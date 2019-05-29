 Протестувальники виламали двері та увірвалися в будівлю міськради Львова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляють у прес-службі міськради, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.
"Протестувальники не захотіли слухати чиновників міської ради і почали виламувати двері в міську раду. Зчинилася штовханина і бійка", - відзначають у ЛМР.
Як повідомляє видання "Твоє місто", після цього учасники мітингу увірвалися в приміщення міськради. Під час штурму протестувальники мали з собою ніж, що зафіксували камери спостереження, а серед учасників акції помітили неповнолітніх.
Серед протестувальників - ГО "Рабів до раю не пускають", ГО "Розвиток суспільства", ВКФ "Патріот", Нацкорпус Львівщини та інші. Зазначається, що вони неодноразово намагалися зірвати роботу виконавчого комітету і сесії. Зокрема, минулої п'ятниці під час засідання виконавчого комітету протестувальники зірвали засідання і облили фарбою чиновників. У міськраді ці протести пов'язують із забороною продавати в МАФах пиво та алкогольні напої, яка почала діяти з 1 травня.
Адже є закон України яким визначино умови реалізації алкогольних напоїв.
"Мантулить" потрібно цих "ахтивістів" не дивлячись ні на що!
а щоб зрозуміти що це за активісти, достатньо просто:
1- ввести в гугл ГО "рабів до раю не пускають" (керівник Іван Спринський)
2- ввести Іван Спринський в гугл (Колишній помічник голови обласної організації Партії регіонів і начальника виборчого штабу Віктора Януковича у Львівській області Петра Писарчука )
та й "протести" якось дивно співпали з рішенням ЛМР
Садовый походу перемазался зеленкой просто в полете. Ходють слухи по дворам, что этот запрет сделан специально под сеть АТБ (принадлежит "днепровским"), которые Садовый якобы договорился пустить во Львов. Если так, молодец каломоец! Демонстрирует комплексный подход к делу. Ну, и Садовый наконец на пенсию заработал.
наш пан мер ще "має інтерес" (власник) Торгмережі "Близенько")))
А Близенько , если верить тем же слухам, уже имеют договоренность о продаже своей сети тем же АТБ. АТБ собирается вроде бі ставить до 500 магазинов. Пока это трудно себе представить, но если поставят хотя бы 100, то уже задавят весь мелкий бизнес. Так что протестующих я понимаю.
Не могу представить себе 500 АТБ. Это будет вообще пздц. Спс зебилам.
але є одне але, це суто моє - там навіть "не пахне" якоюсь повагою (не знаю як це висловити,тим більше написати)...продукти якбуть,всюди якийсь "срач на полицях" біля хлібу пакет з гречки, на огірках морозиво ...я розумію що рагулі туди поставили, але в нормальних мережах працівники несуть на місце, й слідкують за порядком...
фу просто фуууууу....
но...но на пенсів ж й була розрахована акція "кінець епохи бідності"...так що чутки можуть бути правдиві....прям от слоган придумав - АТБ гарант закінчення епохи бідності...
ак передает Цензор.НЕТ, об этом написал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шеченко на странице в Facebook.
"Никакие не дружины, не активисты, не бунтари, не провокаторы! Вот кто на самом деле наводит и будет наводить порядок на улицах украинских городов - новые, усиленные тактические полицейские в составе Патрульной полиции Украины. По словам Сергея Князева, председателя Национальной полиции Украины, сказанных на последней коллегии МВД Украины, - в течение этого года их численность возрастет в три раза: с нынешних 600 до 1800 полицейских", - написал Шевченко.Источник: https://censor.net.ua/p3047636
Рівне.
Мусора @MVS_UA звинтили малолєтку за плакат.
Львів.
Стадо ви... ло двері в міськраду Львова посеред білого дня і спокійно завалило всередину.
Мусора нема ні одного. Все шо треба знать.
Аваков свой пост отрабатывает
Среди протестующих - ОО "Рабов в рай не пускают", ОО "Развитие общества",
ПКФ "Патриот", Нацкорпус Львовщины и другие.
Источник: https://censor.net.ua/p3129491
Нє? А герцпінкель Доля втік?
"Мудохати" потрібно цих виродків а вже потім розбиратись - чим вони не вдоволені.
Рашке всё равно на какой теме дестабилизировать область
Все предельно ясно
каговняли залишаться задоволені поставленою кінокартинкою.
Требуют отставки шавки коломойского садового.
А во Львове этих дебилов нет.
Будут мочить маланцев - садового, тягнитухеса и ДР.
Только уже 10 дней, как они взаимопереназвались.
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📢 Громаді Львова - вільний доступ до влади! Нацкорпус продовжує протести проти мера Садового
⚡️ Сьогодні у Львові Національний Корпус спільно з учасниками бойових дій і громадськими організаціями прийшов під стіни міської ради з законною вимогою присутності на апаратній нараді.
▶️ Відео: https://www.youtube.com/watch?v=mkyeatbDtdY
👇🏻 Націоналісти планували напряму передати вимоги протестувальників наметового містечка, які третій день пікетують ратушу та вимагають у Садового та його команди відповісти на наступні питання:
• Чому Садовий з виконкомом безоплатно роздає квартири членам виконкому, які лише за деклараціями мають тисячі доларів, при цьому не знаходяться квартири для інвалідів війни та їхніх сімей?
• Чому земельні ділянки в центральній частині Львова безконтрольно роздаються невідомим особам?
• Коли припиниться свавілля муніципалів та виконкому на чолі з Садовим? Коли влада буде працювати над реальними питаннями містян?
🗣 За словами учасника акції, начальника штабу Національного Корпусу Львівщини Святослава Сірого, вхід у міську раду на момент прибуття активістів був закритий з невідомих причин.
▫️«Ми принесли з собою ухвалу про скасування того незаконного регламенту, який встановила міська рада, про доступ саме до міської ради громадян Львова, що нам забезпечено за законом. Відповідно, ми зробили акцію під гаслом «Вільний вхід громадянам у міську раду, тому що міськрада - це вільний громадський простір», - сказав Сірий.
▫️За словами представника НК, зараз активісти Нацкорпусу перебувають всередині під кабінетом Садового і чекають його, щоб поставити ці питання, тому що наметове містечко стоїть вже третій день, а мер міста ховається.
▫️«Жодного разу не вийшов до людей, не хоче чути думку громади, хоче займатись своїми персональними питаннями і красти кошти з бюджету», - додав Сірий.
#Нацкорпус #ЛьвівНК #Садовий