начало - нет у революции конца - как то так)))
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Окрім цього, ці ж активісти торік увірвались в редакцію ТРК «Люкс» і штурмували редакцію Zaxid.net, де вийшла низка матеріалів про скуповування земель через учасників АТО і про схеми, в яких брали участь члени зазначених організацій. ПРОТЕСТУВАЛЬНИКИ ВИЛАМАЛИ ДВЕРІ ДО МІСЬКОЇ РАДИ ТА УВІРВАЛИСЬ У РАТУШУ
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однако вы очень правы - тут полиции страшновато малость это не детей унижать
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жители Львова - а мусорные баки у вас сейчас чистые - если да - можно начинать народную забаву - коррупционеров в мусорный бак
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Маркьян Лопачак шоколадная подстилка бпп, вместе с Адамыком мочат Садового
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Для мене ситуація дивна. Лвівяни голосували за Пороха. Але Садовий голосував зе зЕ. То нахріна ж аваковькі нацжони вивалюють двері прибічнику?
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Аваков возит харьковский АнтиМайдан.
А во Львове этих дебилов нет.
Будут мочить маланцев - садового, тягнитухеса и ДР.
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странно, туда вход свободный..., это же ратуша? или я путаю что...
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Пам'ятається мені плакатик Садового з обіймами своєї жіночки, любительки маленького Ісусика, з написом "Все тільки починається". Так, починається, Андрійку. Бєня тобі не Порошенко, гратись в демократію не буде. З'їсть і не подавиться.
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Вся кримінальна пізд%та позбиралась, аля Азов імені Авакова і Швобода.Міську раду захоплюють і ні одного мусора немає!!! Чогось Потрох не кричить,що то рука Кремля Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова - Цензор.НЕТ 5684
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Я правильно понимаю, что, в целом, титуханы от активистов отличаются только партийной символикой?
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Правильно.
Только уже 10 дней, как они взаимопереназвались.
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О, как передает Зик - активисты 10 общественных организаций третий день требуют немедленной отставки зебила садового.
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Нацкорпус Львівщина v.3.0
39 мин. ·

📢 Громаді Львова - вільний доступ до влади! Нацкорпус продовжує протести проти мера Садового
⚡️ Сьогодні у Львові Національний Корпус спільно з учасниками бойових дій і громадськими організаціями прийшов під стіни міської ради з законною вимогою присутності на апаратній нараді.
▶️ Відео: https://www.youtube.com/watch?v=mkyeatbDtdY
👇🏻 Націоналісти планували напряму передати вимоги протестувальників наметового містечка, які третій день пікетують ратушу та вимагають у Садового та його команди відповісти на наступні питання:
• Чому Садовий з виконкомом безоплатно роздає квартири членам виконкому, які лише за деклараціями мають тисячі доларів, при цьому не знаходяться квартири для інвалідів війни та їхніх сімей?
• Чому земельні ділянки в центральній частині Львова безконтрольно роздаються невідомим особам?
• Коли припиниться свавілля муніципалів та виконкому на чолі з Садовим? Коли влада буде працювати над реальними питаннями містян?
🗣 За словами учасника акції, начальника штабу Національного Корпусу Львівщини Святослава Сірого, вхід у міську раду на момент прибуття активістів був закритий з невідомих причин.
▫️«Ми принесли з собою ухвалу про скасування того незаконного регламенту, який встановила міська рада, про доступ саме до міської ради громадян Львова, що нам забезпечено за законом. Відповідно, ми зробили акцію під гаслом «Вільний вхід громадянам у міську раду, тому що міськрада - це вільний громадський простір», - сказав Сірий.
▫️За словами представника НК, зараз активісти Нацкорпусу перебувають всередині під кабінетом Садового і чекають його, щоб поставити ці питання, тому що наметове містечко стоїть вже третій день, а мер міста ховається.
▫️«Жодного разу не вийшов до людей, не хоче чути думку громади, хоче займатись своїми персональними питаннями і красти кошти з бюджету», - додав Сірий.
#Нацкорпус #ЛьвівНК #Садовий
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В горсовете эти протесты связывают с запретом продавать в МАФах пиво и алкогольные напитки, который начал действовать с 1 мая.Источник: https://censor.net.ua/p3129491
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПротестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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